Obyčejnej den (song)

Brácha koupil vnukovi kytaru a tak ho napadlo, že by kluk mohl nahrát nějaký song, no a napsal na to anglický text. Jsem se na to podíval, vzal jsem kytaru, no a hned mně cosi vlétlo do bedny a nemohl jsem se toho zbavit. Ten jeho text mne automaticky nahnal do fláku od Blur s takovým tím jůchůůů (Song 2) a punky palbou, no a také to má něco z Wild Thing. Ale akordově je to jiné, má to jinou strukturu, nakonec i ta melodie není úplně stejná, ale co, vždyť o nic nejde, je to všechno jen zábava.

Jsem na to nakonec napsal i francouzský text, který jsem pak přeložil do češtiny a docela se mně při překládání z francouzštiny do češtiny povedlo zachovat obsah textu i rýmování, celkem spokojenost. Českou verzi jsem dodělal, zbývá ještě ta francouzská. No a brácha s vnukem časem přihodí i anglickou verzi. A o co jde? Takový den po spářce, který začal špatně, ale nakonec vše dobře dopadlo ve stylu pohodového pop rocku.

Obyčejnej den

Pondělí ráno, budík zas ječí. Hučí mně v bedně, břicho je v křeči. Zase do roboty, všechno mne bolí. Klasická normálka, život mne školí. Káva to řeší, nacpu tam rohlíky. Natáhnu kalhoty, v kapse jsou hřebíky. Svírá mne deprese a venku lije. Den blbě začíná, hustá tragikomedie.

Takovej normální obyčejnej den

Jsem týpek jako ty, vedle z paneláku. Žít ze dne na den, zbytek mám na háku. Co čekám od života, trochu té legrace. A trochu pohody, než přijde kremace. A pořád prší, v bedně mám dunění. A změny klimatu, zelené blouznění. Všichni politici, ty jejich kecy. Musím do roboty, tvořit užitečné věci.

Takovej normální obyčejnej den

Zase je stávka, autobus nepřijel. Stojím tu v dešti, to by mně nikdo nezáviděl. Protesty odborářů, z pneumatik stoupá dým. A já jdu do rachoty, jako blb tady čním. Pak jsem ji uviděl, a hned to zajiskřilo. Kašlu na robotu, slunce na nebi se rozlilo. Tančíme na chodníku, lidé se smějí. Jak šíp mnou proniká hřejivý pohled její.

Takovej normální obyčejnej den

Tady to máte ve formátu mp3:

