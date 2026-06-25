Macinkův nepodařený mejdan
To, co ministrovi zahraničí Macinkovi a mnoha mým spoluobčanům dodnes nedošlo, mě včera napadlo v momentě, kdy jsem si přečetl rozhodnutí ÚS. Nejde vůbec o to, že u nás nemáme prezidentský systém a že vládne vláda v čele s premiérem, kteří jsou zodpovědní parlamentu, jak s klapkami na očích melduje Macinka a jeho zdejší klika společně s babišoidy, kteří naprosto nepochopili, co se děje. Vůbec nejde o to, že by se snad Ústavní soud pokoušel o jakési změny směrem k poloprezidentskému režimu, nebo o jakýsi puč, jak dětinsky umanutě hlásá ministr Macinka.
Vše se totiž posunulo do úplně jiné roviny, ve které se řeší, kdo povede delegaci na summit NATO. No a z hlediska ústavního i protokolárního je nejvyšší váhou a představitelem státu prezident. Je to tedy prezident, kdo povede delegaci, rozhodne o programu a samozřejmě bude jednat v ohraničení vládního mandátu, zde je místo pro roli vlády a jejího premiéra. Z linie, kterou mu určí vládní mandát, by prezident neměl vybočit. Premiér Babiš v této válce bývalých soudruhů, jak říká Macinka, již tahá za kratší provaz, což mu asi již došlo, no a úder vedený z Hradu svou elegancí a zdrcující destrukcí dopadl jako blesk z jasného nebe.
Klobouk dolů.
Macinka bude podle všeho asi velmi mizerný šachista a nedokáže vidět dál než před jeden tah. A přitom si Ústavu ČR může kdekoli stáhnout na netu a prostudovat ve volném čase v mobilu. Příručku diplomatického protokolu z Ministerstva zahraničních věcí má možná pan ministr dokonce přímo ve své kanceláři. Dá se také stáhnout z internetu. A starej dobrej nadnárodní korporát Babiš? Ten by se na to všechno asi měl nejraději vykašlat, aby nakonec nepůsobil ještě trapněji než dnes.
Ústavní hierarchie představitelů státu v ČR:
1. prezident Pavel
2. předseda Senátu Vystrčil
3. předseda Sněmovny Okamura
4. předseda vlády Babiš
Tolik tedy k tomu, kdo povede delegaci ČR na summit NATO do Turecka a jak jsou dle protokolu vnímáni představitelé státní moci na cestách v zahraničí. Babiš s Pavlem by vlastně z bezpečnostních důvodů neměli ani letět ve stejném letadle.
Martin Mařák
Tsunami ústavních vášní
Ústavní soud odklepl prezidentu Pavlovi cestu na summit NATO do Turecka a mezi babišoidy nastal ihned povyk převeliký.
Martin Mařák
Zeměžluč: Všeho do času
Další song v řadě „Vodku nalej“ je vlastně takovým kopancem do zadku našim Putin kolaborantům a poděkováním naší současné vládě.
Martin Mařák
Tout ça… pour ça !
Po měsíci nenávistné kampaně Babišovy vlády a Putin kolaborantských centrál typu IVK, KSČM a podobně se v Brně proti přátelskému setkání sousedů shromáždilo pouze několik desítek protestujících křiklounů.
Martin Mařák
Sudetská kalba v Brně
Hoteliéři, hospodští a pasáci prostitutek si namastí kapsu a jihomoravská metropole ožije dechovkou a klobásami.
Martin Mařák
Mně se líbí Ostrava
V Brně zoncna hajcuje, kolem prýglu stíny maluje. Mně se líbí Ostrava, deštivá Severní Morava a tak dále, no, nebo co.
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