Videoklip vygenerovaný umělou inteligencí

Jsem dnes normálně celý den makal na videoklipu, který jsem celý nechal vygenerovat umělou inteligencí. Je to francouzský flák, co jsem už tady dával.

Yo, zdar vespolek, nebo co Oi!. Jsem dnes normálně celý den makal na videoklipu, který jsem celý nechal vygenerovat umělou inteligencí. Je to flák ve chrochtalštině, co jsem už tady dával. O tom, jak jsou v Cannes banány a pořád svítí slunce, no v Bretani pořád prší a mně se to tam stejně líbí více. A také o tom, jak v Paříži smrdí metro a v Alsasku je to super nejlepší, no a hlavně o tom, jak se mně Odin z Valhally hustě chláme a druidi ze mne mají legraci a ještě o dalších podstatných věcech a tak.

Svět chce být klamán a umělá inteligence je na postupu. Doposud jsem ji používal jen pro finální mastering zmixovaných nahrávek, dnes jsem to vyzkoušel i s generováním videa, tedy šesti sekundových kousků, které jsem pak v programu pro práci s videi slepil dohromady.

Jedná se o můj první pokus, takže nic světoborného. Ale stejně je to síla, kam, jakým způsobem a jakou rychlostí se vyvíjejí možnosti v kumštu. To je fakt neuvěřitelné, kam to všechno spěje. Použil jsem program Hailuo AI a zaplatil jsem si nejmenší předplatné, zhruba sto osm dolarů ročně s tisíci kredity na měsíc. Na video jsem tu tisícovku spotřeboval a ještě stovku kreditů navíc (kredity se dají přikoupit). Ale hodně věcí jsem vyhodil do koše, protože jsem se učil úplně od nuly, jak na to.

Tak tady to máte, „Il y a des bananes à Cannes“: