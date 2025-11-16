Musíme si pomáhat
Nejen dezoláti a Putin kolaboranti mají patent na konspirační teorie o těch iluminátech, Židech, pražské kavárně, deep state, či Sorosovi, kteří pilně tahají za nitky domácího a světového dění. Tyto fantasmagorie, kterým na slovo věří obdivuhodný počet mých spoluobčanů, zaplnily celý internet a tzv. alternativní média typu Sputnik, Skrytá pravda, Protiproud a já nevím, co ještě, mají stále větší počet příznivců. Nedá se tomu divit, zejména když pozorujeme aféry kdysi velmi kvalitních zdrojů informací, jakou byla třeba BBC, která klesla na úroveň těchto aktivistických alternativců a poslední dobou již zcela ztratila svůj bývalý kredit nestranného seriózního periodika.
Takže k věci. Jiří Rajchl začal nějak moc rychle stoupat a ohrozil dosavadní hegemonii vůdce národovců na dezolát Putin kolaborant scéně. Muselo se s tím něco udělat, to dá rozum, zejména kvůli tomu, že se Tomio Okamura stal předsedou Sněmovny, tedy součástí systému jako muž číslo tři ve státní hierarchii, no a jeho působení ve veřejném prostoru bude muset být zcela logicky mnohem decentnější, než tomu bylo doposud. Velký hybatel ho potřebuje, respektive oba dva se potřebují navzájem, aby nebyli poslanci vydáni k trestnímu stíhání za ty jejich šlamastiky. Položme si otázku: „Kdo má na všechny ty složky, jak se tím chlubil, a kdo potřebuje vůdce národovců v čele Sněmovny jako poslední pojistku na jmenování premiéra?
Odpověď je podle mne každému jasná. No a tak nějak někde zcela jistě došlo k jakési dohodě o vzájemné spolupráci ve stylu musíme si pomáhat, prostě služba a protislužba. Momentálně by tedy mohl být dlužníkem předseda Sněmovny, přičemž dle vnitřních SPD zdrojů má prý Tomio Okamura z aféry pornoherec ohromnou legraci. Bodejť by neměl, když mocný vzlet konzervativního národovce tradiční rodina Rajchla byl brutálně zaražen a postup v jeho profesionální politické kariéře narazil na těžko prorazitelný železobetonový strop. Bude zajímavé sledovat, jak se vyvine pokračování celé aféry a jak je to vlastně doopravdy s údajnou existenci gay porno videí poslance za SPD Rajchla, o kterých se stále více mluví na veřejných sítích. Také jsem zvědavý, pokud je to pravda, jak tuto pikantní informaci konzervativní voliči SPD přijmou, přece jen se nejedná o progresivistické woke piráty, nebo tak cosi.
Není také vyloučené, že u nás dojde k velké liberální přestavbě a doposud konzervativní Putin kolaborant dezolát tradiční rodina scéna poté, co ji najednou ani tak příliš nevadí grupáče a porno herecká kariéra jejich idolu, začne být dokonce i gay friendly a vedle vlajek ČR bude v černých latexových kombinézách na manifestace proti režimu nosit i duhové vlajky LGBT+, přičemž z odhalených zadnic jí dlouhá péra paví trčeti hrdě budou do výšin a tak cosi. Napadá mne dokonce, že by gay pornoherec Jakub Janda mohl doktoru Rajchlovi poskytnout místo v té jeho EU neziskovce o evropských hodnotách, když jsou teď ti kolegové v porno branži. Kdoví, co se ještě stane, třeba nakonec Jiří Rajchl pornoherec zjistí, že je vlastně rodilým Pirátem a přestoupí k woke progresivistům, nebo co, pokrok prostě zastaviti nelze.
A komu se to všechno hodí do krámu? Jako správného konspirativce mne logicky napadá jen jedna hlavní osoba, která podle mne na méně viditelné místo z cesty na vrchol odklidila důležitou překážku v osobě nadšeného obdivovatele nacistů Filipa Turka, no a nyní si pojistila své jmenování premiérem předsedou Poslanecké sněmovny, což by ve svém důsledku mohlo všechno být docela brilantní machinací skoro ve stylu pádu Nečasovy vlády.
Martin Mařák
Hry kolem Turka, Zahradila a Berana
Na machinace BIS ukazují i bezpečnostní expert J. Schneider a americký novinář E. Best, přičemž Jan Schneider dokonce označuje novinářku Zdislavu Pokornou, díky jejímuž textu v Deníku N kauza Turek vypukla, za tiskový orgán BIS.
Martin Mařák
Ať se Babiš předvede
Hlas lidu rozhodl, mí spoluobčané masivně zvolili hnutí ANO a já jako demokrat jejich rozhodnutí samozřejmě akceptuji.
Martin Mařák
Koalice ANO - ODS
Co se týče ODS, mám obavy z toho, že by ve vládě s koalicí Spolu působili i Piráti a s nimi i poslanci za Zelené, což považuji za srovnatelnou katastrofu jako vládu s komunisty, nebo s národovci.
Martin Mařák
Vyčůraní podrazáci Vidlák-komouši, Piráti a SPD
Dochází k obcházení zákona, zní z krajských soudů i od bývalého předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.
Martin Mařák
Francie, příprava na válku v Evropě
Příprava na možnost velkého evropského válečného konfliktu a na přijetí desítek až stovek tisíců raněných francouzských a spojeneckých vojáků.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Babiš při řešení svého střetu zájmů učiní nevratné kroky, oznámila Schillerová
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v řešení střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert učiní kroky, které...
Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí
Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví...
Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy
Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé...
Nežijeme v prezidentském systému, řekl Vondráček z ANO. Lipavský ho zkritizoval
Kdo zdržuje vznik nové vlády? Podle poslance ANO Radka Vondráčka a předsedy Motoristů Petra Macinky...
Pronájem bytu 1+1 32 m2, Letovice
J. Haška, Letovice, okres Blansko
10 500 Kč/měsíc
- Počet článků 184
- Celková karma 14,49
- Průměrná čtenost 1200x
Můj oficiální YouTube kanál:
https://www.youtube.com/@umwurf