Vive la France Oi!
Zatímco skvělý Doník a úžasná americká armáda ruku v ruce s íránskými revolučními gardami pilně blokují Hormuzský průliv a světová ekonomika vesele klouže po skluzavce níž a níž, vystoupil před naše národy české, moravské a slezské starej dobrej Babiš ve svém pravidelném nedělním sociální sítě šou se lvem heraldickým na tričku bílém.
Prezident a bývalý ministr zahraničí již údajně před měsícem doporučili vládě, aby navázala kontakt s Francií a zapojila se do Macronem navrženého projektu evropského jaderného odstrašení.
No a je to tady, hoplá bum. Premiér Babiš to fakt rozjel. Oni se ti dva bývalí kariérní komunisté na Hradě a ve Strakovce asi nakonec nějak přece jen dohodnou a najdou společnou řeč státotvornou, která povede k nějaké formě stability, jak to tak vypadá. No a trumpovci Macinka se Zahradilem a tak budou muset přehodit výhybku a je to, no, hrozní jsou Babiš s Pavlem, já vím.
Babiš tak patrně zavrhl Doníka spasitele a obrátil se k Macronovi a k Francii, možná si udělal tyhlety kupecké počty a vyšlo mu to levnější než Doníkovy obrovské nároky na zbrojení pěti procentní, těžko říct. Prý je dnes Francie ideálním spojencem pro ČR, no toto... Jsem opravdu zvědavý, jestli ho zhrzený Macron opět přijme do svého „harému“, když ho Babiš kdysi rozšafně odhodil a založil si s Orbánem ty truc Patrioty. Snad na něho ještě má to telefonní číslo, jak se kdysi chlubil. To normálně skoro vypadá na to, že se pokouší oklikou vecpat i do té velké EU šestky, jak je tam i Polsko. Jestli ještě rozjede vstup do eurozóny, tak ho nakonec začnu mít skoro v oblibě styl vše odpuštěno, konec dobrý, vše dobré a tak.
Mne při tom všem najednou napadá, že když vám tady i jinde některými svými songy ve francouzštině dělám osvětu a podporuji tím „rayonnement de la France“, neboli zář Francie, jak se tomu v zemi galského kohouta v mezinárodním kontextu říká, tak možná za to premiér Babiš udělí iDnes a Astonovi na Neviditelném psu nějakou tu medaili a já se stanu zasloužilým národním umělcem, že, no a i prezident Macron mne třeba po ramenou poplácá.
Do toho všeho ještě britská vláda připravuje legislativu, která má umožnit „dynamické přizpůsobování“ britských norem zejména v oblasti potravin normám EU v souladu s jejich vývojem (tedy podřízenost britských právních norem normám EU, abych to přeložil do srozumitelné češtiny), a tím usnadnit obchod. Tato velkolepá brexit legislativa bude oficiálně oznámena 13. května králem Karlem III., který má za úkol představit legislativní program na příští měsíce.
Hurá!
A víte co? To je úplně nejpikantnější zásek. Více než polovina Britů si přeje návrat do laskavé náruče Matičky národů EU dobrotivé (53%). Já vím, je to z levicového The Guardian a tak asi ne zcela objektivní, ale i tak mne z toho jímá hrůza. Prostě již i z té možnosti, že brexit klauni o něčem takovém vůbec uvažují a dokonce vážně a většinově. Jsem totiž toho názoru, že odchod těch největších potížistů a věčných reptalů z Unie bylo obrovské štěstí, úplný dar Boží pro eurofederalisty. Jen ať je, proboha, ani v duchu nenapadne, že by se do EU mohli nějak pokoutně vrátit.
Pomóc! Jen to ne!
EU First!
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Pronájem, Skladové prostory, 147m2 - Jihlava - Antonínův Důl
Jihlava - Antonínův Důl
10 000 Kč/měsíc
