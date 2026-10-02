I. Normální ráno u moře
Ankaran 6. července 1980
Hotelový pokoj v Ankaranu byl směšně malý na to, kolik štěstí se do něj vešlo.
Okenice pootevřené, pruh světla přes prostěradlo, od moře slaný vzduch, z chodby tlumená němčina a chorvatština. Klimatizace tady nebyla, ale silné zdi bývalého kláštera uvnitř držely příjemný chlad.
Lenka ležela hlavou na Aloisově rameni, nohu přehozenou přes něj. V břiše pořád cítila motýlky – z milování i z toho, co se jí honilo hlavou.
„Ty, Aloisi,“ začala najednou, „víš, že by mi ani nevadilo, kdyby bylo doma další dítě?“
„Ty ses zbláznila?“ otočil k ní hlavu. „Holka jde studovat, na tohle má času dost!“
Lenka se rozesmála.
„Na analytika máš hodně dlouhý vedení!“ dloubla ho loktem. „Já myslela naše dítě!“
Na chvíli ztichla, jako by se sama lekla toho, co právě vyslovila. Pak tiše dodala:
„Ale… dovedeš si představit, že bych měla já i Nataša dítě ve stejnou dobu?“
Alois vydechl, podíval se do stropu a poprvé za dlouhou dobu neměl odpověď hned po ruce. Chvíli jen poslouchal zvuky z chodby. Pak se k ní pomalu naklonil a opřel čelo o její spánek.
„Představit si to umím,“ řekl potichu. „Jenom mám strach, že my nemáme čas čekat pět let.“
Jeho ruka jí sjela po břiše níž.
„Ale jednu věc vím jistě,“ zašeptal jí do ucha. „Kdyby se to stalo… nebo kdybys chtěla, aby se to stalo, tak v tom nebudeš sama. Ani jeden den. To ti slíbit můžu.“
„Tak dobře,“ zašeptala. „Začali jsme už dneska ráno. A máme dalších deset dní. Tady u moře.“
Alois se ušklíbl. „Aha, to bylo to tvoje ‚dneska je to bezpečný‘…?“ Otočil si ji a plácl přes zadek. „Ale hladovej mimino dělat nebudu! Pojď na snídani, než nám to tam Němčouři všechno sežerou.“
Lenka vyskočila z postele. „No tak honem!“ A začala probírat oblečení, které ještě bylo v kufru nevybalené.
Alois si ji prohlížel. Byla pořád krásná, připadalo mu, že se za těch dvacet let téměř nezměnila. A těhotenství s Natašou jí nijak neuškodilo.
„No nezírej na mě a dělej!“ okřikla ho napůl pobaveně.
Zavrčel, zvedl se z postele a začal lovit košili a kalhoty.
Za pár minut sešli po kamenných schodech dolů. Na chodbě voněla káva a opečený chleba, z jídelny dole se ozývalo cinkání talířů a šum hlasů.
Refektář bývalého kláštera už se vyprazdňoval. Bylo hezky a přes recepci odcházely rodiny na pláž.
„Aspoň si můžeme sednout, kde chceme,“ zhodnotil situaci Alois. „A tácy jsou pořád plný.“
Lenka stála zamyšleně u táců. „Aloisi, mám si vzít šunku, nebo sýr a jogurt?“
„Vem si, na co máš chuť. Proč se na to ptáš?“ zakroutil hlavou Alois.
„No… chceš kluka, nebo holku?“ podívala se na něj s úsměvem, v jedné ruce vidličku se šunkou a ve druhé kelímek jogurtu.
Alois se rozesmál. „Tak to hlavně nemíchej! Dvojčata bych asi nedal!“
„Fajn,“ uculila se. „Tak si dám šunku, pršut a pořádný kafe. Holku už máme.“
Sedli si k oknu. V tichu bylo slyšet jen šustění novin a cinkání lžiček.
„Hmm. Dobrý,“ zhodnotila s plnou pusou Lenka. „Myslíš, že mladý už tady byli a šli k vodě?“
Alois se rozhlédl. „Uvidíme. Zaklepem na ně. Jestli nebudou na pokoji, jsou už u vody. Pavel to asi už nemohl vydržet, je u moře poprvý. Na pláži je najdem.“
„Já se stavím pro pasy,“ zabručel.
Pult byl stejný jako včera, jen místo večerního staříka seděla mladší recepční s tmavými vlasy staženými do drdolu.
„Dobrý den, pokoje dvě stě čtrnáct a dvě stě třináct, Kučerovi a Svoboda,“ začal. „Máme tady ze včerejška pasy.“
Recepční se chvíli přehrabovala v přihrádkách. Zamračila se, sáhla ještě níž, pak položila na pult dva tmavé obaly a bílou obálku.
„Jsou tady jen dva pasy,“ řekla. „Lenka Kučerová a Alois Kučera. A dopis.“ Ukázala na obálku.
Alois si vzal pasy a dopis. Na obálce bylo Natašiným písmem napsáno: „Táta a máma“.
„Co ta holka blbne?“ prolétlo mu hlavou. „To mi nechává na recepci dopis, že šli na pláž?“
„Hvala,“ zamumlal. Pasy strčil do kapsy, dopis sevřel v ruce, která se mu začínala nepříjemně potit. Otočil se od pultu a zamířil zpátky do jídelny.
Lenka seděla u stolu, dopíjela kafe a listovala prospektem s výlety.
„Tak?“ zvedla hlavu. „Máme papíry?“
Položil před ni dva pasy. Nataši a Pavlův chyběl.
„Našli se?“ zeptala se. „Mladí?“
„Nenašli,“ odpověděl příliš klidně. „Ale nechali nám dopis.“
Ukázal obálku.
Lenka se pousmála. „To je milý, že nám nechali vzkaz…“ natáhla ruku, ale on ji ucukl.
„Ne tady,“ procedil. „Pojď nahoru.“
V jejích očích proběhlo nejdřív překvapení, pak něco jako neklid. Mlčky vstala, vzala si kabelku. Po cestě kolem recepce kývla na recepční, ale do úsměvu se musela nutit.
Zavřely se za nimi dveře pokoje, svět se na chvíli zmenšil na dvě postele, skříň a okno do borovic.
Alois si sedl na kraj postele, dopis držel pořád v ruce.
„Tak to otevři,“ vybídla ho Lenka.
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