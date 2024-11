Překabátěný Václav Klaus

„Donald Trump symbolizuje naprosté zoufalství a beznaděj republikánské strany v USA, což už předvedla v řadě předchozích prezidentských voleb. A tohle je úplně symbolický výraz toho (zoufalství).“

Mnozí se už stačili „prekabátit“, razí nadpis posledního článku z pera Václava Klause pro iDnes, jenž pokračuje takto:

„Ve středečním stanovisku našeho institutu k tomuto úžasnému a téměř nepředstavitelnému (a ať se teď nikdo nevychloubá tím, že to s jistotou věděl) výsledku, jsme napsali, že „česká politika vsadila před volbami až příliš na jednu stranu, a teď bude pro ni nelehké své různé věty opravovat“.…...

…..V různých mediálních rozhovorech jsem již před volbami naznačoval, že po případném vítězství Trumpa očekávám rychlou změnu názorů a postojů našich médií, našich mediálních komentátorů a řady našich politiků. Že to nastane tak rychle, už druhý den, jsem však opravdu nečekal. Vidím, že jsem naivní a že si myslím, že jsou lidi lepší než jsou.“

Václav Klaus pak v textu kritizuje vlastnost mnoha politiků, kteří dnes říkají něco, aby druhý den tvrdili něco zcela opačného. Má pravdu a zcela s ním souhlasím. Nicméně si v tom svém moralistickém zápalu velké horlivosti asi tak trochu neuvědomil, že nevědomky provedl i svou zdrcující sebekritiku.

Možná na to všechno, co kdesi za ta léta navykládal, již jaksi zapomněl, ale lidé nejsou hloupí, mají paměť a na internetu se dá dohledat ledacos, že. K Donaldu Trumpovi se podle CT24 vyjadřoval takto:

„Donald Trump symbolizuje naprosté zoufalství a beznaděj republikánské strany v USA, což už předvedla v řadě předchozích prezidentských voleb. A tohle je úplně symbolický výraz toho (zoufalství).“

„Adekvátní odpověď z mého pohledu on určitě není. Že by Trump byl můj šálek čaje, ode mne nikdo nemůže očekávat.“

„Jsem šťasten, že nejsem Američanem, protože mám pocit, že bych v letošním roce nemohl přijít k volbám. Protože si vůbec nedovedu představit, že bych někoho z těch potenciálních lidí, kteří se dostanou do té úzké volby, mohl volit. Ani Clintonovou a měl bych velké problémy s Trumpem.“

A co třeba taková Ukrajina a Václav Klaus kritizující západní politické elity, které Ukrajincům vytvářely naději o vstupu do NATO a EU? No toto….

Projev prezidenta republiky Václava Klause u příležitosti státní návštěvy Ukrajiny

„Chci Vás ujistit, že Česká republika podporuje myšlenku perspektivního členství Ukrajiny v NATO i v Evropské unii. Pokládáme to za logické završení pozitivních změn, které ve Vaší zemi probíhají, za garanci pevného zakotvení Ukrajiny v dnešním světě.“

Projev prezidenta republiky při návštěvě prezidenta Ukrajiny v Praze

„Česká republika má zájem na tom, aby Ukrajina byla spolehlivým partnerem, aby se Vám podařilo Vaši zemi politicky i ekonomicky stabilizovat a dát tak nový impuls Vašemu deklarovanému směřování do západních bezpečnostních a ekonomických struktur. Na této cestě je Vám naše země a věřím, že i celá EU, připravena poskytnout součinnost.“

Co k tomu všemu dodat? Asi obligátní „Doleva, nebo s Klausem,“ pamatujete? To hlásaly volební plakáty, než se dal Klaus dohromady s levicovým Zemanem a společně ukuchtili oposmlouvu.