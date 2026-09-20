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Sjezd Putin kolaborantů v Praze

Martin Mařák
Jako by si po okupaci ČSR nacisty do Británie pozvali třeba Goebbelse nebo někoho z jeho podřízených, aby jim tam kázal národněsocialistickou válečnou propagandu.

Zatímco premiér Babiš konečně prozřel a začal veřejně v médiích tvrdit, že Rusko vede hybridní válku proti ČR: „Ze strany Ruska čelíme hybridní válce, a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost,“ spolek Svatopluk, vedený Michalem Semínem, Petrem Drulákem a Ilonou Švihlíkovou, uspořádal mezi jiným setkání nejrůznějších kolaborantů s ruským agresivním režimem Vladimira Putina, na kterém vystoupil Putinův ideolog Fjodor Lukjanov.

Je to zhruba to samé, jako by si po okupaci ČSR nacisty do Británie pozvali třeba Goebbelse nebo někoho z jeho podřízených, aby jim tam kázal národněsocialistickou válečnou propagandu. Vlastně je to ještě horší, protože naše země Ruskem okupovanou Ukrajinu podporuje nejen finančně, ale i vojenským materiálem, což Británie po okupaci bývalé ČSR nedělala, stejně jako nebyla s Německem ve stavu nějaké formy hybridní války nebo ve stavu válečného konfliktu. Tedy, abych byl přesnější, ČR podporovala Ukrajinu až do nástupu Babišovy koaliční vlády, která finanční a materiální podporu Ukrajině z nepochopitelných důvodů kvůli postoji Okamurovy SPD zcela zastavila.

Na akci byl pozván bývalý prezident Miloš Zeman, bývalý doživotní poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, bývalý profesionál v pornoprůmyslu, advokát a poslanec za SPD Jindřich Rajchl, bývalý ministr vnitra a poslanec za SPD Martin Pecina a další. Jan Zahradil poté, co se dozvěděl o plánované účasti Fjodora Lukjanova, jenž je kvůli svým politickým aktivitám na sankčním seznamu Evropské unie, jako jediný svou účast odvolal. Abych se přiznal, nepatří k mým politickým favoritům, na druhou stranu musím uznat, že má, co se týče Ruska, zdravé sebezáchovné instinkty.

Premiér Babiš se k tomu zatím nevyjádřil, jeho pravá ruka Havlíček pouze podotkl, že se nejedná o poslance za ANO, a tak nemají možnost nějak ovlivňovat jejich jednání. Jsou to však poslanci za SPD a patří k vládní koalici. I oni se podílejí na vytváření současného vládního politického mainstreamu a není nikterak překvapivé, že si někdo může klást otázky, jak je něco takového vůbec možné, co je vlastně jejich cílem a jak daleko jsou schopni souznít a spolupracovat s nepřátelskou zemí, která naštěstí zatím vede proti ČR pouze hybridní válku.

Spolek Svatopluk a poslanci za SPD oficiálně přenášejí ruskou válečnou propagandu do veřejného prostoru a podílejí se tak na šíření ruské hrozby v Evropě. Zároveň tím vysílají vzkaz Rusku o nejednotnosti vládní koalice a umožňují cizí nepřátelské mocnosti, aby hlouběji vrážela klín sváru do veřejného mínění, což je samozřejmě také jedním z cílů ruské hybridní hrozby, o které v neděli dopoledne na Dnech NATO mluvil i ministr obrany Jaromír Zůna.

Je něco takového vůbec možné? Asi ANO, jak je vidět.

Autor: Martin Mařák | neděle 20.9.2026 16:44 | karma článku: 0 | přečteno: 30x
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