Vývoj civilizace v ČR a na Slovensku s Maďarskem
Národovci z SPD navrhli na Ministerstvo dopravy generálního ředitele státního podniku Železnice Slovenské republiky Ivana Bednárika. Abych se přiznal, nijak mne to nešokuje a dokonce mne to ani nikterak nepohoršuje, jen mně to v souvislosti s bojem proti migraci do naší vlasti čarokrásné a s tím nic než národ a tak podobně poněkud postavené na hlavu od Tomia Okamury připadá. Vypadá to tak, že pokrok a jeho liberálně progresivní forma se jaksi globálně zastaviti nedají, a je vlastně dobře, že nad jakýmsi tím zapškle zpátečnickým konzervatismem začínají mít navrch i ve straně typu SPD.
Když to tak všechno s nadhledem jaksi pozoruji, s vnitřním uspokojením uznat musím, že my, tedy Češi, Moravané a Slezané, jsme v jakémsi tom civilizačním vývoji na mnohem vyšším stupni než Slováci a Maďaři. To je naprosto evidentní. Dovedete si představit, že by se ve slovenské televizi mohl vyskytnout moderátor, či moderátorka mluvící česky, jak je tomu u nás třeba v případě slovensky mluvící Anetty Kubalové v pořadu Objektiv? No a dokážete si k tomu všemu ještě představit, že by na Slovensku a v Maďarsku vůbec někoho mohla napadnout myšlenka o kandidátovi na ministra, jenž nemá občanství a neumí slovensky, nebo maďarsky? O její realizaci již ani nemluvím, to už bychom se dostali na úroveň úplné sci-fi...
Těžko říct. Možná je ta naše větší vyspělost způsobena i tím, že jsme přece jen o něco dále od Ruska, že historicky civilizačně i kulturně patříme k Západu a nikoli k Východu, i když se to u nás přece jen láme a nejedná se o stav veskrze dokonalý. Ta dlouhá staletí soužití s germánským prostředím se prostě do našeho vědomí a do naší etnické DNA musela určitě nějakým způsobem zakódovat, což je třeba v hudbě jasně vidět zejména na naší a německé dechovce, nebo na tradičním pražském šantánu a podobně, které jsou od slovenské a maďarské lidové hudby na hony vzdálené a od té ruské a podobně o úplná léta světelná. Ani ti dva bibloidi pravoslavní, kteří k nám na misi ze Soluně ježíšismus šířit dorazili, se u nás nikterak nezahákli a ty jejich vize, jež velkým schismatem o pár století později vyvrcholily, se spíše od nás na východ uchytily, čemuž se vlastně ani nikterak nedivím.
Dobře, že to tak dopadlo, vyhovuje mně to stejně, jako mně nevadí slovensky mluvící občan Slovenska v naší vládě. Nad těmito národoveckými detaily jsem opravdu zcela povznesen.
Martin Mařák
Nácek na Ministerstvu ekologické diktatury
Nácek Turek se rozhodně nehodí na Ministerstvo zahraničí a ani do nějaké další reprezentativní státní funkce, to by byla hustá ostuda před celým světem.
Martin Mařák
Musíme si pomáhat
Jindřich Rajchl se třeba nakonec stane Pirát woke progresivista, těžko říct, život je plný nejrůznějších překvapení.
Martin Mařák
Hry kolem Turka, Zahradila a Berana
Na machinace BIS ukazují i bezpečnostní expert J. Schneider a americký novinář E. Best, přičemž Jan Schneider dokonce označuje novinářku Zdislavu Pokornou, díky jejímuž textu v Deníku N kauza Turek vypukla, za tiskový orgán BIS.
Martin Mařák
Ať se Babiš předvede
Hlas lidu rozhodl, mí spoluobčané masivně zvolili hnutí ANO a já jako demokrat jejich rozhodnutí samozřejmě akceptuji.
Martin Mařák
Koalice ANO - ODS
Co se týče ODS, mám obavy z toho, že by ve vládě s koalicí Spolu působili i Piráti a s nimi i poslanci za Zelené, což považuji za srovnatelnou katastrofu jako vládu s komunisty, nebo s národovci.
