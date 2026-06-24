Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tsunami ústavních vášní

Ústavní soud odklepl prezidentu Pavlovi cestu na summit NATO do Turecka a mezi babišoidy nastal ihned povyk převeliký.

Ústavní soud odklepl prezidentu Pavlovi cestu na summit NATO do Turecka a mezi babišoidy nastal ihned povyk převeliký. Prý prezidentovi muži, prý Baxa a jeho patnáctka, co si ji tam prezident dosadil, prý soudcovský puč a já nevím, co ještě tradiční alternativci zase vynaleznou. Docela se těším na ten pořádný nášup nových a čerstvě upečených konspiračních teorií. Dobrou chuť.

Uprostřed toho zhrzeného povyku všelijakého, jenž ze všech stran světových se bezuzdně line, mne napadá jedna zásadní skutečnost. Kde byli všichni ti bojovníci, když Baxa a jeho patnáctka v Ústavním soudu posvětila Okamurův vychytralý čtyř slepenec, jímž se SPD pravidla pro koalice obejíti rozhodla a obskurní postavy z polosvěta do Sněmovny vytáhla, no a zároveň tak v minulých volbách znevýhodnila skutečnou a přiznanou koalici Spolu, která kvůli onomu fatálnímu rozhodnutí Ústavního soudu volby nakonec prohrála? Aha. Byli potichu a zcela spokojeni s dosaženým výsledkem, řekl bych.

No a tak zatímco náglTurka asi budou vomejvat, Macinkovi ztvrdl úsměv-no-hrozní-jsme-já-vím a ta kohabitace, která vstoupí do učebnic a ještě cosi dopadá poněkud jinak jaksi, starýmu dobrýmu nadnárodnímu korporátovi se to zcela nepovedlo, dalo by se říct, tak na Hradě se slaví a balí kufry do Turecka. No jo, no, takový už je život. Mně osobně to radost ze života nebere a rozhodnutí Ústavního soudu respektuji, i když někdy nedopadá tak, jak bych si to přál, což je ten podstatný rozdíl mezi občany, jako jsem já, a těmi, co stále měří dvojím metrem jakýmsi imaginárním.

Stala se ale mnohem zajímavější událost. Alexandr Dugin začal kritizovat Putina, jenž je podle něho osobně zodpovědný za všechny poslední maléry ruských okupantů. „Přecenili jsme své síly,“ dodal k tomu navíc. Tak toto je opravdu překvapivá novota a vypadá to, že Putinovy nacionalistické elity se od něho začínají odvracet. Jen houšť a houšť.

Autor: Martin Mařák | středa 24.6.2026 17:54 | karma článku: 14,63 | přečteno: 226x

Další články autora

Martin Mařák

Zeměžluč: Všeho do času

Další song v řadě „Vodku nalej“ je vlastně takovým kopancem do zadku našim Putin kolaborantům a poděkováním naší současné vládě.

7.6.2026 v 10:43 | Karma: 4,41 | Přečteno: 83x | Diskuse | Kultura

Martin Mařák

Tout ça… pour ça !

Po měsíci nenávistné kampaně Babišovy vlády a Putin kolaborantských centrál typu IVK, KSČM a podobně se v Brně proti přátelskému setkání sousedů shromáždilo pouze několik desítek protestujících křiklounů.

24.5.2026 v 12:47 | Karma: 16,42 | Přečteno: 248x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Sudetská kalba v Brně

Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami.

15.5.2026 v 8:00 | Karma: 23,31 | Přečteno: 1250x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Mně se líbí Ostrava

V Brně zoncna hajcuje, kolem prýglu stíny maluje. Mně se líbí Ostrava, deštivá Severní Morava a tak dále, no, nebo co.

12.5.2026 v 21:16 | Karma: 4,50 | Přečteno: 124x | Diskuse | Kultura

Martin Mařák

Rusko se bojí

Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.

10.5.2026 v 11:03 | Karma: 14,18 | Přečteno: 190x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
22. června 2026  11:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.
18. června 2026  19:19

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
25. června 2026  10:53

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi
23. června 2026  10:01

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací
18. června 2026,  aktualizováno  19. 6. 7:31

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....

vydáno 25. června 2026  14:53

Bariéra vjezdu na Smíchovské nádraží.

vydáno 25. června 2026  14:52

Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...

Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu

Každý návštěvník si v novém parku v Hruškách najde něco svého. Vzniknou tam...
25. června 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...

Centrální park Praha 13

Centrální park Praha 13
vydáno 25. června 2026  14:51

Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Mařák

  • Počet článků 208
  • Celková karma 14,50
  • Průměrná čtenost 1128x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.