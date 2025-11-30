Nácek na Ministerstvu ekologické diktatury

Nácek Turek se rozhodně nehodí na Ministerstvo zahraničí a ani do nějaké další reprezentativní státní funkce, to by byla hustá ostuda před celým světem.

Ve sveřepém souboji bývalých kariérních komunistů se pan prezident tak nějak zasekl a nechce Andreji Babišovi odklepnout do vlády navrženého Filipa Turka, jenž byl poté, co vyplavala na povrch ta jeho všelijaká neonacistická extempore, předsedou Motoristů Petrem Macinkou tak nějak takticky přesunut z kandidáta na Ministerstvo zahraničí na možného příštího šéfa ekologických škůdců lidstva, kde by zcela jistě mezinárodně vyčníval o mnoho méně. Petr Pavel mimo to vypadá i dost neústupný ve věci Babišova střetu zájmů, ale to je jiná kapitola.

Nácek Turek se rozhodně nehodí na Ministerstvo zahraničí a ani do nějaké další reprezentativní státní funkce, to by byla hustá ostuda před celým světem. Jeho kandidatura na tato místa se prostě díky jeho rozporuplné minulosti na společenských sítích, mlhou zahalenému způsobu nabytí velkého majetku sedmdesáti milionů korun a tomu, jak se stále chová, evidentně přesunula z kolonky favorit do kolonky persona non grata. Ale mezi zelené extremisty na Ministerstvu ekologické diktatury by sedl jako pověstná Jandákova prdel na hrnec. Tam by v nejhorším zase tak nevadil a mohl by to tam trochu provětrat, řekl bych, no a Macinkův ústupek panu prezidentovi se mně tak zdá z tohoto ohledu docela dostatečný. Občané v demokratických volbách nějak volili a jako demokrat jsem toho názoru, že není vhodné se tuto volbu snažit pozměnit nějakým jiným mechanismem, i když výsledek nedopadl podle mých představ.

Při té příležitosti jsem si vzpomněl jeden na starý americký film se Sylvesterem Stallonem, není to klasika všech klasik John Rambo, jenž toho moc nenamluví a kromě nepříliš intektuálních výkřiků typu GRRR, HRRRMMM a tak podobně umí skolit letící helikoptéru hozeným šutrem, ale pohled do tehdy blízké budoucnosti, neboli akční sci-fi Demolition man. Film vznikl v devadesátých letech a minulého století a je v něm zobrazená zajímavá vize Ameriky v roce 2030, tedy podoba světa, do kterého se díky zelené rakovině lidstva a nejrůznějším politickým aktivistům woke, cancel culture a podobně řítíme plnou parou a jehož realizaci se politici jako Donald Trump, politicky orientovaný islám (ten však přichází s diktaturou jiného typu, abych byl spravedlivý), ale třeba i naši Motoristé, pokoušejí zastavit, nebo alespoň výrazně přibrzdit.

Zženštilý svět bez násilí, kde jsou všichni sledovaní kamerami a je zakázaný alkohol, cigarety, maso, sůl, pepř, reálný sex (sex probíhá na základě brýlí na virtuální realitu), lidstvo se reprodukuje v laboratořích, ve kterých se upravují vlastnosti spermií, všude jezdí elektrická auta a za každé sprosté slovo, které vyslovíte, Vám sledovací systém udělí okamžitě pokutu a ztrácíte jakési body na společenském kreditu, jak tomu je třeba již v Číně. No a je opravdu pitoreskní, že u nás tento eticko societální boj za jakési konzervativní hodnoty tzv. normálního světa představuje zrovna takový etalon idiotství typu je Filipa Turka. To je opravdu na palici.

Autor: Martin Mařák | neděle 30.11.2025 9:56 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Martin Mařák

Musíme si pomáhat

Jindřich Rajchl se třeba nakonec stane Pirát woke progresivista, těžko říct, život je plný nejrůznějších překvapení.

16.11.2025 v 13:13 | Karma: 9,60 | Přečteno: 212x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Hry kolem Turka, Zahradila a Berana

Na machinace BIS ukazují i bezpečnostní expert J. Schneider a americký novinář E. Best, přičemž Jan Schneider dokonce označuje novinářku Zdislavu Pokornou, díky jejímuž textu v Deníku N kauza Turek vypukla, za tiskový orgán BIS.

19.10.2025 v 11:56 | Karma: 18,20 | Přečteno: 556x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Ať se Babiš předvede

Hlas lidu rozhodl, mí spoluobčané masivně zvolili hnutí ANO a já jako demokrat jejich rozhodnutí samozřejmě akceptuji.

5.10.2025 v 12:31 | Karma: 16,02 | Přečteno: 343x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Koalice ANO - ODS

Co se týče ODS, mám obavy z toho, že by ve vládě s koalicí Spolu působili i Piráti a s nimi i poslanci za Zelené, což považuji za srovnatelnou katastrofu jako vládu s komunisty, nebo s národovci.

19.9.2025 v 9:44 | Karma: 10,54 | Přečteno: 279x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Vyčůraní podrazáci Vidlák-komouši, Piráti a SPD

Dochází k obcházení zákona, zní z krajských soudů i od bývalého předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.

6.9.2025 v 13:30 | Karma: 16,58 | Přečteno: 525x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...
23. listopadu 2025

Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...
26. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  11:45

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...

Ve Staré Boleslavi srazil nákladní vlak dva dělníky, jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....
30. listopadu 2025  8:21,  aktualizováno  9:53

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl...

Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na...
30. listopadu 2025  9:50

Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe...

Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík

Po otravě krve musela Monika podstoupit amputaci obou dolních končetin. Nyní se...
30. listopadu 2025  9:47

Čtyřiatřicetileté Monice z Kolínska se v květnu změnil celý život. Kvůli otravě krve musela...

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek
30. listopadu 2025

Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny...

Martin Mařák

  • Počet článků 185
  • Celková karma 14,19
  • Průměrná čtenost 1195x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.