Levice, nepřítel svobody

Dnes navečer probíhá inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho sametová revoluce je úspěšně završena a začne mu druhý prezidentský mandát. Ale chtěl jsem se zamyslet nad něčím jiným.

Jedním z mytických hesel revolučního máje 68 ve Francii je slogan „Il est interdit d’interdire“, tedy je zakázáno zakazovat. No a jedním ze zajímavých posunů francouzské levice je skutečnost, že se v dnešní době stala nejen největším bojovníkem proti svobodě slova na francouzské politické scéně, ale také pilným zastáncem zakazování všeho, co se příčí jejímu pojetí dobra a pokroku.

Nejextrémnější zakazovači jsou vedle Mélenchonových LFI Zelení, z těch se stali úplní revolučním plamenem zapálení bojovníci, jako byli během revolučního kvasu komunisté v dobách diktatury proletariátu (jejich hnutí ostatně za novodobý komunismus již desítky let považuji), ti tou jejich zelenou revolucí úplně plápolají. Další podivná a velmi neobvyklá věc je to, že snad jedinými opravdu viditelnými zastánci svobody slova jsou dnes ve Francii národovecké strany z prostředí tzv. extrémní pravice, což mne, abych se přiznal, velmi zaráží a zároveň bytostně mrzí. Abych byl spravedlivý, musím ke své velké úlevě uznat, že se k tomuto tématu naštěstí také vyjadřují představitelé francouzských pravicových republikánů a vše tedy ještě není definitivně ztraceno.

No a tak zatímco euroskeptičtí Patrioti (Florian Philippot) organizují manifestace za svobodu vyjadřování a Národní sdružení (Marine Le Pen) vytvořilo petici za obranu svobody názoru, šéfka francouzských Zelených chce zakázat Muskovu sociální platformu X a stěžuje si, jak je pro ni frustrující, když je nucena otevřít své konto na této sociální síti:

„Všichni musíme přestat s Twitterem. Položila jsem otázku lídrům ostatních stran Nové lidové fronty. Tuto síť je třeba v Evropě zakázat. Ať už ji opustím, nebo ne, stejně bude mít vliv na realitu. Pomůže destabilizovat příští volby. Víme, že nepřítelem Trumpa a Putina je dnes v Evropě demokracie. Musíme jednat rázně, abychom ochránili naši demokracii a informace na našem území.“

„Twitter je a myslím, že je na prvním místě, jednou z nejtěžších věcí v práci politika. V mém každodenním životě je to kritérium strádání a utrpení. Mé utrpení, když si otevřu účet na Twitteru, sice není hlavní politické téma na světě, ale není to normální.“

Řeč je samozřejmě o platformě X, kterou její majitel necenzuruje a používá ji nejen k tomu, aby k nelibosti woke ideologů propagoval svobodu slova, ale i ke svému politickému boji, jenž přesahuje hranice USA, což jsme mohli sledovat nedávno při rozhovoru, který na X vedl s šéfkou německých národovců Alicí Weidel, nebo na jeho provokativních tvítech určených britské veřejnosti, britskému premiérovi Starmeriovi a jeho roli v kauze pakistánských gangů znásilňujících beztrestně desítky let nezletilé dívky v Británii.

Nejedná se však pouze o tuto sociální platformu a problematika svobody slova a její oklešťování je i ve Francii mnohem obšírnější, vypadá to, jako by určité skupiny politiků a představitelů médií byly neotřesitelně přesvědčeny o tom, že mají pravdu, jsou na straně dobra a je jim tedy dovoleno takřka vše, což platí i pro omezení až zrušení veřejné politické diskuze, která je podstatnou součástí našeho systému stranické parlamentní demokracie.

Mezi další varovné případy patří například pokus o odebrání TNT frekvence nejsledovanější informační televizní stanici CNews na popud politiků z ultralevicové Mélenchenovy LFI, k čemuž nakonec nedošlo, nebo odebráním TNT frekvence na TNT velmi populární televizní stanici C8 a její nahrazením stanicí Réels TV, která patří mediálnímu magnátovi Danieli Křetínskému. Pro C8 to znamená propuštění mnoha zaměstnanců a i když není zakázaná a dá se sledovat třeba na internetu, ztratila možnost oslovit velké množství diváků právě díky TNT systému, jenž je ve Francii bezplatný a velmi populární.

Co k tomu všemu dodat? Snad jen to, že v USA byla k tomu všemu z důvodů národní bezpečnosti tuto neděli zakázána čínská sociální síť TikTok a že nastupující prezident Trump s tím sice míní něco udělat, nicméně to nebude zase až tak jednoduché, neboť se z právního hlediska údajně jedná o dost komplikovanou záležitost, jak jsem se dočetl. No, snad se tedy pomyslné kolo svobody a prosperity začne zvolna otáčet na jinou stranu, zadaří se jak v EU, tak v USA a nedopadneme všichni jako někde v Rusku, nebo v Číně.

Co se týče USA, ty již mají nakročeno pozitivním směrem, jak to tak vypadá. Když jsem v neděli večer viděl ty rozzářené Američany plné naděje, měl jsem pocit, že Trumpova sametová revoluce v USA je skutečnou nadějí nejen pro ty obyčejné Američany, kteří si ho zvolili za prezidenta, ale i pro zbytek světa Evropu nevyjímaje. Když pozoruji, jak všichni ti woke a cancel culture fanatici společně se zelenou rakovinou lidstva vyskakují, mám opravdu hřejivý pocit a Trumpovu inauguraci, která právě začala, si prostě užívám. Jeho dlouhý inaugurační projev skončil, něco se děje a mám z toho skutečně dobrý dojem. I o té svobodě projevu se v něm nakonec zmínil a slíbil, že bude ode dneška v USA respektována. No vida.