Klimatická tíseň
Jsem po nějaké době, kdy jsem měl jiné starosti, začal pracovat na rozdělaných věcech. No a jeden song jsem tento týden dokončil.
Klimatická tíseň
I:
Včera ráno,
vypil jsem kávu,
se dívám z okna,
sečou tam trávu.
Vrazila do kuchyně a silou sveřepou,
bez keců zbytečných, přímočará.
V obětí neprodyšném zcela znehybněn,
ztuhlost dokonalá.
R:
Zuřivě zírá
ta tíseň klimatická.
Hustě mne svírá
ta tíseň klimatická.
V osidlech zmítán
té tísně klimatické.
Depresí smýkán,
myšlenky apatickéééé.
II:
Říká mně hochu, mám tě v hrsti,
svěrač mám hrůzou stažený.
Vůbec netuším, co na mne chystá,
motor totálně zadřený.
Sevření ochablo, nechá mne nadechnout,
svěrač povolil, mám plný kalhoty.
Co si teď počnu, kdo po mně uklidí,
kdo to má vydržet, jdou na mne mrákoty.
R:
Flákla mne palicí
ta tíseň klimatická.
Šlohla mně šrajtofli
verbež loupežnická.
V osidlech spoutaný
té tísně klimatické.
Citrón vymačkaný
myšlenky apatické.
.....bezmoc, enviromentální žal, emocionální tíseň z klimatické krize, děs a deprese, cesta do záhuby, zánik, smrt, klimatická úzkost, nebo co, smutek, pocit viny, bezmoc, děsivá budoucnost, ty vole, hledání smyslu života a naděje, jářku, nebo co, nejez maso, ty vole a tak jako....
Zuřivě zírá
ta tíseň klimatická.
Hustě mne svírá
ta tíseň klimatická.
Nevím jak utéct
z té tísně klimatické.
Řešení není
myšlenky apatické.
Tady ho máte:
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Byt 2+kk/L, Tyršova, Kladno centrum
Tyršova, Kladno
4 180 000 Kč
