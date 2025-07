Děti země, klenot moravského ekoterorismu

Jakoby důsledky té chřipkové diktatury národních států a akutní ruská válečná hrozba nestačily, nebo co.

Dnes již legendární spolek škůdců země naší České matky placený z Rakouska za sabotáž rozvoje naší jaderné energie nebyl špatný, ale Děti země, ruku na srdce, to je mnohem vyšší liga. Tenhleten Miroslav Patrik, co je vede, je normálně největší punk v ČR asi, neuvěřitelný výkon, mimořádný úspěch, naprosto úžasný tah na branku. Bravo! Z něho mají určitě šťávy skoro všichni. Sex Pistols kdysi nahráli song God Save the Queen a hustě tím naštvali hromadu Britů. Podobný útok na symboly britské státnosti se jen tak hned nenajde a jednalo se o opravdu vydařenou provokaci.

Miroslav Patrik na to jde jinudy, ale míra jeho úspěšnosti je také zejména na Moravě velmi vysoká, viz jeho úporná sabotáž stavby přehrady v Nových Heřminovech a naprosto chladně profesionální bezcitnost vůči minulým, současným a budoucím majetkovým škodám občanů během povodní, nebo skvělý destrukční zásah proti snaze obyvatel o otevření již takřka hotové dálniční výpadovky do Zlína, která má za cíl zpříjemnit život lidem bydlícím v okolí přetížené silnice z Holešova do Fryštáku. No, v tom bude asi ten problém, jak to tak vypadá. Má za cíl zlepšit životní podmínky lidí a nikoli šneků s komáry, nebo tak cosi, řekl bych, za které by Miroslav Patrik na barikádě proti státu ničiteli přírody snad i život vlastní hrdinně položil sláva mu a tak.

Když tak pozoruji, co u nás dokáží ekoteroristické spolky jako Děti země a podobně, začínám mít strach o ten tzv. „Brusel“ a vůbec celou EU, protože třeba ve Francii a v Polsku se silniční a dálniční infrastruktura oproti té naší buduje v takřka nadpřirozeném tempu a dětinské výmluvy na „Brusel“, který za to prý u nás může, jsou z tohoto ohledu zcela irelevantní, tedy nepodstatné. Co se týče Francie, ekoteroristé jsou zde mnohem agresivnější a sveřepě blokují každou větší stavbu tím, že si na místě z provizorních přístřešků vybudují velkou obyvatelnou zónu, ve které pak žijí svým nenapodobitelným ekologickým stylem bez výdobytků moderní civilizace kromě mobilů a podobně, ale vždy to nakonec skončí brutálním zátahem policejních složek, které to jejich „sídliště“ rozpráší, no a stavba pak zdárně pokračuje až do úplného konce za tichého pláče matky Země Gaii a za další temné rány do zhoršujícího se globálního oteplování kvůli betonu, asfaltu a vůbec kvůli hemžení industriálnímu lidskému všeobecnému.

Doufám, že tato ryze česko-moravsko-slezská forma zelené rakoviny lidstva, jejíž čelní představitelé dokáží obratně využít našeho skvělého právního systému úžasnými poslanci celého spektra politického za ty desítky let výborně vytvořeného, úspěšně jako mohutná virová pandemie nenakazí celou Matičku národů EU dobrotivou, to by opravdu ještě scházelo, to jo, jakoby důsledky té chřipkové diktatury národních států a akutní ruská válečná hrozba nestačily. Tato zglobalizovaná moravsko-slezsko-česká tendence by již Unii evropskou, vlast naši milovanou, snad úplně na lopatky položila, což by určitě byla škoda převeliká. A naši nepřekonatelní poslanci? Nechci tím naznačit, že jsou to ohromní joudové, to určitě ne. Kdo ale pilnou legislativní činností smršť těchto parádních zákonů a celý ten systém umožňující Miroslavu Patrikovi mít ze všech srandu vytvářel, když ne oni?