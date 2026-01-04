Pravidla, síla a pokrytectví: proč je dnešní svět najednou čitelnější
Myslím, že USA bychom měli poděkovat za včerejší ukázku čisté reálné politiky. Po letech převratů a rozvratů na mezinárodní scéně, často maskovaných jako „domácí opozice“, jsme konečně dostali srozumitelný obraz zahraniční politiky: bez schovávání se za „morální“ hodnoty, bez přikrášlování. Prostě pragmatické jednání – nepochybně vedené představou současné administrativy o tom, co je dobré pro občany USA.
Jenže co zbytek světa?
Ještě předevčírem se mnozí dovolávali systému mezinárodních smluv, kterému se (mnohdy zavádějícím způsobem) říká „mezinárodní právo“. A teď se zřejmě ukazuje, že právě jeho relativizace je to hlavní, za co bychom měli „děkovat“: za odhalení skutečných postojů – silných i slabých charakterů.
Včerejšek ukázal dvě podoby „síly“:
- Ti, kteří dlouhodobě tvrdí, že mezinárodní právo je spíš doporučení a že silní si vždy dělali (a dělají) to, co považují za výhodné – a mají na to „nárok“ v rozsahu, v jakém to dokážou prosadit.
- Ti, kteří naopak hodnotově trvají na tom, že pravidla se mají dodržovat, i když je to pro nás zrovna nevýhodné.
Ať už je člověk blíž prvnímu nebo druhému táboru, oba postoje jsou alespoň jasné, srozumitelné a vnitřně konzistentní.
A pak jsou tu slabí a oportunističtí: ti, kteří se včera dostali do přímého světla reflektorů. Je poučné sledovat, jak konzistentní lidé drží své vnitřní nastavení (můžeme s nimi souhlasit nebo nikoliv), zatímco ti druzí narychlo hledají vysvětlení, proč vlastně žádný systém hodnot nemají – a s úsměvnou obratností obhajují změnu postoje o 180 stupňů.
Ve světě, kde existují tvrdé autoritářské režimy (saúdský, syrský a řada dalších), působí moralizování nad Madurem poněkud selektivně: Maduro je v mnoha ohledech jen slabší odvarem mnohem hrůznějších režimů, se kterými „není problém“ jednat. O to víc je na celé situaci paradoxně „cenná“ její jednoznačnost – protože díky ní je dnešní svět najednou velmi snadno čitelný.
USA v tuto chvíli – stejně jako Rusko a Čína – v zásadě vysílají sdělení: „neexistují žádná univerzální mezinárodní pravidla, jen ta naše, která jsme schopni prosadit silou.“ To je špatná zpráva pro Jižní Ameriku, Tchaj-wan i Ukrajinu.
A nakonec se nabízí otázka: a co Dánsko?
Racionální důvody pro rychlé ukončení války na Ukrajině
Válka na Ukrajině představuje jeden z nejkomplexnějších konfliktů 21. století, jehož dopady přesahují regionální rámec a ovlivňují globální bezpečnostní architekturu.
EU: Požehnáni Trumpem
S návratem Donalda Trumpa do Bílého domu se Evropská unie ocitá na křižovatce. Trumpovy politické kroky – od protekcionistických tarifů přes tlak na zvýšení obranných výdajů až po oslabování globálních klimatických dohod.
EURO – Nezbytná nutnost, nebo jen ideologický symbol, soudruzi?
V posledních měsících se znovu rozvířila debata o přijetí eura v České republice, akcelerovaná projevem prezidenta, aniž by nutně tento krok přinesl převratné ekonomické výhody, které někteří politici včetně prezidenta slibují.
Vrtěti severokorejským psem
Daniel McAdams z Institutu Rona Paula se nedávno zamyslel nad současným mediálním spinem okolo severokorejských vojáků v Rusku. Jeho myšlenky je možné rozvinout ještě dále, protože souvislosti se změnou západní hegemonie existují.
Oportunismus ODS, neschopnost Pirátů a proradnost STAN
Piráti selhali ve svých ambicích digitalizovat státní aparát, ODS pod vedením Petra Fialy zase využívá jejich neúspěch k odvedení pozornosti od selhání celé vlády. Selhání, pokrytectví a zrada jsou symbolem této koalice.
