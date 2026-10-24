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Cizák televizi českou ničí

Martin Mařák
Naše televize česká, lidem milovaná, na vás netrpělivě čeká. Cizácká horda do země se ji potupně zadupati započala.

Vlastenci čeští, výkvěte národa mého rodného, síly své spojte proti cizácké zvůli Slováka s Japoncem a jejich destruktivnímu cíli, cizácké zvůli, která zákeřně a pod rouškou noci jako zlodějská pakáž jakási národní poklad zničiti se jala pokoutně jako Putin Ukrajinu takřka, jářku, nebo co, cizácké zvůli, na které se bývalí agenti STB aktivně podílí z důvodu mně dodnes nejasného.

Naše televize česká, lidem milovaná, na vás netrpělivě čeká. Cizácká horda do země ji potupně zadupati započala. Brutálně jí hlavu a končetiny osekati míní, do kozelce svázati a roubík do úst jí v useknuté hlavě ještě pro jistotu nacpati se chystá, aby jen jí po vůli cizácké na věčné časy zůstala poslušna, zbitá, zlomená a pokořená, svobody navždy zbavená. Našinec slova nenalézá v ohromeném údivu stoje, vlastenci v těle hrdá krev národní bublá vztekem nad bezprávím tím očividným.

„V jednotě je síla,“ vpravdě dím a svazek třech vrbových prutů ze starobylé legendy o knížeti Svatoplukovi z Říše velkomoravské jasně ukazuje, že spojené síly cizácký nepřítel zlomiti nedokáže a zuby si na nich z kořenů vyláme, kosti hrozivě pochroumá a hlavu překotně potluče. Národe husitů, vzpomeň na staré vůdce své a na odvahu jejich bojových šiků v kolové hradbě sevřených, zvedni svou hlavu, hrdě cizákovi se postav a chorály starobylé zapěj. Českou televizi do bezvýznamnosti zničit si nenechej.

Vlastenče, národ Tě volá, naděje umírá naposled.

Hrdinové nové fronty : „Národe povstaň!“

Autor: Martin Mařák | sobota 24.10.2026 11:45 | karma článku: 4,74 | přečteno: 78x
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Martin Mařák

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Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

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