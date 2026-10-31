Veřejnoprávní model médií je anachronismem informačních monopolů 60 let minulého století.
O kterých penězích mluvíme
Dnes obě instituce žijí především z povinných koncesionářských poplatků. Vláda v červnu 2026 navrhla nahradit je částkou zhruba 7,8 miliardy korun ročně přímo ze státního rozpočtu.
Za úvahu však stojí odvážnější cesta: zachovat obě média i jejich veřejné poslání, ale postupně ukončit jak povinné poplatky, tak přímé státní dotace. Právě tato varianta je vůči občanům skutečně odpovědná a jako jediná dokáže odstřihnout politiky od přímého vlivu na redakce. Do příjmů v tomto modelu nepočítám ani státní zakázky, krajské dotace nebo novou povinnou daň skrytou pod jiným názvem.
Proč by to mělo fungovat? Domácnosti by o své podpoře rozhodovaly samy a média by při každoročním sestavování rozpočtu nemusela čekat na přízeň vlády. Ekonomové van Dijk, Nahuis a Waagmeester už dříve popsali, jak digitalizace oslabila historické důvody pro veřejné financování televize. Právě pro tyto služby potřebuje reforma přesvědčivý plán. (Zdroj: Studie v časopise De Economist)
Kdo zaplatí provoz, když divák nemusí
Britský Channel 4 dokazuje, že veřejně vlastněná televize může plnit veřejné poslání a zároveň se uživit sama. Provoz financuje z obchodní činnosti a veškeré výnosy vrací do tvorby pořadů. V roce 2025 investoval do obsahu 640 milionů liber, přestože rok uzavřel se ztrátou 10 milionů liber před zdaněním. Stát mu přitom neposílá peníze, ale pomáhá jinak: garantuje mu přístup ke kmitočtům a zvýhodněné umístění v programových průvodcích. Britská praxe tak potvrzuje, že tento model je životaschopný a možný. (Zdroje: Britský parlament · Výsledky Channel 4 za rok 2025 · Podmínky veřejné služby)
V českém prostředí se nabízí kombinace dobrovolného členství, omezené reklamy u komerčně atraktivních pořadů, prodeje práv k vlastní tvorbě, koprodukcí a soukromých darů – což je řešení, které by měl ocenit každý zastánce skutečné nezávislosti ČT a ČRo. Zprávy, krizové informace i ostatní pořady veřejné služby by zůstaly volně dostupné pro všechny. Členství by nebylo vstupenkou ke sledování, ale vědomou podporou toho, že tyto pořady vůbec vzniknou. Výnosy z komerčně úspěšného seriálu by tak pomohly zaplatit krajského zpravodaje nebo původní rozhlasovou hru.
Dobrovolná podpora vysílání ostatně v Česku už funguje. Například u Radia Proglas tvořily v letech 2009–2025 většinu výnosů na vysílání dary posluchačů. Ačkoliv stanice přijímá i menší veřejné příspěvky, její fungování jasně ukazuje, že lidé jsou ochotni dobrovolně platit za rádio, které si jinak mohou naladit zdarma. (Zdroje: Hospodaření Proglasu · Další zdroje příjmů)
Klíčová je pochopitelně matematika. Pokud by milion domácností posílal dobrovolně sto korun měsíčně, přinese to 1,2 miliardy korun ročně před odečtením nákladů. Jde o pouhou ilustraci měřítka, nikoli o odhad reálného zájmu – skutečnou ochotu Čechů podpořit veřejnoprávní média vlastní peněženkou by ukázala až praxe. Stejně poctivě by bylo nutné propočítat i ostatní komerční pilíře. Zákon dnes přísně omezuje reklamu v ČT a obchodní sdělení v ČRo. Jejich uvolnění by vyžadovalo nejen změnu legislativy, ale i dopadovou studii, kolik inzertních peněz by tento krok odčerpal soukromým českým médiím. (Zdroj: Pravidla televizní a rozhlasové reklamy, § 50 a 51)
Co musí zůstat nedotknutelné
· Zprávy, investigace a kontrola moci: ČT a ČRo by si ponechaly vlastní nezávislé redakce, zahraniční zpravodaje i síť krajských reportérů. Víceletý rozpočet zpravodajství, včetně právní ochrany pro investigativní novináře, by měl na společné příjmy přednostní nárok. Dárci ani inzerenti by nesměli zasahovat do výběru témat či jejich publikování a veškeré významné dary by musely být transparentní. Vedení redakcí by v otevřeném řízení vybírala nezávislá rada a odvolat by je mohla pouze z předem daných, zákonem vymezených důvodů. Pro předvolební vysílání by platila jasná pravidla s možností nezávislého přezkumu. Že lze náročnou investigativu financovat dobrovolně, ukazuje americká redakce ProPublica: v roce 2025 ji podpořilo přes 80 tisíc dárců, kterým interní pravidla striktně zakazují jakýkoli vliv na obsah. (Zdroje: Výroční zpráva ProPublica · Pravidla pro dárce)
· Regiony a krizová komunikace: Zákon ukládá i soukromým vysílatelům povinnost neprodleně a bezplatně zveřejnit tísňové informace na žádost integrovaného záchranného systému (IZS). Samotný paragraf ale vysílač při blackoutu nenahodí. Český rozhlas dnes disponuje záložním napájením v centrále i v regionech a v krizích garantuje vysílání Radiožurnálu na standardních frekvencích. V novém modelu by rozhlas ze svých příjmů přednostně hradil pohotovost regionálních studií, záložní spoje i smlouvy s operátory vysílačů, zatímco komerční rádia by sloužila jako podpůrný kanál. Před změnou financování by však musel proběhnout zátěžový test celého řetězce – od pokynu hasičů přes ověření situace v kraji až po signál na obyčejném bateriovém rádiu (zde je zřejmě jediný prostor pro státní podporu této nouzové sítě). (Zdroje: § 32 zákona o IZS · Krizová připravenost ČRo)
