Mně se líbí Ostrava
Česká verze jednoho z fláků, který jsem nejdříve udělal ve francouzštině. Taková pohodová kelťárna to je, řekl bych.
Mně se líbí Ostrava
I:
V Brně zoncna hajcuje,
Kolem prýglu stíny maluje.
Mně se líbí Ostrava,
deštivá Severní Morava.
Prý mám zpívat operu,
raději mám pagan rock.
Prý mám dělat advokáta,
přežil jsem ten mega šok.
R:
Eins zwei drei
Achtung! Polizei!
Schöne Katze, jooo (Pěkný kotě jóóó).
Der Weg zum Zoo (Cesta do ZOO).
II:
Pražský zácpy, turistů náplavy,
pohoda klídek uprostřed Moravy.
Jako kovidová vakcína
valím v dýzlkáře do Zlína.
Bouchat v robotě no to je dřina,
jinak je to docela v pohodě.
Zesák naplno, nálada výtečná
songy pohanské zpívám v hospodě.
III:
V Brně zoncna hajcuje,
kolem prýglu stíny maluje.
Mně se líbí Ostrava,
deštivá Severní Morava.
Odin sleduje ty moje nápady
a tuhý smíchy na zemi se válí.
Druidi ze mne mají legraci,
život jde dál, někam se dokutálí.
Martin Mařák
Rusko se bojí
Je patrná únava lidského materiálu a zcela jistě i rostoucí Putinovy obavy z rozpadu nebo přímo ze zrady zevnitř systému.
Martin Mařák
Nacionalismus, jazykové zákony a válka (ČSR, Ukrajina)
Potlačování práv národnostních menšin bylo ve státní propagandě argumentačně maximálně využito jak Hitlerem před Mnichovem, tak Putinem před rozpoutáním vojenské agrese proti Ukrajině.
Martin Mařák
Vive la France Oi!
Babiš tak patrně zavrhl Doníka spasitele a obrátil se k Macronovi a k Francii, možná si udělal tyhlety kupecké počty a vyšlo mu to levnější.
Martin Mařák
Za Fialy bylo líp
K poslechu a tanci česká tradiční prostonárodní z široširé klenotnice popěvků a písní lidu hospodského.
Martin Mařák
Čau lidi, všechno zdraží, sorry jako
Do toho všeho Macinkův Michelangelo v Maďarsku totálně projel volby a mocný kyj na rozbití Evropské unie (Orbán, Babiš, Fico) tak nějak bleskově zpráchnivěl.
