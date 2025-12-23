Stop Okamura totalitě!

Ministr obrany generál Zůna doslova zabanován, úplně zcenzurován, názorově brutálně do země zadupán, totálně umlčen a jen coby prázdná a poslušná loutka nadále prezentován.

Nová Okamurova totalita začíná, svoboda slova je pošlapána. Ministr obrany generál Zůna doslova zabanován, úplně zcenzurován, názorově brutálně do země zadupán, totálně umlčen a jen coby prázdná a poslušná loutka nadále prezentován, premiér Babiš bez jakýchkoli skrupulí hustě zasunut do pozadí, my chceme mír, jak o tom píší i v článku na iDnes.

Ba co více, chudák ministr obrany generál Zůna poté, co veřejně na stranickém SPD videu odvolal i to, co neřekl, dnes vypadá stejně zbořeně a ušlápnutě jako naši politici Dubček, Smrkovský, Černý a Kriegl v šedesátém osmém po okupaci naší země ruskou armádou a armádami Varšavské smlouvy, naši politici, kteří byli uneseni do SSSR a přinuceni podepsat Moskevský protokol a kteří se nakonec z toho školení, kde jim ruský bolševik rázně a jasně vysvětlil, jak to doopravdy s tím komunismem v ČSSR je a bude a tak podobně, naštěstí vrátili v celku, i když morálně na dně.

„Kdo vlastně dnes vede zemi mou rodnou?“ ptám se zmateně v temnotách tápaje a žádné relevantní odpovědi nenalézám. Je to premiér Andrej Babiš, jenž v médiích doslovně řekl, že si jeho ministr může říkat, co chce, nebo je to předseda sněmovny Tomio Okamura, jenž rázně coby tvrdý autokrat zasáhl a své totalitní pořádky nastolil ta jeho přímá demokracie v akci a tak podobně, nebo co? Těžko říct.

Nočními ulicemi města se v depresi potácím do lidí a zdí beze smyslu narážeje a na ulomenou hlavu Babišova Jezulátka v tomto svátečním čase v občasných záblescích naděje myslím, přičemž se slzou v oku vzpomínám na doby nedávné, na zlatý věk šedé udržovací vlády skvělého premiéra a moudrého státníka Petra Fialy, zatímco obavami celá schránka má tělesná mocně vibruje otázky zásadní si pokládajíc ve stylu, kam až to všechno nakonec dospěje a kdo ty nové pořádky zastaviti dokáže Amen a tak.

Autor: Martin Mařák | úterý 23.12.2025 11:39 | karma článku: 13,12 | přečteno: 151x

Martin Mařák

  • Počet článků 189
  • Celková karma 15,95
  • Průměrná čtenost 1182x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