· Dostupnost pro každého: Domácnosti bez internetu nesmí přijít o bezplatný přístup k základnímu televiznímu a rozhlasovému vysílání. Zde je otázkou nakolik toto musí zajišťovat jeden subjekt namísto státem soutěženého grantu s konkrétní specifikací služeb, kde by se mohly účastnit všichni šiřitelé televizního a rozhlaového signálu. V prvním pololetí 2026 opatřila ČT skrytými titulky 91,1 % pořadů, tlumočením do znakového jazyka 7,1 % a zvukovým popisem 18,7 %. (Zdroj: Údaje České televize o přístupnosti)
· Archivy a vysílání do zahraničí: Historické fondy by zůstaly ve správě ČT a ČRo, přičemž péče o originály a jejich digitalizace by měly chráněný rozpočet i v komerčně slabších letech. Tam, kde to dovolují autorská práva, by byl archiv veřejnosti přístupný zdarma; komerční licencování by naopak mohlo část nákladů pokrýt. Zvláštní režim vyžaduje vysílání do zahraničí (Radio Prague International). V dubnu 2026 musel ČRo jeho služby omezit poté, co mu ministerstvo zahraničí seškrtalo rozpočet o čtvrtinu. Státní příspěvek by zde proto mohl skončit až po změně zákona a zajištění víceletého financování jazykových redakcí přímo z vlastních výnosů rozhlasu. (Zdroj: ČRo o dopadu rozpočtového omezení)
Kdo určuje hodnotu veřejné služby
Pokud lidé nejsou ochotni za určitou službu platit dobrovolně, musíme se ptát, jakou hodnotu pro ně skutečně má – a zda její přínos odpovídá ceně. Samotná nálepka „veřejná služba“ jako odpověď nestačí. Stejně tak jí není pouhá tradice instituce, počet zaměstnanců ani výše historického rozpočtu.
Dobrovolné příspěvky jsou cenným ukazatelem toho, o co mají lidé reálný zájem. U volně šířeného vysílání však přirozeně narážíme na ekonomický problém takzvaného černého pasažéra: protože z vysílání nelze neplatiče snadno vyloučit a jeden divák neubírá signál druhému (jde o veřejný statek), řada lidí program sleduje, ale spoléhá na to, že jej zaplatí ostatní. Nízký výběr dobrovolných příspěvků proto automaticky neznamená, že služba nemá celospolečenskou hodnotu. Zároveň z něj ale nelze odvodit ani bianko šek na jakýkoli povinný rozpočet. V současnosti lze technickými prostředky efektivně vyloučit černé pasažéry a tedy narovnat prostředí. (Zdroj: Výklad veřejných statků a problému černého pasažéra, MMF)
Základní rámec veřejné služby by měl podle tohoto návrhu vymezovat Parlament zákonem, a to po otevřené debatě, s jasným vyčíslením nákladů a přínosů a s pravidelnou revizí podle reálných příjmů. Občané by zadání ovlivňovali nejen ve volbách, ale také skrze veřejné konzultace, reprezentativní průzkumy a v neposlední řadě právě svými dobrovolnými platbami. Nezávislý audit by pak kontroloval dostupnost, výsledky a hospodárnost. Samotným redakcím by přitom zůstala plná autonomie v tom, jaká témata zpracují. Tím by se jasně oddělila demokratická objednávka společnosti od každodenní novinářské práce.
Zkouška příjmů i potřebnosti
Přechod na nový model by musel být postupný. Obě instituce by nejprve detailně rozkryly náklady svých jednotlivých činností včetně techniky, personálu a provozního zázemí. Následovalo by přechodné období, během něhož by budovaly základnu platících členů, uzavíraly komerční kontrakty a tvořily finanční rezervy. Nezávislé hodnocení by průběžně testovalo jejich finanční stabilitu, redakční nezávislost i to, zda dané služby na trhu nedokáže zajistit někdo jiný. Veškerá data by byla veřejná a případná úprava zákonného mandátu by prošla důkladným právním posouzením, včetně souladu s článkem 5 Evropského aktu o svobodě médií (EMFA).
Je načase otevřít seriózní debatu o tom, že se veřejnoprávní média mohou obejít bez státních dotací i povinných poplatků s minimálním grantem pro velmi úzce vyměřené oblasti (který by mohl být alokován v případě efektivnějšího nastavení i komerčnímu subjektu). Její součástí musí být střízlivá inventura: které služby veřejnost skutečně potřebuje, jaký mají doložitelný přínos a kdo je dokáže zajistit za přiměřenou cenu. Zachování dnešního rozsahu ČT a ČRo nesmí být nedotknutelným dogmatem.
Pokud dobrovolné a komerční příjmy na současný provoz stačit nebudou, musí následovat revize nákladů, programové nabídky i samotného zákonného zadání.
A pokud by mělo v jakékoli míře pokračovat povinné financování, musí mít konkrétní, veřejně přezkoumatelné zdůvodnění: jaký nenahraditelný přínos by jinak zanikl, koho by to poškodilo a proč to nelze řešit levněji. Klíčová otázka totiž zní: které služby potřebujeme natolik, abychom obhájili jejich cenu — a jak o tom mohou občané skutečně rozhodovat?
Martin Němec
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