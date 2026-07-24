Dezorientovaný Babiš a Macinka pazgřivcovitý
Premiér Babiš je poslední dobou jakoby tak nějak tápající v meandrech zahraniční a obranné politiky státu a našich spojenců, vypadá to, že mu chybí základní informace a vůbec nemá ponětí o aktuálním vývoji situace. Jako by vždy naslepo něco prohlásil, aby to pak urychleně napravoval, či přímo vetoval a svedl pak na nějakého ministra nebo na kohokoli jiného. Nevím, co se děje...
Nedovedu si představit, jak je něco takového vůbec možné, a vůbec netuším, co brání ministerstvům obrany a zahraničí v tom, aby byl premiér informován o základních aktualitách v dané oblasti. Je také možné, že informace k němu proudí, ale on si jich nevšímá, těžko říct.
Jedno je však jisté. Poslední dobou se to na něho valí ze všech stran. Nejdříve Trumpova výčitka o neplnění dvouprocentních HDP výdajů na obranu (nejednalo se tedy o Španělsko, které závazek před summitem splnilo), přičemž na summitu NATO v Ankaře vystoupil až poslední a projev ještě musel zkrátit. Při té příležitosti by mne také zajímalo, o čem tam mluvil, protože jsem četl, že se údajně vychloubal naší pomocí okupované Ukrajině a vyzdvihoval muniční iniciativu ČR, kterou ve skutečnosti chtěl nejdříve zrušit a do které za jeho vlády ČR přestala investovat.
Pak přišlo setkání koalice ochotných v Paříži spojené s evropskou protiraketovou koalicí a následující vojenská přehlídka během státního svátku Francie. Celou tu akci vnímám jako takový Macronův politický a vojenský majstrštyk, se kterým se obrazně loučí a připravuje na odchod z prezidentského místa. Macron to všechno vymyslel, zorganizoval, zajistil financování a uvedl do chodu s evropskými i mimoevropskými spojenci, no a náš premiér tam dohasí a prohlásí, že ČR nemá peníze a nedá na to ani korunu a že je to o ničem a měli by se z toho vykopnout Británie s Norskem a celé to změnit.
Podle Babiše by měl vzniknout nějaký projekt společné obrany Europatriot v rámci států Evropské unie na bázi bývalého projektu Airbus, přičemž asi neví, že do projektu Airbus byla také zapojená Velká Británie, ač v době jeho vzniku nebyla členem Unie. Co asi pak čekal, že? Druhý den ho na přehlídce přivítala jen Macronova manželka s premiérem, šoupli ho na tribuně kdesi dozadu a za ČR v přehlídce pochodovali jen čtyři vojáci, pro srovnání Slovensko jich tam mělo skoro dvacet.
Na společném projektu integrované evropské ochrany proti balistickým střelám, ke kterému byla pozvána i ČR, se zatím podílí devět evropských zemí společně s Ukrajinou (Francie, Německo, Velká Británie, Dánsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Ukrajina). ČR o něj neměla zájem. Vládní zmocněnec a nynější šéf sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský v rozhovoru pro iROZHLAS nedokázal vysvětlit proč jako had se kroutiv.
„Mimochodem, výsledek účasti České republiky v koalici ochotných je nula. Není nic,“ pronesl Babiš podle deníku iDnes v pondělí po jednání vlády, aby tomu všemu nasadil totální korunu ve čtvrtek, kdy podle deníku Novinky prohlásil, že on vlastně samozřejmě chce dostat ČR do té evropské protiraketové koalice, ale že mu o tom ministr obrany Jaromír Zůna nic neřekl a že se o tom všem dozvěděl až na jednání v Paříži. To je normálně jako u blbých, fakt že jo...
No a teď k druhému bodu. Vrcholný politik by podle mne při výkonu svého mandátu měl v prvé řadě upřednostňovat zájmy republiky, a nikoli stavět zájmy osobní či stranické nad zájmy státní. Myslím si, že by to dokázali oba dva soudruzi (výraz ministra zahraničí pouze pro prezidenta Pavla - tzv. dvojí metr), kteří jsou schopni se dohodnout, ale naprosto to nedokáže Petr Macinka. Vypadá to dlouhodobě tak, že jeho hlavním politickým cílem je bohužel pouze osobní pomsta a vytváření chaosu.
Osobně si myslím, že by se z něho mohl stát dobrý ministr zahraničí, jeho postoje vůči našim spojencům a vůči obranné strategii NATO nejsou destruktivní, s mnoha jeho názory souzním. Pokud však bude veškerou svou sílu neustále vkládat do ničení stabilních vztahů mezi vládou a Hradem, myslím si, že nové voliče pro své hnutí nezíská a jistou část voličů naopak ztratí, protože konzervativní volič, na kterého Motoristé cílí, dává přednost stabilitě před vleklým konfliktem, řekl bych. Je opravdu neuvěřitelné, jak si musí takřka při každé možné mediální příležitosti rýpnout do prezidenta. Tu zlobu, která ho za tím potměšilým úsměvem tak ovládá, v sobě prostě bohužel nedokáže utlumit.
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