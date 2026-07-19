Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Druhý díl - První pokus

Nedalo mi to. Chtěl jsem si zkusit vyrobit ručně vázanou knihu. V pevné vazbě (V8) a alespoň v plátně.

Já vím, není to dokonalé. Zatím jsem se potřeboval naučit, jak na to. Jak se chová který materiál.
Poučení pro další knihu: vnitřní okraj u hřetu je příliš velký, raději přidat na vnější okraj.
Nemám velkou řezačku, tak jsem zkoušel hrany knižního bloku brousit.

Autor: Martin Novotný | neděle 19.7.2026 11:02 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Martin Novotný

Pour Madame et Monsieur de la chambre 214

Krátká ukázka z příběhu Pavla a Nataši. Poznámka pro čtenáře: Pokračování a další texty najdete vždy v mém autorském profilu https://blog.idnes.cz/martinnovotny3 . Na hlavní straně Blogu iDNES se nemusí objevit všechno.

1.7.2026 v 0:00 | Karma: 5,05 | Přečteno: 143x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Na konečné stanici v Marseille 2

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

30.6.2026 v 15:00 | Karma: 0 | Přečteno: 40x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Na konečné stanici v Marseille.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

28.6.2026 v 0:00 | Karma: 9,04 | Přečteno: 176x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille LXIV. - Rozkošný dům

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

27.6.2026 v 0:00 | Karma: 6,67 | Přečteno: 146x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille LXIII. - La Scala

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

26.6.2026 v 0:00 | Karma: 6,91 | Přečteno: 131x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...
15. července 2026

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...

Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo

Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970
14. července 2026  14:14

Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Pražský okruh je opět průjezdný. Provoz zastavilo noční bourání dvou nadjezdů

Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026)
19. července 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně...

Policie v Českých Budějovicích pátrá po muži, který skočil z mostu do Vltavy

ilustrační snímek
19. července 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Policie v Českých Budějovicích pátrá po muži, který údajně skočil z mostu do Vltavy. Desítky...

Hasiči jsou při silném větru připraveni na evakuace u hořící budovy ve Zlíně

ilustrační snímek
19. července 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Hasiči jsou v případě silného větru, který může doprovázet očekávané odpolední bouřky, opět...

Nečůráte tu a ani nekradete? Slušný pan domácí vás z prohlídky domovního dvora nevyhodí

Dvůr v Mikulandské ulici
19. července 2026

Rozumím každému majiteli domu, že nechává průchod do dvora uzavřený. Připravuje se tak o problémy s...

Martin Novotný

  • Počet článků 69
  • Celková karma 6,19
  • Průměrná čtenost 142x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.