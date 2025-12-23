Stop Okamura totalitě!
Nová Okamurova totalita začíná, svoboda slova je pošlapána. Ministr obrany generál Zůna doslova zabanován, úplně zcenzurován, názorově brutálně do země zadupán, totálně umlčen a jen coby prázdná a poslušná loutka nadále prezentován, premiér Babiš bez jakýchkoli skrupulí hustě zasunut do pozadí, my chceme mír, jak o tom píší i v článku na iDnes.
Ba co více, chudák ministr obrany generál Zůna poté, co veřejně na stranickém SPD videu odvolal i to, co neřekl, dnes vypadá stejně zbořeně a ušlápnutě jako naši politici Dubček, Smrkovský, Černý a Kriegl v šedesátém osmém po okupaci naší země ruskou armádou a armádami Varšavské smlouvy, naši politici, kteří byli uneseni do SSSR a přinuceni podepsat Moskevský protokol a kteří se nakonec z toho školení, kde jim ruský bolševik rázně a jasně vysvětlil, jak to doopravdy s tím komunismem v ČSSR je a bude a tak podobně, naštěstí vrátili v celku, i když morálně na dně.
„Kdo vlastně dnes vede zemi mou rodnou?“ ptám se zmateně v temnotách tápaje a žádné relevantní odpovědi nenalézám. Je to premiér Andrej Babiš, jenž v médiích doslovně řekl, že si jeho ministr může říkat, co chce, nebo je to předseda sněmovny Tomio Okamura, jenž rázně coby tvrdý autokrat zasáhl a své totalitní pořádky nastolil ta jeho přímá demokracie v akci a tak podobně, nebo co? Těžko říct.
Nočními ulicemi města se v depresi potácím do lidí a zdí beze smyslu narážeje a na ulomenou hlavu Babišova Jezulátka v tomto svátečním čase v občasných záblescích naděje myslím, přičemž se slzou v oku vzpomínám na doby nedávné, na zlatý věk šedé udržovací vlády skvělého premiéra a moudrého státníka Petra Fialy, zatímco obavami celá schránka má tělesná mocně vibruje otázky zásadní si pokládajíc ve stylu, kam až to všechno nakonec dospěje a kdo ty nové pořádky zastaviti dokáže Amen a tak.
Martin Mařák
Uherský gróf Babiš
Hlavní je pohladit poníženě cara všemocného a zachovat nezničitelnou jednotu Uherska, to dá rozum, Regnum Mariae Patrona Hungariae, my chceme mír.
Martin Mařák
Vývoj civilizace v ČR a na Slovensku s Maďarskem
Národovci z SPD navrhli na Ministerstvo dopravy generálního ředitele státního podniku Železnice Slovenské republiky Ivana Bednárika.
Martin Mařák
Nácek na Ministerstvu ekologické diktatury
Nácek Turek se rozhodně nehodí na Ministerstvo zahraničí a ani do nějaké další reprezentativní státní funkce, to by byla hustá ostuda před celým světem.
Martin Mařák
Musíme si pomáhat
Jindřich Rajchl se třeba nakonec stane Pirát woke progresivista, těžko říct, život je plný nejrůznějších překvapení.
Martin Mařák
Hry kolem Turka, Zahradila a Berana
Na machinace BIS ukazují i bezpečnostní expert J. Schneider a americký novinář E. Best, přičemž Jan Schneider dokonce označuje novinářku Zdislavu Pokornou, díky jejímuž textu v Deníku N kauza Turek vypukla, za tiskový orgán BIS.
