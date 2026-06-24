Tsunami ústavních vášní
Ústavní soud odklepl prezidentu Pavlovi cestu na summit NATO do Turecka a mezi babišoidy nastal ihned povyk převeliký. Prý prezidentovi muži, prý Baxa a jeho patnáctka, co si ji tam prezident dosadil, prý soudcovský puč a já nevím, co ještě tradiční alternativci zase vynaleznou. Docela se těším na ten pořádný nášup nových a čerstvě upečených konspiračních teorií. Dobrou chuť.
Uprostřed toho zhrzeného povyku všelijakého, jenž ze všech stran světových se bezuzdně line, mne napadá jedna zásadní skutečnost. Kde byli všichni ti bojovníci, když Baxa a jeho patnáctka v Ústavním soudu posvětila Okamurův vychytralý čtyř slepenec, jímž se SPD pravidla pro koalice obejíti rozhodla a obskurní postavy z polosvěta do Sněmovny vytáhla, no a zároveň tak v minulých volbách znevýhodnila skutečnou a přiznanou koalici Spolu, která kvůli onomu fatálnímu rozhodnutí Ústavního soudu volby nakonec prohrála? Aha. Byli potichu a zcela spokojeni s dosaženým výsledkem, řekl bych.
No a tak zatímco náglTurka asi budou vomejvat, Macinkovi ztvrdl úsměv-no-hrozní-jsme-já-vím a ta kohabitace, která vstoupí do učebnic a ještě cosi dopadá poněkud jinak jaksi, starýmu dobrýmu nadnárodnímu korporátovi se to zcela nepovedlo, dalo by se říct, tak na Hradě se slaví a balí kufry do Turecka. No jo, no, takový už je život. Mně osobně to radost ze života nebere a rozhodnutí Ústavního soudu respektuji, i když někdy nedopadá tak, jak bych si to přál, což je ten podstatný rozdíl mezi občany, jako jsem já, a těmi, co stále měří dvojím metrem jakýmsi imaginárním.
Stala se ale mnohem zajímavější událost. Alexandr Dugin začal kritizovat Putina, jenž je podle něho osobně zodpovědný za všechny poslední maléry ruských okupantů. „Přecenili jsme své síly,“ dodal k tomu navíc. Tak toto je opravdu překvapivá novota a vypadá to, že Putinovy nacionalistické elity se od něho začínají odvracet. Jen houšť a houšť.
Martin Mařák
Zeměžluč: Všeho do času
Další song v řadě „Vodku nalej“ je vlastně takovým kopancem do zadku našim Putin kolaborantům a poděkováním naší současné vládě.
Martin Mařák
Tout ça… pour ça !
Po měsíci nenávistné kampaně Babišovy vlády a Putin kolaborantských centrál typu IVK, KSČM a podobně se v Brně proti přátelskému setkání sousedů shromáždilo pouze několik desítek protestujících křiklounů.
Martin Mařák
Sudetská kalba v Brně
Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami.
Martin Mařák
Mně se líbí Ostrava
V Brně zoncna hajcuje, kolem prýglu stíny maluje. Mně se líbí Ostrava, deštivá Severní Morava a tak dále, no, nebo co.
Martin Mařák
Rusko se bojí
Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.
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