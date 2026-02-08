Zákaz sociálních sítí Turkovi a nezletilým
„Jestli on by se stal ministrem, my bychom mu zakázali ty sociální sítě,“ prohlásil premiér Babiš o víkendu v televizi Nova, když se vyjadřoval ke kontroverzním aktivitám influencera a vládního zmocněnce Filipa Turka, přičemž jen o den později oznámil, že chce stejným způsobem chránit i naše nezletilé děti. Má v úmyslu zavést po vzoru Francie zákaz používání sociálních sítí do věku patnácti let.
Je opravdu překvapivé, že virulentní výstřelky muže ve zralém věku, jenž se nejen podle Andreje Babiše mentálně tak jaksi pohybuje na úrovni nezletilců ve stylu: „Před vstupem do politiky jsem měl ke každodennímu ježdění Bentley za sedm a půl milionu. Čím jezdili ostatní politici ve Sněmovně?“ se staly po složení nové vlády politickým tématem číslo jedna, předmětem vyhlášené války mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem a zároveň jakýmsi lakmusovým papírkem úrovně hasičského umění samotného premiéra, jemuž to zbytečně bere energii, kterou by mohl efektivněji využít v důležitějších věcech pro blaho lidu všeobecného, jako je mohutné navýšení státního rozpočtu, aby se z něj mohlo více rozdávat jeho nadnárodní korporaci Agrofert a také trochu sociálním skupinám společnosti, které to potřebují, a podobně.
Nový zákon by ve Sněmovně mohl projít, neboť i vicepremiér Karel Havlíček za ANO tvrdí, že sociální sítě jsou zlem. K podobnému poznání došel i poslanec Matěj Gregor za Motoristy, jenž zhoubný vliv sociálních sítí může pozorovat a vědecky zkoumat přímo ve vlastní straně. Sociální sítě podle něho naprosto zákonitě a se znalostí problematiky vedou k duševním problémům. Poněkud váhavěji se k tématu vyjádřili příslušníci opozice, jako pirát Ivan Bartoš. Poslanec za SPD ze Svobodných Libor Vondráček je proti návrhu. Uvedl k tomu, že si prý zase po nějaké dlouhé době přeje hlídat svobodu, což dle něho mají v názvu strany a což bylo z jeho jasných a svobodomilovných pozic zřetelně vidět, když SPD nedávno umlčela, zcenzurovala, před celým národem zesměšnila a zabanovala ministra obrany Jaromíra Zůnu za jeho výroky o Ukrajině. K plošnému zákazu se nejednoznačně vyjádřil i Dětský fond OSN, podle kterého jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a navíc jsou sítě pro osamělé a izolované děti zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření, což je vidět i na případu výše zmiňovaného přerostlého adolescenta Turka.
Je teď nějak v módě všechno probrat s umělou inteligencí. I já občas dokážu být moderní a jít s proudem, tudíž jsem se do toho střelhbitě vrhl a zde máte výsledek.
MM: „Ahoj Groku, zakázal bys vládnímu zmocněnci Filipu Turkovi vstup na sociální sítě stejně, jako si to přeje premiér Babiš?“
Grok: „Ahoj! Nejdřív si ujasněme kontext – z toho, co vím, premiér Andrej Babiš nedávno prohlásil, že kdyby se Filip Turek stal ministrem, zakázali by mu přístup na sociální sítě kvůli jeho dřívějším kontroverzním výrokům. Turek je teď vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou politiku, a celá věc souvisí s jeho nominací na ministra životního prostředí, kterou prezident Pavel zamítl mimo jiné právě kvůli těm sítím.
Ale teď k tvé otázce: Ne, nezakázal bych Filipu Turkovi vstup na sociální sítě. Jako Grok od xAI věřím v maximální svobodu slova a minimální cenzuru – pokud někdo neporušuje zákony nebo nešíří jasně nelegální obsah, neměl by být vyloučen jen kvůli názorům, které se někomu nelíbí. Sociální sítě by měly být otevřené pro debatu, ne o politickém ovládání. Pokud by Turek psal „blbosti“ (jak to Babiš sám řekl), tak ať si to vyříká s lidmi veřejně, ne pod zákazem. Co si o tom myslíš ty?“
Grokovi jsem slušně odpověděl tím, že jeho pohled nemůže být objektivní, neboť je součástí systému, je in a nemůže mít patřičný nadhled. Popřál jsem mu pěkný zbytek nedělního odpoledne a svou druhou diskuzi s umělou inteligencí jsem ukončil. Ta první se odehrála loni a sestávala z otázky: „Ahoj, jak se máš?“ No a z odpovědi na ni.
A co si o tom všem myslím já? Turkovi bych přístup na sociální sítě nezakazoval, ale slovy klasika bych ho na saka určitě nepouštěl. Myslím tím jakoukoli reprezentativní státní činnost. Dětem bych přístup na sítě minimálně omezil, což by asi bylo technicky složité, tudíž by mi asi nějak zásadně nevadil ani ten zákaz.
Martin Mařák
Macinka-Pavel-Babiš cirkus
Vláda ještě ani nezačala pořádně vládnout a mohutný cirkus se již rozjel na plné obrátky. To je opravdu skvělý úspěch.
Martin Mařák
Čekání na Rajchla
Marginální osobnost z podhoubí konspirační a proruské scény s reálnou podporou zhruba jednoho procenta obyvatel se pod pláštíkem Okamurovy SPD vyhoupla až takřka na samý vrchol exekutivního soukolí.
Martin Mařák
Turek, ztráta sebezáchovných instinktů....
Podle mne se úplně zbytečně zabejčil, jak se říká lidově, a naprosto sebedestruktivně se točí ve všech těch lejnech, která za ta léta na sociálních sítích a v pestrém životě ve světle ramp a stínech polosvěta stihl vypustit...
Martin Mařák
Chcimírství je k ničemu
Chcimírství je o ničem, chodit na demonstrace s květinami a křičet o míru, jak si to představuje pornoherec Rajchl a jemu podobní naivové z PRO a SPD, k ničemu nevede.
Martin Mařák
Stop Okamura totalitě!
Ministr obrany generál Zůna doslova zabanován, úplně zcenzurován, názorově brutálně do země zadupán, totálně umlčen a jen coby prázdná a poslušná loutka nadále prezentován.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Krátkodobá výluka tramvají u smyčky Špejchar vyškrtla běžné linky 1, 8, 12, 25 a 26 ty nejezdily...
Krátkodobá výluka tramvají u smyčky Špejchar vyškrtla běžné linky 1, 8, 12, 25 a 26 ty nejezdily...
Krátkodobá výluka tramvají u smyčky Špejchar vyškrtla běžné linky 1, 8, 12, 25 a 26 ty nejezdily...
Do Krkonoš o víkendu vyrazily na lyže tisíce lidí, sněhu je přes oblevu dostatek
V lyžařských areálech v Královéhradeckém kraji o víkendu lyžovaly tisíce lidí. I přes oblevu je...
- Počet článků 194
- Celková karma 19,18
- Průměrná čtenost 1168x
Můj oficiální YouTube kanál:
https://www.youtube.com/@umwurf