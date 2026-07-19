Druhý díl - První pokus
Já vím, není to dokonalé. Zatím jsem se potřeboval naučit, jak na to. Jak se chová který materiál.
Poučení pro další knihu: vnitřní okraj u hřetu je příliš velký, raději přidat na vnější okraj.
Nemám velkou řezačku, tak jsem zkoušel hrany knižního bloku brousit.
Martin Novotný
Pour Madame et Monsieur de la chambre 214
Krátká ukázka z příběhu Pavla a Nataši. Poznámka pro čtenáře: Pokračování a další texty najdete vždy v mém autorském profilu https://blog.idnes.cz/martinnovotny3 . Na hlavní straně Blogu iDNES se nemusí objevit všechno.
Martin Novotný
Na konečné stanici v Marseille 2
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Na konečné stanici v Marseille.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LXIV. - Rozkošný dům
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LXIII. - La Scala
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
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Prodej rodinného domu 109 m2 s pozemkem 224 m2
Milín - Rtišovice, okres Příbram
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Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.