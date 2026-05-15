Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sudetská kalba v Brně

Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami.

Potomci našich bývalých německých spoluobčanů mají v plánu přijet do Brna na družba-festival, pivčo, tanec a guláš s knedlíky. To bude slávy. Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami. Každý chvilku tahá pilku, přejme jim to. Doufám, že to jejich přátelské setkání proběhne v klidu a v pohodě, no a že ho nějak zásadně nenaruší projevy vypjatého extremismu zdivočelých českých šovinistů, kteří se již několik týdnů houfují a jejichž nenávistných projevů jsou plné sociální sítě. Pořádný džber tekuté špíny dokonce vyšplíchl až do Poslanecké sněmovny.

Osobně si myslím, že bylo chybou na základě kolektivní viny vyhostit po válce tak velký počet obyvatel, kteří byli nejenom pracovití, ale i součástí národní intelektuální elity. Ale je pravdou, že válku jsem nezažil a možná bych se na to tehdy díval jinak. Těžko říct. Špinavosti se děly na obou stranách, tvrdě za to během války zaplatila jak etnika česká, moravská a slezská, tak po válce i etnikum německé. A to raději ani nemluvím o cíleném vyhlazování etnika židovského a o utrpení etnika cikánského, které se dnes moderně nazývá etnikem romským.

Od války již uběhlo skoro sto let, což je podle mne dost dlouhá doba na to, aby se mohlo začít relativizovat a přestalo se s utápěním v minulých hrůzách. Němci jsou již jinde. Za tu dobu udělali obrovský kus cesty a některými demonstrativními počiny, které to dokazují, si dokonce i docela zavařili, řekl bych. Demonstrativní přijetí takřka milionu uprchlíků z úplně jiných kulturně-historických civilizačních okruhů během jednoho roku podle mne jasně světu ukázalo, že Hitlerův národní socialismus již v Německu nemá místo.

Ale zpět k Brnu a sjezdu potomků sudetských Němců. Jejich šéf B. Posselt má k nějakému extremismu neskutečně daleko a z nacionalismu by ho vzhledem k jeho dlouholeté profesionální politické kariéře nemohl obvinit nikdo se zdravým rozumem. Jedná se o respekt budícího muže smíru a dialogu mezi národy, jenž určitě chápe křivdy minulosti. Jde mu podle mne jen o to, aby se německý a český prostor alespoň symbolicky přiblížily k nějakému prolnutí a z něho vycházející symbióze způsobem, jakým to bez nějakých velkých problémů existovalo stovky let. Mne osobně to nikterak nedráždí a celou akci v Brně považuji za neudálost, celý ten rozruch kolem ní je podle mne úplně zbytečný a naprosto o ničem.

Co se týče Benešových dekretů, tak mnohé z nich také považuji za ostudné a jsem přesvědčen o tom, že v dnešní době již nemají místo a ani nějaký význam. Docela chápu Posselta, že nesouhlasí s kolektivní vinou, která byla při odsunu českých Němců uplatňována, nicméně pro Posselta to není téma, za které by stálo za to bojovat, je to podle něho záležitost Čechů, Moravanů a Slezanů. Stejně tak pro něho není tématem bývalý majetek německých Čechů. Není tedy co řešit, řekl bych.

Přesto všechno to kupodivu vypadá tak, že bude koncem května v Brně asi rušno a všichni skalní příznivci vládního mainstreamu spolu s uřvanou hordou těch, na které nezbylo místo ve Sněmovně, si určitě nenechají ujít těch pět minut mediální slávy, které jim parta bodrých Bavoráků v lidových krojích poskytne. To zase bude ostuda. Pro jednou za tím nebudou Antifa a ultralevicové bojůvky.

No a v rámci německo-moravského smíru v Brně dávám na plac takový keltský flák, který jsem už kdysi nahrál ve francouzštině a němčině, tentokrát se jedná o česko-německou verzi a jmenuje se „Ostrava“. Omlouvám se za překlep v textu ve videu, slunce je správně zoncna. Už se mi to ale nechce na YouTube celé smazat a znovu nahrát, nestojí to za ty komplikace.

Skol!

Autor: Martin Mařák | pátek 15.5.2026 8:00 | karma článku: 5,70 | přečteno: 90x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Martin Mařák

Mně se líbí Ostrava

V Brně zoncna hajcuje, kolem prýglu stíny maluje. Mně se líbí Ostrava, deštivá Severní Morava a tak dále, no, nebo co.

12.5.2026 v 21:16 | Karma: 4,39 | Přečteno: 114x | Diskuse | Kultura

Martin Mařák

Rusko se bojí

Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.

10.5.2026 v 11:03 | Karma: 14,15 | Přečteno: 185x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Nacionalismus, jazykové zákony a válka (ČSR, Ukrajina)

Potlačování práv národnostních menšin bylo ve státní propagandě argumentačně maximálně využito jak Hitlerem před Mnichovem, tak Putinem před rozpoutáním vojenské agrese proti Ukrajině.

26.4.2026 v 19:41 | Karma: 7,96 | Přečteno: 170x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Vive la France Oi!

Babiš tak patrně zavrhl Doníka spasitele a obrátil se k Macronovi a k Francii, možná si udělal tyhlety kupecké počty a vyšlo mu to levnější.

19.4.2026 v 15:20 | Karma: 9,47 | Přečteno: 144x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Za Fialy bylo líp

K poslechu a tanci česká tradiční prostonárodní z široširé klenotnice popěvků a písní lidu hospodského.

13.4.2026 v 19:02 | Karma: 15,02 | Přečteno: 338x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
12. května 2026  14:44

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)
15. května 2026  9:32

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy...

Senzory navedou techniky na místo poruchy. Pro pilotní projekt zvolili Šumavu

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku...
15. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se...

Řeku Moravu znečistily ropné látky, asi z kanalizace. Ryby ani ptáci neuhynuli

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...
15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Úterní znečištění řeky Moravy ve Zlínském kraji způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše...

Na ulici nepatří. V Lounech řeší pomník Rudé armády, starosta kroutí hlavou

Pomník Rudé armádě v Lounech (květen 2026)
15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Pomník Rudé armádě v Lounech vadí některým místním politikům. Dílo z druhé poloviny 40. let...

Martin Mařák

  • Počet článků 205
  • Celková karma 14,38
  • Průměrná čtenost 1136x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.