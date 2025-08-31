Francie, příprava na válku v Evropě
Nejstarší doposud existující nezávislý francouzský satirický týdeník Le Canard enchainé (Kachna na řetězu), jehož kapitál je z důvodu nezávislosti blokován a jehož akcie mohou vlastnit jen jeho současní a bývalí novináři, uveřejnil v posledním čísle zajímavou informaci. Jeho nezávislost byla sice v historii poněkud znečištěna českou stopou, STB platila v šedesátých a sedmdesátých letech šéfredaktora týdeníku za účelem špionáže a podílu na minimálně třech dezinformačních kampaních, což po otevření archivů STB v roce 2019 objevil český historik Jan Koura. Nicméně tiskovina přece jen dodnes zůstává relevantním zdrojem informací se solidní pověstí, díky níž ve Francii vyplavalo na povrch mnoho nekalých politických afér. No a událost, o které Vám píši, nebyla oficiálními místy nikterak zamítnuta jako nepravdivá. O co tedy jde?
Novinářům z týdeníku se dostal do rukou dokument, jenž byl osmnáctého července tohoto roku odeslán z Ministerstva zdravotnictví všem ředitelům regionálních zdravotních úřadů spadajících pod výše uvedené ministerstvo, přičemž ministryně zdravotnictví jednala s mandátem Generálního sekretariátu obrany a národní bezpečnosti a tedy se spoluprací Ministerstva obrany. V dokumentu ministryně vyzývá jednotlivé úřady, aby se do března roku 2026 připravily na možný závažný úkol, jehož cílem je vytvoření zdravotnických center pro raněné vojáky vracející se z válečného území.
Tato centra mají být v blízkosti silničních a železničních uzlů, nebo letišť, aby byl možný jednoduchý přesun zahraničních vojáků do zemí jejich původu, Francie by se tak stala jednou z týlových základen pro spojenecká vojska ze států NATO a EU. Jedná se o zdravotnické služby pro sto až dvě stě padesát vojáků denně po dobu zhruba dvou měsíců, tedy celkově pro sto až pět set tisíc vojáků, píše se v článku.
„Vzhledem k známé zahraniční situaci je nutné, abychom se připravili na možnosti zdravotnické podpory ve válečném konfliktu velké intenzity,“ vyjádřilo se k tomu Ministerstvo zdravotnictví, jak se dále popisuje v článku, „ Francie je signatářem Washingtonské smlouvy a z ní plynoucí povinnosti použití všech nutných prostředků zahrnujících i použití síly v případě napadení jednoho, nebo několika států sdružených v alianci NATO.“
Co k tomu dodat? Na úrovni evropských států sdružených v NATO se něco děje, což považuji za správné. Vzhledem k vážné situaci spojené s okupací části Ukrajiny Ruskem a možnosti rozšíření konfliktu na jiná území, je podle mne rozumné, že se evropské státy připravují i na ty nejhorší scénáře. Ve Francii tato informace proběhla zatím bez nějaké velké odezvy. Sice ji publikovalo několik hlavních deníků jako třeba Le Figaro, ale francouzská Putinova pátá chcimír kolona ještě nijak významně nereagovala, což je asi způsobené jinými centry jejího zájmu, jako je například Palestina, no a také napjatou vnitřní situací s blížícím se pádem vlády. Premiér Bayrou a jeho centristická koalice velmi pravděpodobně skončí osmého září při hlasování poslanců o novém rozpočtu, po kterém se opět navrátí do hlavní role politického hráče francouzský prezident, jenž je mimo jiné i hlavním nadřízeným francouzské armády.
Martin Mařák
Koho volit? Nevím...
Letos využiji možnosti volit korespondenčně. Chtěl bych také na tomto místě současné vládě poděkovat za to, jak se stará o občany ČR žijící v zahraničí.
Martin Mařák
Děti země, klenot moravského ekoterorismu
Jakoby důsledky té chřipkové diktatury národních států a akutní ruská válečná hrozba nestačily, nebo co.
Martin Mařák
De Gaulle a Fiala-Babiš
Najdou k tomu skvělý premiér a moudrý státník Petr Fiala, nebo tamten slovenský trestně stíhaný lump Andrej Babiš odvahu? Nevím, nevím....
Martin Mařák
Británie aneb z Bruselu do Bruselu
Občas si říkám, Francouzi pro to mají dobrou frázi: „Tout ça... pour ça !“ Tohle všechno.... kvůli tomuhle.
Martin Mařák
Po Rakousku-Uhersku rozbijeme i EU
Jelikož jsme v dobách těch dalekých začali rázně potlačovat národnostní menšiny jako Němce a Maďary, s možností vytvoření Švýcarska jakéhosi jsme se za první republiky střelhbitě vypořádali.
