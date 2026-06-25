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Macinkův nepodařený mejdan

A starej dobrej nadnárodní korporát Babiš? Ten by se na to všechno asi měl nejraději vykašlat, aby nakonec nepůsobil ještě trapněji než dnes.

To, co ministrovi zahraničí Macinkovi a mnoha mým spoluobčanům dodnes nedošlo, mě včera napadlo v momentě, kdy jsem si přečetl rozhodnutí ÚS. Nejde vůbec o to, že u nás nemáme prezidentský systém a že vládne vláda v čele s premiérem, kteří jsou zodpovědní parlamentu, jak s klapkami na očích melduje Macinka a jeho zdejší klika společně s babišoidy, kteří naprosto nepochopili, co se děje. Vůbec nejde o to, že by se snad Ústavní soud pokoušel o jakési změny směrem k poloprezidentskému režimu, nebo o jakýsi puč, jak dětinsky umanutě hlásá ministr Macinka.

Vše se totiž posunulo do úplně jiné roviny, ve které se řeší, kdo povede delegaci na summit NATO. No a z hlediska ústavního i protokolárního je nejvyšší váhou a představitelem státu prezident. Je to tedy prezident, kdo povede delegaci, rozhodne o programu a samozřejmě bude jednat v ohraničení vládního mandátu, zde je místo pro roli vlády a jejího premiéra. Z linie, kterou mu určí vládní mandát, by prezident neměl vybočit. Premiér Babiš v této válce bývalých soudruhů, jak říká Macinka, již tahá za kratší provaz, což mu asi již došlo, no a úder vedený z Hradu svou elegancí a zdrcující destrukcí dopadl jako blesk z jasného nebe.

Klobouk dolů.

Macinka bude podle všeho asi velmi mizerný šachista a nedokáže vidět dál než před jeden tah. A přitom si Ústavu ČR může kdekoli stáhnout na netu a prostudovat ve volném čase v mobilu. Příručku diplomatického protokolu z Ministerstva zahraničních věcí má možná pan ministr dokonce přímo ve své kanceláři. Dá se také stáhnout z internetu. A starej dobrej nadnárodní korporát Babiš? Ten by se na to všechno asi měl nejraději vykašlat, aby nakonec nepůsobil ještě trapněji než dnes.

Ústavní hierarchie představitelů státu v ČR:

1. prezident Pavel

2. předseda Senátu Vystrčil

3. předseda Sněmovny Okamura

4. předseda vlády Babiš

Tolik tedy k tomu, kdo povede delegaci ČR na summit NATO do Turecka a jak jsou dle protokolu vnímáni představitelé státní moci na cestách v zahraničí. Babiš s Pavlem by vlastně z bezpečnostních důvodů neměli ani letět ve stejném letadle.

Autor: Martin Mařák | čtvrtek 25.6.2026 16:51 | karma článku: 15,26 | přečteno: 203x

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Martin Mařák

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Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

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