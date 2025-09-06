Vyčůraní podrazáci Vidlák-komouši, Piráti a SPD
Poslanci jako obvykle odflákli práci, za kterou jsou placeni, no a vytvořili právní nedodělek, jenž již kdysi dávno kritizoval Ústavní soud. Liknaví poslanci od těch dob nic nenapravili, fungující právní řád mají totiž na háku a převažují u nich jiné akutní zájmy, než dělat korektně práci, za kterou je občané platí. To dává prostor různým podvodným chytrákům, kteří toho dlouhodobě pilně využívají, no a v dnešní době volební se jedná o Piráty, Vidlák komouše a SPD.
Ano, uhodli jste, rozepisuji se o volebních koalicích a jakoby koalicích, tedy o tom, jak udělat koalici způsobem, aby se tzv. podkročilo (pojem podkročen, pětiletka byla podkročena, pochází z dob komunistické totalitní diktatury) volební koaliční kvórum osmi, či jedenácti procent pro vstup do Sněmovny a kvórum zůstalo na jednodušeji dosažitelných pěti procentech, které pro vstup do Sněmovny potřebuje strana neúčastňující se volební koalice. Piráti se spojili se Zelenými, Stačilo! k sobě přijalo KSČM, Socdem, SD-SM, Moravany, ČSNS a KSČ, no a SPD se dala dohromady s Trikolorou, Svobodnými a PRO.
Nález ÚS 127/96, o kterém píši výše, rozhoduje případ, ve kterém se vyjádřila k těmto věcem nekompetentní Ústřední volební komise k tomu, jestli je kandidátní listina koalicí, nebo není. Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že Ústřední volební komise k tomu není kompetentní a zakázal jí, aby se vyjadřovala, nebo usnášela o tom, zda kandidátní listina je listinou koalice či nikoli. V nálezu se také připomíná, že v našem právním řádu neexistuje jasná definice toho, co je to koalice, neboť zákonodárce to z nějakého důvodu neudělal. „Za daného stavu věci je tedy koalicí de iure pouze ten subjekt, který se tak sám na kandidátní listině označí,“ píše se dále v odůvodnění nálezu.
Nedávno se tímto tématem zabývaly krajské soudy, které k tomu mají kompetenci, jejich vyjádření jsou různá, nicméně některé z nich (krajský soud v Brně a v Českých Budějovicích) upozorňují na chybnost právní úpravy, která umožňuje koaliční podraz a tedy obcházení zákona, přičemž návrhy na zrušení kandidátek zamítly, neboť si nepřejí brutálním způsobem zasahovat do finále volebního demokratického procesu. Podle mne je zde opět prostor k tomu, aby Ústavní soud s definitivní platností tuto nevyřešenou otázku konečně uzavřel ať tak, či onak, nejlépe asi způsobem, ve kterém by pokud možno co nejpřesněji vyložil pojem stranické volební koalice a uložil zákonodárci tento pojem jednou pro vždy řádně kodifikovat v platném právním řádu.
Bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský se k této kauze během zajímavého rozhovoru na portálu irozhlas vyjádřil takto: „Jinými slovy, dochází opravdu k obcházení zákona, jenže problém je trochu v tom, že k tomu dochází tak dlouho, tak často, že se to téměř stalo jakýmsi mlčky respektovaným pravidlem. Jsem rád, že se našel jeden z krajských soudů, který se rozhodl to pojmenovat. A jsem samozřejmě velice zvědavý na rozhodnutí Ústavního soudu.“ No a já bych k tomu na závěr dodal, že mne rozuzlení této právní lahůdky pro fajnšmekry také velmi zajímá a těším se na nález Ústavního soudu a na jeho zdůvodnění.
Martin Mařák
Francie, příprava na válku v Evropě
Příprava na možnost velkého evropského válečného konfliktu a na přijetí desítek až stovek tisíců raněných francouzských a spojeneckých vojáků.
Martin Mařák
Koho volit? Nevím...
Letos využiji možnosti volit korespondenčně. Chtěl bych také na tomto místě současné vládě poděkovat za to, jak se stará o občany ČR žijící v zahraničí.
Martin Mařák
Děti země, klenot moravského ekoterorismu
Jakoby důsledky té chřipkové diktatury národních států a akutní ruská válečná hrozba nestačily, nebo co.
Martin Mařák
De Gaulle a Fiala-Babiš
Najdou k tomu skvělý premiér a moudrý státník Petr Fiala, nebo tamten slovenský trestně stíhaný lump Andrej Babiš odvahu? Nevím, nevím....
Martin Mařák
Británie aneb z Bruselu do Bruselu
Občas si říkám, Francouzi pro to mají dobrou frázi: „Tout ça... pour ça !“ Tohle všechno.... kvůli tomuhle.
