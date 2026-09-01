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Hrdinové „Konečné stanice Marseille“ se vrací

Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.

Hrdinové „Konečné stanice Marseille“ se vrací

V prvním pololetí jsem tady postupně zveřejňoval román Konečná stanice Marseille. Příběh Pavla a Nataši ale jejich příjezdem do Marseille neskončil.

Připravuji teď vydávání druhého dílu. Text je kompletní, připravuji ilustrace, které jste si oblíbili už v Konečné stanici Marseille. Pokud všechno půjde podle plánu, první část se tu objeví začátkem října a další budou postupně následovat.

Obrázek vytvořen s pomocí AI

Pro ty, kteří Konečnou stanici Marseille nečetli a budou chtít číst rovnou Křižovatku svobod, je zde shrnutí děje.

Autor: Martin Novotný | úterý 1.9.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

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Martin Novotný

  • Počet článků 69
  • Celková karma 6,75
  • Průměrná čtenost 144x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

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