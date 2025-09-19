Koalice ANO - ODS

Co se týče ODS, mám obavy z toho, že by ve vládě s koalicí Spolu působili i Piráti a s nimi i poslanci za Zelené, což považuji za srovnatelnou katastrofu jako vládu s komunisty, nebo s národovci.

Nepíše se mně to s radostí, ale již nějakou dobu si myslím, že nejméně špatný povolební výsledek by byla vládní koalice, nebo nějaká jiná forma vládní dohody mezi ANO a ODS, ve které by patrně ze své existenční podstaty nemohli chybět také lidovci. A wokismem prorostlá TOP 09? Jestli se nevzpamatuje a nevrátí se ke svým kdysi proklamovaným konzervativně-liberálním kořenům, tak asi bude lepší, když se spojí s Piráty a se Zelenými, ke kterým má ideologicky mnohem blíže.

Babiše opravdu nemohu ani cítit a stále ho považuji za nebezpečného politika, jehož vizí je splynutí nadnárodní korporace Agrofert se státním aparátem ČR, nicméně viděno evropským nadhledem Babiš potřebuje EU pro svůj byznys a zároveň nemíní vystoupit z NATO. Což mne vede k suchému konstatování bez emocí, že strategické směřování naší země by se nikterak nevychýlilo a vše podstatné by zůstalo zachováno. Matička národů EU dobrotivá by se tedy v samotných svých základech hrozivým czexitem neotřásla a k jejímu následujícímu samo zhroucení by tak nějak jaksi naštěstí nedošlo, nebo co.

Co se týče ODS, jejíž jsem dlouholetý příznivec, tak mám obavy z toho, že by ve vládě s koalicí Spolu působili i Piráti a s nimi i poslanci za Zelené, což považuji za srovnatelnou katastrofu jako vládu s komunisty, nebo s národovci. Toto nebezpečí nemíním riskovat a tak letos budu raději volit nově vzniklou malou stranu pravicových libertariánů, čímž můj hlas sice propadne, nicméně těch nejrůznějších typů Topolánkova rozkročení a podobně již bylo skutečně dost, řekl bych. Po skutečně pravicové politice v EU i jinde není poptávka, ale třeba ta libertariánská strana alespoň dosáhne na možnost nějakého státního financování a zapustí kořeny tak nějak dlouhodoběji. No a to staré známé nejmenší zlo ze všech možných variant dle mého názoru bude nakonec vláda bez politických extremistů a tedy nějaká forma koalice mezi dnešní skutečnou sociální demokracií (ANO) a pravolevými centristy (ODS, KDU-ČSL). Co se dá dělat, taková je prostě realita.

Je mně jasné, že z podobného vývoje situace by byla hustě na palici celá Putinova chcimír pátá kolona v ČR a ruku na srdce, i já bych těžce lapal po dechu. Nakonec bych to však určitě dokázal rozběhat a hlavu o zeď bych si kvůli tomu brutálním stylem nerozmlátil. Není také vyloučené, že hnutí ANO monumentálním způsobem převálcuje úplně všechny a koaličního partnera k vládnutí nebude vůbec potřebovat. Jedná se podle mne o velmi malou pravděpodobnost a moc tomu nevěřím, myslím si, že ANO již dávno narazilo na voličský limit a pochybuji o tom že se mu tuto fatální hranici podaří prorazit.

Autor: Martin Mařák | pátek 19.9.2025 9:44

Martin Mařák

Martin Mařák

Martin Mařák

Martin Mařák

Martin Mařák

Martin Mařák

  • Počet článků 182
  • Celková karma 14,67
  • Průměrná čtenost 1207x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

