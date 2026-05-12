Mně se líbí Ostrava

V Brně zoncna hajcuje, kolem prýglu stíny maluje. Mně se líbí Ostrava, deštivá Severní Morava a tak dále, no, nebo co.

Česká verze jednoho z fláků, který jsem nejdříve udělal ve francouzštině. Taková pohodová kelťárna to je, řekl bych.

Mně se líbí Ostrava

I:

V Brně zoncna hajcuje,

Kolem prýglu stíny maluje.

Mně se líbí Ostrava,

deštivá Severní Morava.

Prý mám zpívat operu,

raději mám pagan rock.

Prý mám dělat advokáta,

přežil jsem ten mega šok.

R:

Eins zwei drei

Achtung! Polizei!

Schöne Katze, jooo (Pěkný kotě jóóó).

Der Weg zum Zoo (Cesta do ZOO).

II:

Pražský zácpy, turistů náplavy,

pohoda klídek uprostřed Moravy.

Jako kovidová vakcína

valím v dýzlkáře do Zlína.

Bouchat v robotě no to je dřina,

jinak je to docela v pohodě.

Zesák naplno, nálada výtečná

songy pohanské zpívám v hospodě.

III:

V Brně zoncna hajcuje,

kolem prýglu stíny maluje.

Mně se líbí Ostrava,

deštivá Severní Morava.

Odin sleduje ty moje nápady

a tuhý smíchy na zemi se válí.

Druidi ze mne mají legraci,

život jde dál, někam se dokutálí.

Autor: Martin Mařák | úterý 12.5.2026 21:16 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Martin Mařák

Rusko se bojí

Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.

10.5.2026 v 11:03 | Karma: 14,14 | Přečteno: 182x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Nacionalismus, jazykové zákony a válka (ČSR, Ukrajina)

Potlačování práv národnostních menšin bylo ve státní propagandě argumentačně maximálně využito jak Hitlerem před Mnichovem, tak Putinem před rozpoutáním vojenské agrese proti Ukrajině.

26.4.2026 v 19:41 | Karma: 7,96 | Přečteno: 170x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Vive la France Oi!

Babiš tak patrně zavrhl Doníka spasitele a obrátil se k Macronovi a k Francii, možná si udělal tyhlety kupecké počty a vyšlo mu to levnější.

19.4.2026 v 15:20 | Karma: 9,47 | Přečteno: 144x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Za Fialy bylo líp

K poslechu a tanci česká tradiční prostonárodní z široširé klenotnice popěvků a písní lidu hospodského.

13.4.2026 v 19:02 | Karma: 15,02 | Přečteno: 338x | Diskuse | Kultura

Martin Mařák

Čau lidi, všechno zdraží, sorry jako

Do toho všeho Macinkův Michelangelo v Maďarsku totálně projel volby a mocný kyj na rozbití Evropské unie (Orbán, Babiš, Fico) tak nějak bleskově zpráchnivěl.

12.4.2026 v 23:01 | Karma: 35,05 | Přečteno: 1985x | Diskuse | Politika
Martin Mařák

  • Počet článků 204
  • Celková karma 16,55
  • Průměrná čtenost 1140x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

