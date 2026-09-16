Hrdinové se vrací - Obsah
Ale iDnes řeklo: „Ne!“
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Ale....
Nepřijdete o to!
Martin Novotný
Děj předchozího dílu
Zkrácený souhrn děje prvního dílu - Konečná stanice Marseille. Pro ty, kteří chtějí číst rovnou druhý díl
Martin Novotný
Hrdinové „Konečné stanice Marseille“ se vrací
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
Druhý díl - První pokus
Nedalo mi to. Chtěl jsem si zkusit vyrobit ručně vázanou knihu. V pevné vazbě (V8) a alespoň v plátně.
Martin Novotný
Pour Madame et Monsieur de la chambre 214
Krátká ukázka z příběhu Pavla a Nataši. Poznámka pro čtenáře: Pokračování a další texty najdete vždy v mém autorském profilu https://blog.idnes.cz/martinnovotny3 . Na hlavní straně Blogu iDNES se nemusí objevit všechno.
Martin Novotný
Na konečné stanici v Marseille 2
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
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Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.