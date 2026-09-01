Hrdinové „Konečné stanice Marseille“ se vrací
Hrdinové „Konečné stanice Marseille“ se vrací
V prvním pololetí jsem tady postupně zveřejňoval román Konečná stanice Marseille. Příběh Pavla a Nataši ale jejich příjezdem do Marseille neskončil.
Připravuji teď vydávání druhého dílu. Text je kompletní, připravuji ilustrace, které jste si oblíbili už v Konečné stanici Marseille. Pokud všechno půjde podle plánu, první část se tu objeví začátkem října a další budou postupně následovat.
Pro ty, kteří Konečnou stanici Marseille nečetli a budou chtít číst rovnou Křižovatku svobod, je zde shrnutí děje.
Martin Novotný
Děj předchozího dílu
Zkrácený souhrn děje prvního dílu - Konečná stanice Marseille. Pro ty, kteří chtějí číst rovnou druhý díl
Martin Novotný
Druhý díl - První pokus
Nedalo mi to. Chtěl jsem si zkusit vyrobit ručně vázanou knihu. V pevné vazbě (V8) a alespoň v plátně.
Martin Novotný
Pour Madame et Monsieur de la chambre 214
Krátká ukázka z příběhu Pavla a Nataši. Poznámka pro čtenáře: Pokračování a další texty najdete vždy v mém autorském profilu https://blog.idnes.cz/martinnovotny3 . Na hlavní straně Blogu iDNES se nemusí objevit všechno.
Martin Novotný
Na konečné stanici v Marseille 2
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Na konečné stanici v Marseille.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
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