Nepokoje ve Francii
Začátkem školního roku probíhá ve Francii takřka pokaždé pokus o horký podzim, je to taková zdejší tradice. Odbory a nejrůznější nespokojené vrstvy obyvatelstva vznášejí své nároky a pořádají manifestace. Zároveň je třeba mít na paměti, že se letos blíží prezidentské volby, a tedy boj o to, kdo z kandidátů postoupí z prvního kola a dostane se mezi dva vyvolené v kole druhém.
Začalo tak i hnutí studentů, které vypuklo (vypadá to, že spontánně) na gymnáziu Saint-Exupéry v Créteil, což je pár kilometrů na jih od Paříže. Profesoři onoho gymnázia sepsali sedmnáctého září nějaké prohlášení o svých požadavcích, vstoupili do stávky a dali ho na sociální sítě. Druhý den je blokádou gymnázia podpořila skupina studentů.
O pár dní později je v pondělí navštívili dva poslanci ultralevicového hnutí J. L. Mélenchona LFI L. Boyard a C. Guetté a i oni použili své kontakty na sociálních sítích k šíření informací o akci, což během pár dní vedlo k tomu, že se hnutí rychle rozšířilo v pařížském regionu. Pomohla tomu i reportáž s několika studenty na internetové platformě zabývající se francouzským rapem, která měla po uvedení na TikToku skoro dva miliony zhlédnutí. Zbytek už jel jako po másle a brzy se blokády gymnázií rozšířily po celé Francii.
Děcka na gymplu v pohodě, mají z toho Vánoce, prostě vzrůšo, adrenalin, nemusí do školy, něco se děje, paráda, fight s fízlem a tak, sláva na TikToku, starej dobrej mlátič policajtů Ševčík, toho času poslanec, by mohl dlouze vykládat. Blbé je, že když se pokoušejí vracet policistům granáty se slzným plynem, stane se občas, že jim vybuchnou v ruce, a to pak má bohužel tragické následky. Zlom podle mne nastal v momentě, kdy studenti, nebo kdo, zapálili gymnázium tuším kdesi v Lyonu, nebo kde. Zdejší BISka pak předala vládě informace, že za tím vším stojí Mélenchonovo LFI, premiér je začal kritizovat a pravicoví poslanci začali vážně hovořit o tom, že by se měla LFI zakázat.
V té době jsem byl na dovolené na jihu Francie v Antibes, a vzhledem k tomu, že naproti vjezdu do rezidenčního komplexu, kde jsme byli ubytovaní, stálo gymnázium účastnící se blokády, dotklo se hnutí i mne a museli jsme dvě hodiny počkat, než policie vyřeší situaci. V podstatě kromě rozmlácených zastávek na autobus, bouchání petard, slzného plynu a zapálených pneumatik na silnici o nic nešlo. Děcka se bavila, no...
Ale zpět k věci. Mélenchon a jeho lidé skutečně od začátku hnutí pomáhali studentům s organizací protestů, školili je v tom, jak se má dělat stávkové hnutí, a účastnili se osobně manifestací (za vše hovoří starosta pařížského předměstí Saint-Denis Bally Bagayoko, který s manifestující mládeží tancoval před zapálenou popelnicí u gymnázia v jeho městě....).
Blíží se prezidentské volby a taktikou zdejší ultralevice (LFI) je již dlouhodobě co největší chaos. Jde jim o změnu současného systému. Jak jsem popsal výše, okamžitě toho všeho využili a napojili se na protestní hnutí (kdoví, jestli za tím nestáli od samého začátku a prvotní podnět nevyšel přímo od nich). Nejdříve se i pozitivně vyjadřovali k násilí, ale když vláda na základě informací zdejší BISky ukázala na Mélenchona a LFI jako na hybatele konfliktu, stali se z nich najednou protestující pacifisté. Tedy alespoň v oficiálních vyjádřeních.
Samozřejmě, že se na to všechno také nabalili klasičtí profesionální revolucionáři Antifa-black-bloc a další bojovníci proti kapitalismu, no a mládež ze sídlišť nejen původu neevropského, která dohasí dělat binec a rabovat obchody. Obvyklý postup. Hnutí se pomalu rozrůstalo, přidali se i studenti z vysokých škol a jejich odborové organizace, ale minulý týden začalo zvolna uhasínat. Premiér a představitelé Ministerstva školství totiž začali jednat se zástupci studentů a profesorů a došlo na plnění některých jejich požadavků.
Nový podnět dostaly protesty v momentě, kdy se všechny odborové organizace rozhodly přidat k plánované manifestaci Žlutých vest proti drahotě v sobotu 17. října, která dopadla tak, jak jste v sobotu večer viděli na netu a v televizi. Myslím si, že to tentokrát zašlo až moc daleko a že si ostatní levicové strany kromě LFI budou vyhodnocovat, jestli vzhledem k veřejnému mínění stojí za to, aby se pokračovalo v manifestacích, nebo ne.
Je evidentní, že dosavadní vývoj nahrává Marine Le Pen a jejím národovcům, mlčící většina si podle mne určitě nepřeje, aby Francie nabrala podobný směr vývoje. Třeba ta akce s vyhořelou radnicí ve městě Limoges byla podle starosty vykonána organizovanou skupinou, která to měla naplánované a šla přesně za svým cílem. To už podle mne nebyly jen nějaké bandy ze sídliště, řekl bych.
Co k tomu všemu dodat na závěr? Vše vzniklo patrně spontánně a požadavky učitelů a studentů jsou z velké části legitimní, dají se pochopit. Okamžitě toho využila ultralevice v boji o hegemonii na levici a o Mélenchonovo místo v druhém kole prezidentských voleb, na protesty se zákonitě nalepili všichni obvyklí příznivci městské guerilly a rabování obchodů, poslední dobou i bývalé Žluté vesty a všechny klasické odborové organizace.
Co bude dál? Těžko říct. Je neděle večer, zatímco v Paříži pokračují potyčky s policií a dle vyjádření prefekta se jich účastní už jen bandy ze sídlišť, šéf pravicových Republikánů B. Retailleau požádal prezidenta o okamžité nastolení výjimečného stavu. Prezident Macron vystoupil v osm večer s projevem, odsoudil ultralevicové frakce, vyjádřil podporu policejním složkám a vyrabovaným majitelům obchodů, slíbil tvrdý postih všem rabujícím a těm, kteří ničí společný nebo soukromý majetek. Uvedl, že požadavky studentů chápe, stejně jako rozumí tomu, že jsou Francouzi nespokojení s cenami pohonných hmot kvůli válce, kterou Francie nevyvolala a neúčastní se jí.
V pondělí začínají dva týdny školních prázdnin. Studenti se podle mne trochu zklidní. K celkovému uklidnění situace však nenahrává složitá ekonomická a geopolitická situace (benzín ve Francii je momentálně za 2,40 € a Putin s Trumpem pořád dřepí na svých trůnech, dvě jimi vyvolané války stále trvají i s tím, co to obnáší za globální problémy pro světovou ekonomiku). Sice se vše odehrává jen ve větších městech a jinak je situace víceméně poklidná, ale v době internetu jsou toho plná všechna informační média.
Několik fragmentů té složité mozaiky jsem vám popsal v článku, zbytek znáte z televize. Pokud nedojde k nějaké radikální změně, myslím si, že příští prezidentkou Francie bude Marine Le Pen. Zatím to vypadá tak, že jí vše hraje do karet. Nejsem z toho nadšený, ale všechno je lepší než Mélenchon a jeho revolucionáři spojení s islamisty.
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