Rusko se bojí
Zpupné imperiální Rusko má strach a demonstrovalo to celému světu, no a ukrajinskému prezidentovi se na poli mediální komunikace podařil skutečně dobrý zásek, což je v dnešním globálně mediálním světě důležitá skutečnost. Je jím naprosto neuvěřitelně osekaná minioslava Dne vítězství bez jakékoli vojenské techniky, pikantně okořeněná skutečností, že ji ukrajinský prezident v zastoupení amerického prezidenta Trumpa blahosklonně Putinovi dovolil. Slabost a paranoia Putinova režimu se tak ukázaly ve své nepřikrášlené realitě.
Linie fronty se dlouhodobě nevyvíjí, je nejen víceméně statická, Ukrajincům se dokonce daří osvobozovat části ruskou okupační armádou zabraného území. Ukrajinci navíc předvedli, že jejich drony mohou zasáhnout cíle i hluboko v ruském týlu a způsobit škody jak ruské armádě, tak i ruské ekonomice, energetické síti a exportu ropy. Válka se tím fakticky i mediálně dostala na území Ruska a Rusové si to začínají uvědomovat, nejedná se již jen o nějakou záležitost někde v dálce, kterou člověk vidí jen v televizi.
Země je víceméně odpojená od západního internetu a občané jsou nuceni používat ruským státem sledovanou aplikaci Max, protože Telegram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, SnapChat, X, LinkedIn a další jsou státní mocí zablokovány a dá se na ně zatím dostat jen oklikou přes VPN sítě. Šifrované aplikace pro zasílání zpráv jako Signal, Discord a Viber jsou nedostupné, režim na žádost Federální bezpečnostní služby vypíná přístup k mobilnímu i pevnému internetu, což mu umožňuje nedávný Putinem podepsaný zákon, no a nervozita roste i uvnitř centrálních složek moci.
Putin se již několik měsíců takřka neobjevuje na veřejnosti a skrývá se v podzemních bunkrech v přímořské oblasti Krasnodaru. Od atentátu na generála Sarvarova v prosinci loňského roku a následné roztržky mezi šéfem armády Gerasimovem a šéfem bezpečnostní služby FSB Bortnikovem byla posílena ochrana deseti nejvyšších představitelů režimu a samozřejmě i ochrana Putina, jehož nejbližší okolí včetně kuchaře, ochranky a fotografů podléhá striktním zákazům (nesmí používat prostředky veřejné dopravy, nesmí používat chytré telefony a jiné přístroje napojené na internet, jejich soukromí je pod dohledem).
Skončily silácké Putinovy výroky namířené proti Ukrajincům o tom, že válka klidně bude trvat i deset dalších let, dokonce i déle, nahradil je opatrný náznak jakýchsi snah o mírové řešení konfliktu a mediální výstupy o tom, že válka se chýlí ke konci a Rusko je připraveno opět navázat spolupráci se západními zeměmi. Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.
Optimista by si mohl myslet, že situace se začíná obracet a roste naděje, že se najednou zhroutí jedna z krychliček a dominový efekt samovolně dokoná dílo zkázy, že se ruské okupační jednotky v panice nastoupivšího chaosu stáhnou a Ukrajina bude osvobozena. Bylo by to sice krásné a naprosto spravedlivé, nevěřím však, že k něčemu podobnému v blízké budoucnosti dojde. Řekl bych však, že pozitivní tendence jsou momentálně na straně Ukrajiny a Ukrajincům přeji, aby se jim z toho všeho podařilo dosáhnout pokud možno co nejlepšího výsledku.
Martin Mařák
