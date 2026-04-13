Za Fialy bylo líp

K poslechu a tanci česká tradiční prostonárodní z široširé klenotnice popěvků a písní lidu hospodského.

Čau lidi, všechno zdraží, sorry jako

(česká hospodská prostonárodní)

I.

Jó za Fialy byl benzín za pár kaček

Jó za Fialy byl hotovej ráj

Jó za Fialy i ten rohlík byl nějak lepší

Topení hřálo a každej se smál

A všichni:

Jó za Fialy pohoda a klídek

Pivčo a bůček správně uzenej

Jó za Fialy všem bylo lépe

Teď Babiš drahotou jsem rozdrcenej

II.

Jó za Fialy holky byly krásný

Jó za Fialy každýmu stál

A nýčko za Babiše všechno je drahý

Chudoba s nouzí z kvartálu na kvartál

A všichni:

Jó za Fialy pohoda a klídek

Pivčo a bůček uzenej

Jó za Fialy všem bylo lépe

Teď Babiš drahotou jsem rozdrcenej

Autor: Martin Mařák | pondělí 13.4.2026 19:02 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Další články autora

Martin Mařák

Čau lidi, všechno zdraží, sorry jako

Do toho všeho Macinkův Michelangelo v Maďarsku totálně projel volby a mocný kyj na rozbití Evropské unie (Orbán, Babiš, Fico) tak nějak bleskově zpráchnivěl.

12.4.2026 v 23:01 | Karma: 31,42 | Přečteno: 1288x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Babišova válka a starý dobrý Petr Fiala

Na Babišově bídě, vládě chudoby a všech těch geopolitických šlamastykách, je nakonec dnes pozitivní jen jedna skutečnost. Angličtina vládního nágl zmocněnce Turka.

22.3.2026 v 19:07 | Karma: 19,56 | Přečteno: 386x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Klimatická tíseň

Bezmoc, enviromentální žal, emocionální tíseň z klimatické krize, děs a deprese, cesta do nikam, zánik, smrt, klimatická úzkost, nebo co, smutek, pocit viny, bezmoc, děsivá budoucnost...

13.3.2026 v 17:42 | Karma: 7,05 | Přečteno: 200x | Diskuse | Kultura

Martin Mařák

Babišova brutální drahota

Brutální Babišova drahota jako lepkavá síť pavoučí neprodyšně svírá naše bezbranné obyvatelstvo. Pomóc!

10.3.2026 v 12:05 | Karma: 23,42 | Přečteno: 1806x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Ultralevice zabíjí

Před týdnem skupina takřka deseti maskovaných mladíků z militantní ultralevicové organizace Mladá garda antifašistů ukopala k smrti mladého studenta matematiky v Lyonu.

22.2.2026 v 9:03 | Karma: 17,00 | Přečteno: 291x | Diskuse | Politika
Další články autora

