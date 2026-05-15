Sudetská kalba v Brně
Potomci našich bývalých německých spoluobčanů mají v plánu přijet do Brna na družba-festival, pivčo, tanec a guláš s knedlíky. To bude slávy. Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami. Každý chvilku tahá pilku, přejme jim to. Doufám, že to jejich přátelské setkání proběhne v klidu a v pohodě, no a že ho nějak zásadně nenaruší projevy vypjatého extremismu zdivočelých českých šovinistů, kteří se již několik týdnů houfují a jejichž nenávistných projevů jsou plné sociální sítě. Pořádný džber tekuté špíny dokonce vyšplíchl až do Poslanecké sněmovny.
Osobně si myslím, že bylo chybou na základě kolektivní viny vyhostit po válce tak velký počet obyvatel, kteří byli nejenom pracovití, ale i součástí národní intelektuální elity. Ale je pravdou, že válku jsem nezažil a možná bych se na to tehdy díval jinak. Těžko říct. Špinavosti se děly na obou stranách, tvrdě za to během války zaplatila jak etnika česká, moravská a slezská, tak po válce i etnikum německé. A to raději ani nemluvím o cíleném vyhlazování etnika židovského a o utrpení etnika cikánského, které se dnes moderně nazývá etnikem romským.
Od války již uběhlo skoro sto let, což je podle mne dost dlouhá doba na to, aby se mohlo začít relativizovat a přestalo se s utápěním v minulých hrůzách. Němci jsou již jinde. Za tu dobu udělali obrovský kus cesty a některými demonstrativními počiny, které to dokazují, si dokonce i docela zavařili, řekl bych. Demonstrativní přijetí takřka milionu uprchlíků z úplně jiných kulturně-historických civilizačních okruhů během jednoho roku podle mne jasně světu ukázalo, že Hitlerův národní socialismus již v Německu nemá místo.
Ale zpět k Brnu a sjezdu potomků sudetských Němců. Jejich šéf B. Posselt má k nějakému extremismu neskutečně daleko a z nacionalismu by ho vzhledem k jeho dlouholeté profesionální politické kariéře nemohl obvinit nikdo se zdravým rozumem. Jedná se o respekt budícího muže smíru a dialogu mezi národy, jenž určitě chápe křivdy minulosti. Jde mu podle mne jen o to, aby se německý a český prostor alespoň symbolicky přiblížily k nějakému prolnutí a z něho vycházející symbióze způsobem, jakým to bez nějakých velkých problémů existovalo stovky let. Mne osobně to nikterak nedráždí a celou akci v Brně považuji za neudálost, celý ten rozruch kolem ní je podle mne úplně zbytečný a naprosto o ničem.
Co se týče Benešových dekretů, tak mnohé z nich také považuji za ostudné a jsem přesvědčen o tom, že v dnešní době již nemají místo a ani nějaký význam. Docela chápu Posselta, že nesouhlasí s kolektivní vinou, která byla při odsunu českých Němců uplatňována, nicméně pro Posselta to není téma, za které by stálo za to bojovat, je to podle něho záležitost Čechů, Moravanů a Slezanů. Stejně tak pro něho není tématem bývalý majetek německých Čechů. Není tedy co řešit, řekl bych.
Přesto všechno to kupodivu vypadá tak, že bude koncem května v Brně asi rušno a všichni skalní příznivci vládního mainstreamu spolu s uřvanou hordou těch, na které nezbylo místo ve Sněmovně, si určitě nenechají ujít těch pět minut mediální slávy, které jim parta bodrých Bavoráků v lidových krojích poskytne. To zase bude ostuda. Pro jednou za tím nebudou Antifa a ultralevicové bojůvky.
No a v rámci německo-moravského smíru v Brně dávám na plac takový keltský flák, který jsem už kdysi nahrál ve francouzštině a němčině, tentokrát se jedná o česko-německou verzi a jmenuje se „Ostrava“. Omlouvám se za překlep v textu ve videu, slunce je správně zoncna. Už se mi to ale nechce na YouTube celé smazat a znovu nahrát, nestojí to za ty komplikace.
Skol!
Martin Mařák
Mně se líbí Ostrava
V Brně zoncna hajcuje, kolem prýglu stíny maluje. Mně se líbí Ostrava, deštivá Severní Morava a tak dále, no, nebo co.
Martin Mařák
Rusko se bojí
Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.
Martin Mařák
Nacionalismus, jazykové zákony a válka (ČSR, Ukrajina)
Potlačování práv národnostních menšin bylo ve státní propagandě argumentačně maximálně využito jak Hitlerem před Mnichovem, tak Putinem před rozpoutáním vojenské agrese proti Ukrajině.
Martin Mařák
Vive la France Oi!
Babiš tak patrně zavrhl Doníka spasitele a obrátil se k Macronovi a k Francii, možná si udělal tyhlety kupecké počty a vyšlo mu to levnější.
Martin Mařák
Za Fialy bylo líp
K poslechu a tanci česká tradiční prostonárodní z široširé klenotnice popěvků a písní lidu hospodského.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu
Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy...
Senzory navedou techniky na místo poruchy. Pro pilotní projekt zvolili Šumavu
Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se...
Řeku Moravu znečistily ropné látky, asi z kanalizace. Ryby ani ptáci neuhynuli
Úterní znečištění řeky Moravy ve Zlínském kraji způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše...
Na ulici nepatří. V Lounech řeší pomník Rudé armády, starosta kroutí hlavou
Pomník Rudé armádě v Lounech vadí některým místním politikům. Dílo z druhé poloviny 40. let...
Prodej stavebního pozemku 799 m2, Ratenice
Ratenice, okres Kolín
3 995 000 Kč
- Počet článků 205
- Celková karma 14,38
- Průměrná čtenost 1136x
Můj oficiální YouTube kanál:
https://www.youtube.com/@umwurf