Situace je vážná, nikoli však zoufalá

Francouzský premiér G.Attal podal v pondělí demisi a prezident ji nepřijal, požádal ho, aby dále vládl a stabilita země zůstala zachovaná. Vláda tedy zůstává. Zhruba ve stejné době na svou funkci rezignoval generální ředitel RN (Le Pen národovci) po neúspěchu volební strategie s honosným názvem „Plán Matignon“ (sídlo francouzské vlády). No a levice s extrémní levicí sdružená ve volebním bloku Nová lidová fronta se již druhý den snaží najít možného kandidáta na premiéra, ale je třeba si uvědomit, že je velmi daleko od nutné absolutní většiny (chybí jí sto poslaneckých křesel) a nebude snadné najít koaliční spojence. Mélenchon má pouze kolem sedmdesáti poslanců, přičemž jistý počet zvolených poslanců LFI ho považuje za překážku, uvažuje o odchodu z hnutí a nemíní vstoupit do parlamentní skupiny LFI, která bude založena zhruba za čtrnáct dní. Není tedy vyloučené, že ho v počtu parlamentních křesel nakonec předběhnou socialisté.

Pikantní závoj tajemství se také vznáší nad plánovaným řetězcem setkání u kulatého stolu, během kterých má Nová lidová fronta najít společného kandidáta na premiéra. Stranické špičky se na tom rámcově dohodly v neděli večer po volebním výsledku a první setkání mělo na neznámém místě proběhnout v pondělí odpoledne, další mělo být v úterý a tak dále. Jenomže, ouha, v pondělí k němu vůbec nedošlo a co se týče dneška, tedy úterka, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se něco pohnulo tímto směrem (text je psán krátce po poledni). Příčina je jednoduchá. Socialisté tvrdí, že premiér by měl být někdo se schopností stmelit rozdílné politické proudy, někdo rozvážný, diplomaticky zdatný a schopný navrhovat a uzavírat kompromisy, tedy nikoli destruktivní revolucionář J.L.Mélenchon, ale někdo z PS (Socialistická strana). V Mélenchonově LFI na to samozřejmě mají jiný názor. No a zelená víla M.Tondelier, jejíž hvězda prudce vyletěla během posledních třech týdnů a která by se ráda viděla jako stmelující prvek celé levice a proč ne třeba premiérkou? No, ehm, buďme seriózní, její poslanecká váha je v levicovém bloku zcela minoritní.

Co se patrně stane v nejbližší budoucnosti? 18. července bude první zasedání Národního shromáždění (dolní parlamentní komora), proběhne volba jeho předsedy a dalších funkcionářů a budou ustavené jednotlivé parlamentní skupiny. Prezident dle vlastních slov čeká na tento moment, aby viděl, jakým způsobem se situace pročistí, jestli jednotlivé strany založí vlastní parlamentní skupiny, nebo budou pokračovat coby volební bloky, řekl bych. Nicméně dnes má asi jiné a důležitější starosti. Poté, co v pondělí nepřijal premiérovu demisi a zatloukl tak první hřebík do rakve Mélenchenových premiérských ambicí, odletěl do Washingtonu na summit NATO, kde se řeší zcela jiné záležitosti.

A co bude dál? V nejbližší budoucnosti asi nic převratného. Zatím povládne premiér v demisi a prezident podle mne nechá všechny poslance podusit ve vlastní šťávě a bude vyčkávat, až se začnou mezi sebou obrazně mlátit palicemi po hlavách a jednotlivé volební bloky se rozsypou, pokud k tomu nedojde již dříve. Možná pak začne vyjednávání centristických macronovců s republikánskou pravicí a částí levice, která je akceptovatelná, není vyloučené, že tato jednání již probíhají. Možná se na různé proudy rozpadne i politické hnutí, které založil, to se všechno uvidí až časem. Vzhledem k tomu, že mu ústava explicitně nedává žádný termín na jmenování premiéra, má čas, může se třeba věnovat rybaření...

Lepenovci jsou i přes všechny obrušovací snahy Marine Le Pen jako koaliční partner pro ostatní politické strany ve Francii stále neakceptovatelní, což se zcela jasně ukázalo způsobem, kterým jako již desítky let zafungovala tzv. republikánská fronta, a což bylo vlastně asi hlavní poselství voličů během druhého kola parlamentních voleb ve Francii. No a to je mimo jiné také zajímavý vzkaz pro Andreje Babiše a všechny jeho zaměstnance v tom jeho ANOfertu, které majitel hnutí znenadání vstupem do národovecké evropské frakce, jejímž předsedou se stal J.Bardella od Marine Le Pen, postavil tak nějak před před hotovou věc tečka.