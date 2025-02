Green Deal = chudoba

Narativ politiků hlavního proudu počal s výlovem kritických argumentů a myšlenek z politického suterénu.

Zelenou rakovinu lidstva a Melouny všeobecně kritizuji již od nepaměti stejně jako komunisty a národovce. Zelení jsou konec konců komunisté dnešní doby a jejich ideologie je podle mne pro svobodu individua stejně zhoubná jako ideologie komunistická. Zelení napříč celým politickým spektrem, zelená rakovina lidstva totiž prorostla všemi politickými směry, si však dali za cíl zničit evropský průmysl a tím vlastně i evropský model sociálního státu.

Občané jsou jim zcela ukradení a je jim úplně jedno, že je postupně uvrhnou do chudoby, což je vidět již dnes. V Evropské unii se žije stále relativně velmi dobře, ale kupní síla občanů Unie každým rokem klesá níže a níže, přičemž rozvoj průmyslu je cíleně brzděn nejen emisními povolenkami, ale takřka všemi projevy zelené náboženské víry, což ve světovém měřítku ničí jeho konkurenceschopnost.

Kritizovat Green Deal je sexy

Mám pocit, že s nástupem nového amerického prezidenta k moci se konečně pohnuly ledy, oficiální pohled na globální zelený podvod se začíná měnit a kritika Green Deal ideologie začíná být čím dále více sexy, což je naprosto skvělé. S radostí a pln naděje sleduji to, co bylo ještě před pár měsíci a lety zcela nemožné. Zelené dogma se začíná drolit, občané Matičky národů EU dobrotivé si zvolna začínají uvědomovat, co se na ně chystá, no a narativ politiků hlavního proudu počal s výlovem kritických argumentů a myšlenek z politického suterénu.

Nikdo asi nemá problém s ekologií a s ochranou přírody, jen pošetilí snílci však mohou věřit tomu, že příklad a jakási měkká síla Evropské unie dokážou v dnešním rozjitřeném světě přinutit politiky všech ostatních států k tomu, aby následovali Evropskou unii v drastických překážkách, které si Evropané kladou s cílem omezení růstu evropského průmyslu, zemědělství a celkové prosperity, které Evropané pilně a nepochopitelně vytvářejí k omezení životního standardu, jímž doposud disponují.

Je potěšující, když vidím politiky, kteří ještě nedávno bojovali za Green Deal jako třeba Andrej Babiš, který ho pro ČR vyjednal a ještě se chlubil, jak je to pro naši zemi výhodné, nebo Petr Fiala, který ho za ČR podepsal, či Danuše Nerudová a někteří další, kteří najednou otáčejí a začínají s jeho kritikou. Kritizovat Green Deal se najednou stává sexy a tento posun opravdu vítám.

Nepoučitelní fanatici

Tendence k tendencím drcnutím amerického prezidenta nabraly trochu jiný směr, což mně dělá opravdu velkou radost. O to více dnes nechápu zaslepenost různých fanatických aktivistů z Hnutí Duha, nebo Dětí země a podobně, kteří úspěšně a zcela beztrestně brzdí jakýkoli zásah do krajiny a je jim jedno, že občané jejich vlastní země kvůli nějakým žabičkám a komárům opakovaně riskují vlastní životy a ztrátu veškerého majetku. Jak to mohlo dojít až tak daleko a jak je to vlastně vůbec možné? A to se mi ani již nechce psát o jejich snahách znehybnit každý pokus o stavbu každého metru čtverečního jakékoli cesty, či dálnice.

