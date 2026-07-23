Sliby Motoristů plní ------, prezident
Jestli si dobře vzpomínám, tak tzv. pravicoví Motoristé se ještě předtím, než se stali součástí mainstreamu, tedy vládní středolevé koalice, mohutně prsili tím, jak pohlídají Babiše a rozpočet, jak se bude šetřit a tak podobně. No a pokud jste si nevšimli těch jejich bilboardů, tak vám připomenu třeba motoristu Vladimíra Pikoru:
„Fialova vláda porušila všechny své předvolební sliby takovým způsobem, že se v Čechách brzo ujme „Lžeš jako Fiala“. Máme nejdražší energie v Evropě, rekordní pokles reálných mezd a na krku nebezpečný Migrační pakt a devastující emisní povolenky. Naše a jistě i přání občanů je, aby SPOLU už nevládlo. Vítězem voleb bude zřejmě ANO a my Motoristé chceme pohlídat, aby se naplňovala zodpovědná pravicová politika, ne levičácké hýření penězi. Tak přijďte k volbám.“
https://www.facebook.com/share/r/1GNfz4w4LU/
Motoristé chtějí vyrovnaný rozpočet, méně zadlužování a odpovědné hospodaření:
No a pak uplynulo měsíců několik, klukům se na vládních postech zalíbilo, papalášství jim zachutnalo a na své sliby a ideály pravicové tak nějak jaksi pozapomněli, nebo co, totálně je vytěsnili z vědomí do propastných hlubin podvědomí, nebo je možná úplně vyrušili, totálně vymazali, styl toto fakt nikdy neexistovalo, fakt, že ne. Celí slavní Motoristé jsou tady nakonec jen pro svá koryta, papalášství, cpaní rodinných příslušníků do státem placených funkcí a rozhazování státních peněz, jak to tak vypadá. To je ale překvapení. No, kdo by to čekal, že?
Ještě že dnes mají Motoristé takovou pojistku jakousi, která jim tak nějak paměť snad restartuje, pečlivě schované informace obnoví a jejich krásně znějící sliby předvolební splniti zcela jistě pomůže. Božská prozřetelnost na ně svým ironickým okem přátelsky mrkla a pomocnou ruku v osobě prezidenta Pavla seslala. No není to úžasné?
Sice bych se mohl potměšile zeptat: „Na co tady máme ty Motoristy, když jejich sliby musí plnit prezident?“ Ale neudělám to. Pevně věřím, že Motoristé podanou ruku záchrannou sebezáchovně uchopí, komplexní sebereflexí pozitivně projdou, navrátí se zpět ke svým motoristicky ideologickým kořenům a za měsíc budou ve Sněmovně hlasovat tak, aby znovu nezklamali své pravicové voliče a opět brutálně nepošlapali své hlasitě proklamované pravicové ideály. To znamená proti Babišově novele rozpočtových zákonů, která by vládě umožňovala rozhazovat peníze daňových poplatníků bez souhlasu parlamentu.
Chtěl bych také ještě v závěru upozornit na skutečnost, že neobstojí argumentace o tom, jak prezident podepsal hrozivý rozpočet i vládě Petra Fialy, neboť prezident podepsal i hrozivý rozpočet vlády Andreje Babiše. Prezident nevetoval nějaký jednotlivý rozpočet, ale obecné pravidlo, zákon o možném překročení rozpočtu o deset procent bez souhlasu parlamentu. Je to tedy naprosto odlišná záležitost.
Víra kopce přenáší!
Pravici a Motoristům sláva!
Martin Mařák
Macinkův nepodařený mejdan
A starej dobrej nadnárodní korporát Babiš? Ten by se na to všechno asi měl nejraději vykašlat, aby nakonec nepůsobil ještě trapněji než dnes.
Martin Mařák
Tsunami ústavních vášní
Ústavní soud odklepl prezidentu Pavlovi cestu na summit NATO do Turecka a mezi babišoidy nastal ihned povyk převeliký.
Martin Mařák
Zeměžluč: Všeho do času
Další song v řadě „Vodku nalej“ je vlastně takovým kopancem do zadku našim Putin kolaborantům a poděkováním naší současné vládě.
Martin Mařák
Tout ça… pour ça !
Po měsíci nenávistné kampaně Babišovy vlády a Putin kolaborantských centrál typu IVK, KSČM a podobně se v Brně proti přátelskému setkání sousedů shromáždilo pouze několik desítek protestujících křiklounů.
Martin Mařák
Sudetská kalba v Brně
Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami.
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Klackem jsem do koček šťouchal, chtěl jsem je vypustit, hájil se bývalý lesník
Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu odmítl...
I o prázdninách a dovolených Radlická kulturní sportovna připravuje vlastní program pro její...
Geniální, ale prokletí: Od smrti Amy Winehouse uplynulo 15 let. Co spojuje Klub 27?
Svojí tvorbou vrátila soul do světových hitparád a okouzlila miliony posluchačů. Dnes uplynulo 15...
Pronájem, Byt 1+1+L, OV, 40 m2, Jirkov, ul. Generála Svobody
Generála Svobody, Jirkov, okres Chomutov
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 210
- Celková karma 12,46
- Průměrná čtenost 1118x
Můj oficiální YouTube kanál:
https://www.youtube.com/@umwurf