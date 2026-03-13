Klimatická tíseň

Bezmoc, enviromentální žal, emocionální tíseň z klimatické krize, děs a deprese, cesta do nikam, zánik, smrt, klimatická úzkost, nebo co, smutek, pocit viny, bezmoc, děsivá budoucnost...

Jsem po nějaké době, kdy jsem měl jiné starosti, začal pracovat na rozdělaných věcech. No a jeden song jsem tento týden dokončil.

I:

Včera ráno,

vypil jsem kávu,

se dívám z okna,

sečou tam trávu.

Vrazila do kuchyně a silou sveřepou,

bez keců zbytečných, přímočará.

V obětí neprodyšném zcela znehybněn,

ztuhlost dokonalá.

R:

Zuřivě zírá

ta tíseň klimatická.

Hustě mne svírá

ta tíseň klimatická.

V osidlech zmítán

té tísně klimatické.

Depresí smýkán,

myšlenky apatickéééé.

II:

Říká mně hochu, mám tě v hrsti,

svěrač mám hrůzou stažený.

Vůbec netuším, co na mne chystá,

motor totálně zadřený.

Sevření ochablo, nechá mne nadechnout,

svěrač povolil, mám plný kalhoty.

Co si teď počnu, kdo po mně uklidí,

kdo to má vydržet, jdou na mne mrákoty.

R:

Flákla mne palicí

ta tíseň klimatická.

Šlohla mně šrajtofli

verbež loupežnická.

V osidlech spoutaný

té tísně klimatické.

Citrón vymačkaný

myšlenky apatické.

.....bezmoc, enviromentální žal, emocionální tíseň z klimatické krize, děs a deprese, cesta do záhuby, zánik, smrt, klimatická úzkost, nebo co, smutek, pocit viny, bezmoc, děsivá budoucnost, ty vole, hledání smyslu života a naděje, jářku, nebo co, nejez maso, ty vole a tak jako....

Zuřivě zírá

ta tíseň klimatická.

Hustě mne svírá

ta tíseň klimatická.

Nevím jak utéct

z té tísně klimatické.

Řešení není

myšlenky apatické.

Tady ho máte:

Autor: Martin Mařák | pátek 13.3.2026 17:42 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Martin Mařák

Babišova brutální drahota

Brutální Babišova drahota jako lepkavá síť pavoučí neprodyšně svírá naše bezbranné obyvatelstvo. Pomóc!

10.3.2026 v 12:05 | Karma: 23,26 | Přečteno: 1771x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Ultralevice zabíjí

Před týdnem skupina takřka deseti maskovaných mladíků z militantní ultralevicové organizace Mladá garda antifašistů ukopala k smrti mladého studenta matematiky v Lyonu.

22.2.2026 v 9:03 | Karma: 17,00 | Přečteno: 288x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Zákaz sociálních sítí Turkovi a nezletilým

„Jestli on by se stal ministrem, my bychom mu zakázali ty sociální sítě,“ prohlásil premiér Babiš o víkendu v televizi Nova.

8.2.2026 v 17:28 | Karma: 10,43 | Přečteno: 145x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Macinka-Pavel-Babiš cirkus

Vláda ještě ani nezačala pořádně vládnout a mohutný cirkus se již rozjel na plné obrátky. To je opravdu skvělý úspěch.

1.2.2026 v 13:24 | Karma: 13,44 | Přečteno: 348x | Diskuse | Politika

Martin Mařák

Čekání na Rajchla

Marginální osobnost z podhoubí konspirační a proruské scény s reálnou podporou zhruba jednoho procenta obyvatel se pod pláštíkem Okamurovy SPD vyhoupla až takřka na samý vrchol exekutivního soukolí.

25.1.2026 v 14:13 | Karma: 16,50 | Přečteno: 215x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.
8. března 2026

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.
11. března 2026  14:02

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...

Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu

Policisté zlikvidovali první laboratoř na výrobu drogy klefedronu
13. března 2026  17:32

Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z...

Kamionu na D5 u Prahy praskla pneumatika a skončil na boku, tvoří se kolony

Na dálnici D5 se ve směru z Prahy převrátil kamion. (13. března 2026)
13. března 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Provoz na dálnici D5 u Prahy ve směru na Rozvadov v pátek odpoledne zkomplikovala nehoda kamionu....

Výstava v Českém Těšíně představí neznámá díla malířky Idy Münzbergové

ilustrační snímek
13. března 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Výstava Ida v Českém Těšíně představí známá i neznámá díla malířky Idy Münzbergové. K vidění budou...

Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech...
13. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na...

Martin Mařák

  • Počet článků 196
  • Celková karma 20,80
  • Průměrná čtenost 1168x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.