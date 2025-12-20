Uherský gróf Babiš
Tak se nám ty Uhry konečně spojily a dokonce i docela rozrostly jaksi, no to je slávy. Za Dolní Uhersko jel na poslední bruselský summit Viktor Orbán, za Horní Felső-Magyarország Uhry Robert Fico a za nový západo-uherský přírůstek Nyugat-Magyarország gróf Andrej Babiš původem z Horní Felvidék země. Gróf Babiš naštěstí zcela logicky uvažuje jako uherský pán a vědomě, či na základě svého etnického původu, zákonitě bojuje za zájmy Uherska a nikoli za zájmy jakéhosi Čehúnska, které oficiálně prý zastupuje.
Toto bezvýznamné České království sice má poněkud jiné civilizačně-kulturní kořeny, ale v kaleidoskopu současného dění tato nepatrná maličkost jaksi do pozadí ustupuje a tak. Hlavní je pohladit poníženě cara všemocného a zachovat nezničitelnou jednotu Uherska, to dá rozum, Regnum Mariae Patrona Hungariae, my chceme mír.
Obklopen rádci věrnými, pevnými Putin kolaboranty z naší páté kolony hrajícími si na národovce jakési, což byla, ruku na srdce, přece jen jeho volba, gróf Babiš poslušen hlasu krve a instinktům svým vrozeným kormidlem korábu moravsko-slezsko-českého směrem na východ tak trochu otáčí a zároveň tvrdí, že se nic takového neděje, přičemž Ministerstvo ekologické diktatury další uherský kmán Taraba Tomáš za Čehúnsko zastupovati v cizině bude jakoby nic navzdory tomu, že sedí ve vládě Horních Uher. Vždyť je to ale všechno jedno, nepodstatný detail, ať žije Uhersko, sláva mu, no a to ani nemluvím o hornouherském ministrovi v naší vládě Ivanu Bednárikovi, jenž ani česky pořádně neumí a občanství ČR nemá, no toto...
Neumíme si vládnout, to je evidentní, no a tak pomoc z Uherska a kdo ví odkud ještě životně potřebujeme. Buďme vděčni za to, že jest nám nezištně a přátelsky poskytnuta a s pokorou a pravdou i láskou ji přijímejme. Ještě, že my, tedy Moravané, Slezané a Češi, jsme takoví dobráci flegmatičtí a že když máme kus voňavého bůčku, pivčo a nohy v teple, je nám pak již úplně všechno jedno. Nedovedu si představiti nikterak, že by třeba v hornouherské vládě ministr českého původu bez příslušného státního občanství a slovenský jazyk neovládající seděti mohl, nebo že by v hornozemské státní televizi nějaký Čehún redaktor-komentátor česky rozumy autentickým Slovákům do palic tlačil, jak tomu u nás jest například s Anettou Kubalovou v pořadu Objektiv a podobně, no a nikomu to přirozeně nevadí.
Ale, no, jak bych to řekl diplomaticky jaksi, sdílejte, dokud to nesmažou a tak cosi. Doufám, že grófu Babiši co nejdříve dojde, že ČR nejsou ani Horní Uhry a ani Západní Uhry a že by asi přece jen bylo poněkud vhodné, aby zase zpětně pootočil tím kormidlem zpátky směrem na Západ, čímž samozřejmě nemyslím amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž bojuje pouze za zájmy americké a celou Evropu má již víceméně na háku, ba co více, stejně jako Putin Matičku národů EU dobrotivou rozložiti hodlá. Sice ne střelami Orešnik na atomy, jak tím straší ten ruský lidumil z Kremlu, ale naštěstí jen na jednotlivé původní kusy bez kolaterálních škod, což také považuji za počin víceméně nemilý, řekl bych.
Na závěr traktátu tohoto mnohoslovného dávám k pobavení reakci polského Ministra zahraničí na Orbánův proslov k novinářům, jenž po jednotném a nezlomitelném uherském postoji pánů Orbána, Fica a Babiše na posledním summitu EU zazněl:
Vývoj civilizace v ČR a na Slovensku s Maďarskem
Můj oficiální YouTube kanál:
https://www.youtube.com/@umwurf