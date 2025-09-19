Koalice ANO - ODS
Nepíše se mně to s radostí, ale již nějakou dobu si myslím, že nejméně špatný povolební výsledek by byla vládní koalice, nebo nějaká jiná forma vládní dohody mezi ANO a ODS, ve které by patrně ze své existenční podstaty nemohli chybět také lidovci. A wokismem prorostlá TOP 09? Jestli se nevzpamatuje a nevrátí se ke svým kdysi proklamovaným konzervativně-liberálním kořenům, tak asi bude lepší, když se spojí s Piráty a se Zelenými, ke kterým má ideologicky mnohem blíže.
Babiše opravdu nemohu ani cítit a stále ho považuji za nebezpečného politika, jehož vizí je splynutí nadnárodní korporace Agrofert se státním aparátem ČR, nicméně viděno evropským nadhledem Babiš potřebuje EU pro svůj byznys a zároveň nemíní vystoupit z NATO. Což mne vede k suchému konstatování bez emocí, že strategické směřování naší země by se nikterak nevychýlilo a vše podstatné by zůstalo zachováno. Matička národů EU dobrotivá by se tedy v samotných svých základech hrozivým czexitem neotřásla a k jejímu následujícímu samo zhroucení by tak nějak jaksi naštěstí nedošlo, nebo co.
Co se týče ODS, jejíž jsem dlouholetý příznivec, tak mám obavy z toho, že by ve vládě s koalicí Spolu působili i Piráti a s nimi i poslanci za Zelené, což považuji za srovnatelnou katastrofu jako vládu s komunisty, nebo s národovci. Toto nebezpečí nemíním riskovat a tak letos budu raději volit nově vzniklou malou stranu pravicových libertariánů, čímž můj hlas sice propadne, nicméně těch nejrůznějších typů Topolánkova rozkročení a podobně již bylo skutečně dost, řekl bych. Po skutečně pravicové politice v EU i jinde není poptávka, ale třeba ta libertariánská strana alespoň dosáhne na možnost nějakého státního financování a zapustí kořeny tak nějak dlouhodoběji. No a to staré známé nejmenší zlo ze všech možných variant dle mého názoru bude nakonec vláda bez politických extremistů a tedy nějaká forma koalice mezi dnešní skutečnou sociální demokracií (ANO) a pravolevými centristy (ODS, KDU-ČSL). Co se dá dělat, taková je prostě realita.
Je mně jasné, že z podobného vývoje situace by byla hustě na palici celá Putinova chcimír pátá kolona v ČR a ruku na srdce, i já bych těžce lapal po dechu. Nakonec bych to však určitě dokázal rozběhat a hlavu o zeď bych si kvůli tomu brutálním stylem nerozmlátil. Není také vyloučené, že hnutí ANO monumentálním způsobem převálcuje úplně všechny a koaličního partnera k vládnutí nebude vůbec potřebovat. Jedná se podle mne o velmi malou pravděpodobnost a moc tomu nevěřím, myslím si, že ANO již dávno narazilo na voličský limit a pochybuji o tom že se mu tuto fatální hranici podaří prorazit.
Martin Mařák
Vyčůraní podrazáci Vidlák-komouši, Piráti a SPD
Dochází k obcházení zákona, zní z krajských soudů i od bývalého předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.
Martin Mařák
Francie, příprava na válku v Evropě
Příprava na možnost velkého evropského válečného konfliktu a na přijetí desítek až stovek tisíců raněných francouzských a spojeneckých vojáků.
Martin Mařák
Koho volit? Nevím...
Letos využiji možnosti volit korespondenčně. Chtěl bych také na tomto místě současné vládě poděkovat za to, jak se stará o občany ČR žijící v zahraničí.
Martin Mařák
Děti země, klenot moravského ekoterorismu
Jakoby důsledky té chřipkové diktatury národních států a akutní ruská válečná hrozba nestačily, nebo co.
Martin Mařák
De Gaulle a Fiala-Babiš
Najdou k tomu skvělý premiér a moudrý státník Petr Fiala, nebo tamten slovenský trestně stíhaný lump Andrej Babiš odvahu? Nevím, nevím....
|Další články autora
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Přestal jsem v hospodě žvanit a šel do politiky, říká lídr Motoristů Kocián
Kandiduje poprvé v životě a hned v parlamentních volbách. Přesto se Adam Kocián ujal role lídra...
Jeho traverza zaujala na Expu i prezidenta, do bazénu však umělce Rataje nepustili
Světová výstava Expo 2025 v japonské Osace se pomalu blíží ke konci a jednou z výrazných tváří...
I lhář má mít možnost mluvit. Jednička Motoristů chce řešit dopravu i sociální sítě
Jako poslankyně chce Gabriela Sedláčková bojovat za svobodu projevu. „Lidé se bojí kultury...
Myslel si, že umírá. Co se dělo s Masarykem, když diktoval „poslední slova“
Slova prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která v pátek přečetli...
Lékař - koroner
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
- Počet článků 182
- Celková karma 14,67
- Průměrná čtenost 1207x
Můj oficiální YouTube kanál:
https://www.youtube.com/@umwurf