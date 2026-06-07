Zeměžluč: Všeho do času
Brněnská punková legenda Zeměžluč zhruba před měsícem vydala novou desku. Kapela rezonující kolem baskytaristy, textaře a zpěváka Šotyho existuje čtyřicet let a patří ke scéně, která se formovala kolem již neexistujícího brněnského klubu Křenová.
Šoty se s tím nikdy moc nepáral a styl kapely postavil na krátkých úderných peckách kombinujících old school punk s hardcore palbou (S.O.D., M.O.D., D.O.A. a tak cosi) s nějakým rázným společensko-politickým sdělením, do čehož dobře zapadá i současný kytarista a autor songů Barmy. Oba dva punkové stařešiny obrazným bičem neúprosně žene mladá krev Vive, jehož bušivá energie tomu všemu dodává pořádné grády ve stylu šlapej, nebo zdechni.
Nejinak je tomu i na nové desce, která je plná bizarností současného světa od národoveckých chcimírů přes alkoholického feťáka marně bojujícího se svou drogou až po apoštoly nového světového řádu a po tu ruskou imperialistickou hrozbu, která rozpoutala úplně zbytečnou okupaci Ukrajiny.
Hned první flák „Ras“ posluchače okamžitě konfrontuje se základním civilizačním problémem našeho současného evropského prostoru a s apokalyptickým jezdcem na tygru byzantsko-tatarského impéria. Videoklip k songu na YouTube vydržel celých ohromujících dvacet tři minut, pak byl smazán.
„Je to ras
Krve pach
Chce mít nás
Na márách
Je to ras
Kazisvět
Temna čas
Hrůz a běd
Je to ras
Psychopat si zuby brousí
Jak všechno živé zardousí
Chorý mozek, chorá zrůda
S osudem světa si zahrává
Je to ras
Putin“
Další song v řadě „Vodku nalej“ je vlastně takovým kopancem do zadku našim Putin kolaborantům a poděkováním naší současné vládě za její nekompromisní zahraniční politiku. Doprovodný videoklip z nějakých důvodů na YouTube také dlouho nevydržel, a tak byl nakonec zaseknut pouze na úvodní stránce.
„Ukrajině žádný zbraně
Kvůli kurvám rostou daně
Český prachy patří Čechům
Bomby černejm a plyn Židům
Vodku nalej, vodku nalej
Vodku nalej, vodku nalej
Ruský fašo, naši bratři
Ať už jim celý svět patří
Chcem být zase kolonií
Do gulagu na prázdniny
Vodku nalej, vodku nalej
Vodku nalej, vodku nalej“
Asi jediná pozitivní skladba je vzpomínka na nezlomného Magora Jirouse, do které je umně vetkán na Zeměžluč takřka zpěvně melodický refrén. Mile melancholický refrén má kupodivu i jinak apokalyptická palba „Až“, ve které autor doufá, že se tak nějak mužně a bez strachu postaví v okamžiku, kdy se noční nebe rozzáří plameny a začnou padat hvězdy. Nechybí ani postesk nad dalším zbytečným konfliktem na Blízkém východě Shalom Shirel, jehož dle mého názoru rozumné řešení na bázi dvou států je stále v nedohlednu.
Velkým zklamáním pro mne byla nově nahraná verze osmi skvělých fláků jiné moravské legendy H.N.F., kterou Hrdinové nové fronty hodili na plac před pár lety a ze které jako by se nějak vytratilo to nejpodstatnější, co je za komančů charakterizovalo, tedy ta divoce nespoutaná energie. Zeměžluč ji pořád má. Odsýpá jim to jako zamlada, a to je jen dobře, prostě jedna ze zaručených jistot v tom prudce měnícím se globálním světě. Půlhodina uběhla rychle a desku jsem si pustil ještě jednou.
Zeměžluč, Všeho do času, vydal nestor brněnského punku Papagájův hlasatel records a celou desku si můžete zadarmo poslechnout tady: Odkaz
Koupit se dá přímo v nakladatelství: Odkaz
Martin Mařák
Tout ça… pour ça !
Po měsíci nenávistné kampaně Babišovy vlády a Putin kolaborantských centrál typu IVK, KSČM a podobně se v Brně proti přátelskému setkání sousedů shromáždilo pouze několik desítek protestujících křiklounů.
Martin Mařák
Sudetská kalba v Brně
Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami.
Martin Mařák
Mně se líbí Ostrava
V Brně zoncna hajcuje, kolem prýglu stíny maluje. Mně se líbí Ostrava, deštivá Severní Morava a tak dále, no, nebo co.
Martin Mařák
Rusko se bojí
Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.
Martin Mařák
Nacionalismus, jazykové zákony a válka (ČSR, Ukrajina)
Potlačování práv národnostních menšin bylo ve státní propagandě argumentačně maximálně využito jak Hitlerem před Mnichovem, tak Putinem před rozpoutáním vojenské agrese proti Ukrajině.
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