Váha Francie v EU roste

Náš Doník v Bílém domě při férovce tři na jednoho před celým světem seřval prezidenta Ukrajiny jak malého kluka, no a reakce na tuto reality show se daly celkem rychle očekávat. Na žádost příštího německého kancléře otevře Francie s Británií diskuzi o společném francouzsko-britském ochranném nukleárním deštníku pro státy Evropské unie, které o to mají zájem poté, co začíná být čím dál tím víc jasné, že USA mají celou Evropskou unii na háku a jejich prezident začal navíc kopírovat válečnou propagandu Putinova Ruska.

„Pokud naši ( evropští ) kolegové chtějí směřovat k větší autonomii a odstrašujícím schopnostem, budeme muset zahájit tuto velmi hlubokou strategickou diskusi. Má velmi citlivé a důvěrné složky, ale jsem k dispozici, abychom tuto diskusi zahájili,“ prohlásil v pátek francouzský prezident při návštěvě Portugalska. V neděli k tomu dodal pro francouzská média: „My máme jaderný štít, oni ne. A oni se již nemohou spoléhat na americký jaderný odstrašující prostředek. Je nutný strategický dialog s těmi, kteří ho nemají, což posílí Francii.“

Francouzská opozice je zatím proti, Marine Le Pen za patrioty uvedla, že národní jaderný odstrašující prostředek musí zůstat francouzský a nesmí být sdílen ( vzhledem k různým evropským Ficům a Orbánům je to kvůli ochraně přísně tajným informacím docela pochopitelné ), no a šéf ultralevice Mélenchon se ve svém blogu „Konec mýtu o hodném Američanovi“ jasně postavil proti jakémukoli pokusu o nějakou formu společné evropské obrany.

Co z toho všeho pro Evropany vyplývá? Dlouhodobá energetická a obranná strategie Francie postavená na jádru se ukázala správná a jako jediná na evropském kontinentu prozíravá a naprosto přesná. USA během sedmdesáti pěti let zadarmo a z vrozené dobroty chránily evropský kontinent, který pod jejich ochranou ekonomicky vzkvétal. Všechny ostatní státy kromě Francie věnovaly veškeré své úsilí na budování největšího sociálního ráje na světě, přičemž Německo se navíc k dovršení celé té novodobé evropské klima šaškárny stalo světovým guru onoho zeleného náboženství o záchraně planety Země před globálním oteplováním a evropským lídrem propagandy zelené rakoviny lidstva, naprosto a proti zdravému rozumu zastavilo všechny své moderní jaderné elektrárny, takřka zrušilo armádu, soft power v dnešním civilizovaném světě poctivých dobráků stačí přece, no a dnes čumí jak malí kluci a neví, co rychle vymyslet.

Bravo De Gaulle!

USA se tedy rozhodly starat jen samy o sebe, což je v pořádku a nikterak mne to netrápí. Teď ještě, abychom to dokázali i my v Evropě. Budovat sociální ráj jako u nás a v Německu, vykašlat se na armádu a zbrojení a jako staří hippies sluníčkáři vykřikovat cosi o: „My chceme mír,“ tak to by šlo. Teď ještě, jak to půjde i bez toho, aby nás USA vodily za ručičku jako malá děcka.

No a tak zatímco z Kremlu přišlo prohlášení o tom, že radikální změna zahraniční politiky USA vůči Rusku byla do značné míry v souladu s jeho vizí, britský premiér dnes prohlásil, že Británie s Francií a možná ještě s jednou, dvěma zeměmi budou společně s Ukrajinou pracovat na plánu, jak zastavit boje. Plán pak míní předložit k diskuzi s USA. To vypadá, že se brexit klauni ještě nakonec nějak dají dohromady s Matičkou národů EU dobrotivou, to je fakt neuvěřitelné, co se dnes děje.

