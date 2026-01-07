Operace Severní kompas (Grónsko) - příběh, který se nikdy nestal.
Ale pokračujme ve fiktivním příběhu. Kdyby.
Představme, že by se to přece jen stalo. V jediné noci.
Grónská noc, kdy se evropská razítka probudila dřív než novinové titulky „Operace Severní kompas“.
Kodaň měla ten druh tmy, který umí být až uklidňující. Až na to, že v premiérské kanceláři nikdo nebyl klidný. Káva byla studená, notebooky přehřáté, telefony příliš tiché – a pak zazvonily. Na lince nebyl dramatický hlas. Hlas na druhém konci linky přicházel ze severu – z okruhu lidí, kteří nemluví v metaforách, protože tam nahoře se metafory špatně zahřívají. Krátká hlášení. Změny v režimu komunikace. Neobvyklé pohyby. A hlavně jedna věta, která se v krizích opakuje často: „Tohle už není jen šum.“
Premiérka položila telefon, chvíli se dívala do tmy za oknem a udělala věc, kterou v podobných chvílích dělají státy, když přestanou hrát na formality: otevřela druhou linku. Tentokrát do Bruselu. „Potřebujeme, abyste byli v Grónsku dřív, než se tam někdo začne chovat, jako by byl doma,“ řekla dánská premiérka.
Nyní nešlo o tanky na obzoru ani o probíhající střelbu. Šlo o něco zrádnějšího: o to, jak rychle se v geopolitice umí změnit slovník. Z „partnerství“ na „nárok“. Ze „zájmu“ na „nutnost“. A z „pomůžeme“ na „uděláme“. Grónsko je od Evropy zdánlivě daleko, ale v takových chvílích se vzdálenost zkracuje. Je to zkouška a celý svět se dívá.
Brusel: když se EU na chvíli přestala tvářit jako EU
Brusel má jednu vlastnost: umí vypadat jako stroj na procedury. Všechno má kolonku, všechno má pořadí, všechno má výkladové stanovisko. Co si budeme nalhávat, on je to za ta léta stroj na procedury a vypasené úředníky.
Jenže tuto noc se stalo něco nebruselského – poprvé v historii.
Nikdo neotevřel větu slovy „vzhledem k“. Nikdo neřekl „budeme to analyzovat“.
Někdo jen položil otázku, která vymaže předchozí vnímání EU:
„Kolik hodin nám zbývá, než to někdo pojmenuje po svém?“
Na stole neleželo rozhodnutí o vytvoření „EU armády“ – ta ve skutečnosti neexistuje. Leželo tam něco mnohem reálnějšího: bezprostřední zásah evropsky koordinované vojenské koalice realizovaný během 24 hodin.
Nuuk: vítr, který nemá názor – a lidé, kteří ho mít musí
Když přistála první letadla, nebyly tam filmové štáby. Nebyly oslavy ani zpravodajství, byla temná noc a do rána zbývalo ještě mnoho hodin. Byl přítoment jen ledový vzduch, světla z generátorů na provizorní ranveji a pár postav, které se pohybovaly rychle, protože v Arktidě se nikdo nehýbe pomalu, pokud chce zůstat člověkem. První nepřijeli „bojovat“ ale vytyčit prostor.
Ženisté, spojovací týmy, zdravotníci, logistici. Lidé, co staví věci z ničeho a dělají z chaosu řád. Během několika hodin vznikly vytápěné moduly, provizorní ošetřovna, sklady, komunikační uzly. Jednoduchá ale robustní infrastruktura, která v krizích znamená rozdíl mezi „jsme tady jak dlouho jen bude třeba“ a „jsme tu jen pro fotku“.
Dánská důstojnice, která měla na starost koordinaci příletů, se podívala na rostoucí tábor a utrousila: „Evropa je schopná nemožného, když jí někdo vysvětlí, že trapnost bude dražší než akce.“
Druhá vlna už byla jiná. Přijelo to, co dává přítomnosti váhu: jednotky ochrany prostoru, průzkum, velení, a hlavně to, co v moderním světě dělá z bezpečnosti skutečnou bezpečnost – robustní protivzdušná obrana, senzory, radary, koordinace vzdušného prostoru vše vyrobeno v EU, protože americké zbraně jsou v této akci nepoužitelné. Evropská výroba, evropská údržba, evropské dodavatelské řetězce. Jako dospělost se zprávou „Umíme stát na vlastních nohách, takže se můžeme férově opřít i o druhé.“
V příběhu se čísla nové posádky do rozbřesku zakulatila do symbolu: padesát tisíc. Jako dospělá evropská realita, kdy státy dokázaly poskládat sílu dohromady a držet ji v jednom záměru, čímž po desítkách let prázdných řečí dodaly váhu a smysl společné Evropě.
Žádné výhrůžky, žádná gesta. Šokující operace, která zaskočila svět u ranní kávy. Po tomto rozbřesku bude svět jiný.
Tichá přítomnost, která se dala přečíst v každém jazyce:
„Tady se nic nebere silou. A kdyby to někdo zkusil, nebude to zadarmo.“
Odstrašení je někdy jen dobře srozumitelná přítomnost.
Je to sci-fi že? A proto Evropu neberou vážně ani její spojenci. Ale pár let o tom budeme jednat.
Martin Němec
