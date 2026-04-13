Za Fialy bylo líp
Čau lidi, všechno zdraží, sorry jako
(česká hospodská prostonárodní)
I.
Jó za Fialy byl benzín za pár kaček
Jó za Fialy byl hotovej ráj
Jó za Fialy i ten rohlík byl nějak lepší
Topení hřálo a každej se smál
A všichni:
Jó za Fialy pohoda a klídek
Pivčo a bůček správně uzenej
Jó za Fialy všem bylo lépe
Teď Babiš drahotou jsem rozdrcenej
II.
Jó za Fialy holky byly krásný
Jó za Fialy každýmu stál
A nýčko za Babiše všechno je drahý
Chudoba s nouzí z kvartálu na kvartál
A všichni:
Jó za Fialy pohoda a klídek
Pivčo a bůček uzenej
Jó za Fialy všem bylo lépe
Teď Babiš drahotou jsem rozdrcenej
Martin Mařák
Do toho všeho Macinkův Michelangelo v Maďarsku totálně projel volby a mocný kyj na rozbití Evropské unie (Orbán, Babiš, Fico) tak nějak bleskově zpráchnivěl.
Martin Mařák
Babišova válka a starý dobrý Petr Fiala
Na Babišově bídě, vládě chudoby a všech těch geopolitických šlamastykách, je nakonec dnes pozitivní jen jedna skutečnost. Angličtina vládního nágl zmocněnce Turka.
Martin Mařák
Klimatická tíseň
Bezmoc, enviromentální žal, emocionální tíseň z klimatické krize, děs a deprese, cesta do nikam, zánik, smrt, klimatická úzkost, nebo co, smutek, pocit viny, bezmoc, děsivá budoucnost...
Martin Mařák
Babišova brutální drahota
Brutální Babišova drahota jako lepkavá síť pavoučí neprodyšně svírá naše bezbranné obyvatelstvo. Pomóc!
Martin Mařák
Ultralevice zabíjí
Před týdnem skupina takřka deseti maskovaných mladíků z militantní ultralevicové organizace Mladá garda antifašistů ukopala k smrti mladého studenta matematiky v Lyonu.
