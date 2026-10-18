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Totální výprask korporátů

Martin Mařák
Je podle mě dobře, že má náš systém několik významných pojistek proti libovolným a účelovým změnám Ústavy ČR.

Náš systém má několik důležitých pojistek proti účelovým pokusům o změny Ústavy ČR (s jedním z nich po prohře v senátních volbách hbitě přispěchal poslanec korporátů Radek Vondráček dnes na Primě). Patří k nim jednak kvalifikovaná většina ve Sněmovně i v Senátu, přičemž Senát má možnost jakýkoliv ústavní zákon definitivně vetovat, potom také v Ústavě ČR zakotvená klauzule materiálního jádra ústavy, která má větší právní sílu než schválení ústavního zákona v obou parlamentních komorách, no a samozřejmě existence Ústavního soudu, který na dodržování materiálního jádra ústavy a vůbec Ústavy ČR dohlíží.

Při té příležitosti nelze zapomenout ani na to, že třetina Senátu se obměňuje každé dva roky, což je pojistkou proti dominantnímu vítězství nějaké politické strany v jednotlivých volbách, no a zároveň ani na důležitou skutečnost, že Senát nelze rozpustit, jako je to za splnění určitých podmínek možné u Sněmovny.

Je podle mě dobře, že má náš systém několik významných pojistek proti libovolným změnám Ústavy ČR, ke kterým patří i existence absolutního veta v Senátu. Ta uherská horda, která momentálně vládne a která naštěstí nemá ani kvalifikovanou většinu v dolní parlamentní komoře, se to pokouší všelijak obejít a prosadit si svou, aby naši republiku přiblížila slovenskému, maďarskému a tamtomu mongolsko-tatarskému Putin typu, no a mohla si dělat, co chce. Na ty pokusy našeho premiéra a jeho maďarské ředitelky Úřadu vlády o vlamování se do současného systému ČR pěkně upozorňují Bohumil Pečinka a Petros Michopulos v podcastu Kecy a politika č. 276 "Tünde Bartha přebírá moc“ někdy po patnácté minutě.

V sobotu tedy proběhlo druhé kolo senátních voleb a korporáti z Babišova ANO nezískali ani jednoho senátora, což je v našich podmínkách pro dominantní politickou sílu opravdu unikátní situace. Sám premiér Babiš tento výprask nazval katastrofou a v tiskovém prohlášení mluvil o personálních změnách v hnutí a o restartu celého ANO. Co k tomu dodat? Takový už je život, někdy jste dole, jindy nahoře. Mně osobně by se líbilo, kdyby to byl začátek nějakého nového trendu a Babišovo hnutí začalo ztrácet na síle. Příznivci korporátů v tom zase vidí pouze nepatrné zaškobrtnutí a argumentují jakousi údajnou nesmyslností Senátu a podobně.

Nikdo neví, jakými cestami a k jaké podobě se v příštích měsících a letech posune další vývoj politické situace v ČR. Jedno je však doposud jisté, systém to dodnes vydržel bez úhony a je tomu tak nejen díky existenci Senátu, ale i díky politické a občanské vyzrálosti mých spoluobčanů, kteří sice neustále reptají a kverulují, ale akceptují výsledky voleb, neničí hromadně cizí majetek, nevěnují se městské guerille, no a nezapalují auta, radnice a školy, jak je tomu zvykem například u nespokojených Francouzů.

Autor: Martin Mařák | neděle 18.10.2026 14:11 | karma článku: 0 | přečteno: 30x
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Martin Mařák

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Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

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