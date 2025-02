Old school punk. Taková hudební vzpomínka na ztracené mládí a na doby, kdy jsem vyřvával v punkové kapele Vzor 60 v Brně za totáče.

Old school punk. Taková hudební vzpomínka na ztracené mládí a na doby, kdy jsem vyřvával v punkové kapele Vzor 60 v Brně za totáče, když se to v polovině osmdesátých začalo trochu uvolňovat a komouš zase dovolil, aby se po dvou letech ticha mohly začít pořádat nějaké rockové koncerty. S kapelou jsme hráli hlavně v již neexistujícím klubu Křenová, ale za guláš a pár piv jsme jezdili i jinde. Kde ty doby jsou, to si snad už ani nejde představit, nebo co...

Trochu distorsion na kytaře a singlecoin snímače, aby to sekalo a klasický fendrový twang dobře zařezával, nicméně aby zvuk zůstal ještě rockový a neposunul se k metalovému soundu.

Ya Basta! Už to stačilo.

Zítra zas bude líp.

Život si užívej, dokud to ještě dáš.

Za rohem čeká Chcíp.

Špinavých ponožek nacpaná almara.

Lednice plná piva.

Jen málo stačí k životu.

Nevíš, kolik ti toho ještě zbývá.

Na trhu jsem ti koupil květinu.

a kus porcelánu taky, jako.

Občas si říkám, co to znamená.

Mě máš přece rád ty pako.

Klobouk na hlavě, těžký aristokrat.

Skvrna na kráse ten dojem ruší.

Omáčka z rybí konzervy no teda.

Přímo na kalhotách jak se sluší. ---- Yo!

Reklamní nálety kobercové,

nahoře kdosi kope do topení.

Ten starý cyp, soused o patro výš,

Ztišit zvuk, jiné řešení není.

Odkládám kytaru, vypínám zesilovač.

A pro změnu zvoní telefon.

Nejlepší předplatné zase na nevím co.

Mlátí mě v bedně AC/DC zvon. ---- Hey!