Sjezd Putin kolaborantů v Praze
Zatímco premiér Babiš konečně prozřel a začal veřejně v médiích tvrdit, že Rusko vede hybridní válku proti ČR: „Ze strany Ruska čelíme hybridní válce, a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost,“ spolek Svatopluk, vedený Michalem Semínem, Petrem Drulákem a Ilonou Švihlíkovou, uspořádal mezi jiným setkání nejrůznějších kolaborantů s ruským agresivním režimem Vladimira Putina, na kterém vystoupil Putinův ideolog Fjodor Lukjanov.
Je to zhruba to samé, jako by si po okupaci ČSR nacisty do Británie pozvali třeba Goebbelse nebo někoho z jeho podřízených, aby jim tam kázal národněsocialistickou válečnou propagandu. Vlastně je to ještě horší, protože naše země Ruskem okupovanou Ukrajinu podporuje nejen finančně, ale i vojenským materiálem, což Británie po okupaci bývalé ČSR nedělala, stejně jako nebyla s Německem ve stavu nějaké formy hybridní války nebo ve stavu válečného konfliktu. Tedy, abych byl přesnější, ČR podporovala Ukrajinu až do nástupu Babišovy koaliční vlády, která finanční a materiální podporu Ukrajině z nepochopitelných důvodů kvůli postoji Okamurovy SPD zcela zastavila.
Na akci byl pozván bývalý prezident Miloš Zeman, bývalý doživotní poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, bývalý profesionál v pornoprůmyslu, advokát a poslanec za SPD Jindřich Rajchl, bývalý ministr vnitra a poslanec za SPD Martin Pecina a další. Jan Zahradil poté, co se dozvěděl o plánované účasti Fjodora Lukjanova, jenž je kvůli svým politickým aktivitám na sankčním seznamu Evropské unie, jako jediný svou účast odvolal. Abych se přiznal, nepatří k mým politickým favoritům, na druhou stranu musím uznat, že má, co se týče Ruska, zdravé sebezáchovné instinkty.
Premiér Babiš se k tomu zatím nevyjádřil, jeho pravá ruka Havlíček pouze podotkl, že se nejedná o poslance za ANO, a tak nemají možnost nějak ovlivňovat jejich jednání. Jsou to však poslanci za SPD a patří k vládní koalici. I oni se podílejí na vytváření současného vládního politického mainstreamu a není nikterak překvapivé, že si někdo může klást otázky, jak je něco takového vůbec možné, co je vlastně jejich cílem a jak daleko jsou schopni souznít a spolupracovat s nepřátelskou zemí, která naštěstí zatím vede proti ČR pouze hybridní válku.
Spolek Svatopluk a poslanci za SPD oficiálně přenášejí ruskou válečnou propagandu do veřejného prostoru a podílejí se tak na šíření ruské hrozby v Evropě. Zároveň tím vysílají vzkaz Rusku o nejednotnosti vládní koalice a umožňují cizí nepřátelské mocnosti, aby hlouběji vrážela klín sváru do veřejného mínění, což je samozřejmě také jedním z cílů ruské hybridní hrozby, o které v neděli dopoledne na Dnech NATO mluvil i ministr obrany Jaromír Zůna.
Je něco takového vůbec možné? Asi ANO, jak je vidět.
Martin Mařák
Den pravdy, 25. srpen ve Sněmovně
Skutečný pravičák, nebo pravicový žvanil a socialista v reálné politice? Brzy se uvidí. Stačí sledovat hlasování ve Sněmovně.
Martin Mařák
Dezorientovaný Babiš a Macinka pazgřivcovitý
Jako by vždy naslepo něco prohlásil, aby to pak urychleně napravoval, či přímo vetoval a svedl pak na nějakého ministra nebo na kohokoli jiného.
Martin Mařák
Sliby Motoristů plní ------, prezident
Na co tady máme ty Motoristy, když jejich sliby musí plnit prezident? Pravicovým Motoristům třikrát sláva!
Martin Mařák
Macinkův nepodařený mejdan
A starej dobrej nadnárodní korporát Babiš? Ten by se na to všechno asi měl nejraději vykašlat, aby nakonec nepůsobil ještě trapněji než dnes.
Martin Mařák
Tsunami ústavních vášní
Ústavní soud odklepl prezidentu Pavlovi cestu na summit NATO do Turecka a mezi babišoidy nastal ihned povyk převeliký.
|Další články autora
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Předseda estonského parlamentu uklízel břeh Vltavy. Dobrovolníci naplnili 30 pytlů
Více než 25 dobrovolníků uklízelo v pátek břeh Vltavy u lávky Holka v Karlíně. K zaměstnancům...
PRAHA 9 - KBELY
KBELSKÉ POSVÍCENÍ - SOUTĚŽ O POJÍDÁNÍ JAHODOVÝCH KNEDLÍKŮ
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 213
- Celková karma 22,84
- Průměrná čtenost 1115x
Můj oficiální YouTube kanál:
https://www.youtube.com/@umwurf