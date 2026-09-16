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Hrdinové se vrací - Obsah

Martin Novotný
Chtěl jsem vám tady udělat „Obsah“, nebo řekněme „Rozcestník“. A měl být pěknej. Grafickej! S plánem vydávání blogů! A aby bylo vidět, které blogy jsou už k dispozici a kdy vyjdou další.

Ale iDnes řeklo: „Ne!“

žádné image mapy, žádné kaskádové styly, žádný JavaScript...

Ale....


Nepřijdete o to!

Najdete ho tady!

Autor: Martin Novotný | středa 16.9.2026 14:23 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Martin Novotný

Hrdinové „Konečné stanice Marseille“ se vrací

Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.

1.9.2026 v 0:00 | Karma: 5,24 | Přečteno: 118x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Druhý díl - První pokus

Nedalo mi to. Chtěl jsem si zkusit vyrobit ručně vázanou knihu. V pevné vazbě (V8) a alespoň v plátně.

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Martin Novotný

Pour Madame et Monsieur de la chambre 214

Krátká ukázka z příběhu Pavla a Nataši. Poznámka pro čtenáře: Pokračování a další texty najdete vždy v mém autorském profilu https://blog.idnes.cz/martinnovotny3 . Na hlavní straně Blogu iDNES se nemusí objevit všechno.

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Martin Novotný

Na konečné stanici v Marseille 2

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

30.6.2026 v 15:00 | Karma: 0 | Přečteno: 48x | Diskuse | Poezie a próza
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Martin Novotný

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Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

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