Cizák televizi českou ničí
Vlastenci čeští, výkvěte národa mého rodného, síly své spojte proti cizácké zvůli Slováka s Japoncem a jejich destruktivnímu cíli, cizácké zvůli, která zákeřně a pod rouškou noci jako zlodějská pakáž jakási národní poklad zničiti se jala pokoutně jako Putin Ukrajinu takřka, jářku, nebo co, cizácké zvůli, na které se bývalí agenti STB aktivně podílí z důvodu mně dodnes nejasného.
Naše televize česká, lidem milovaná, na vás netrpělivě čeká. Cizácká horda do země ji potupně zadupati započala. Brutálně jí hlavu a končetiny osekati míní, do kozelce svázati a roubík do úst jí v useknuté hlavě ještě pro jistotu nacpati se chystá, aby jen jí po vůli cizácké na věčné časy zůstala poslušna, zbitá, zlomená a pokořená, svobody navždy zbavená. Našinec slova nenalézá v ohromeném údivu stoje, vlastenci v těle hrdá krev národní bublá vztekem nad bezprávím tím očividným.
„V jednotě je síla,“ vpravdě dím a svazek třech vrbových prutů ze starobylé legendy o knížeti Svatoplukovi z Říše velkomoravské jasně ukazuje, že spojené síly cizácký nepřítel zlomiti nedokáže a zuby si na nich z kořenů vyláme, kosti hrozivě pochroumá a hlavu překotně potluče. Národe husitů, vzpomeň na staré vůdce své a na odvahu jejich bojových šiků v kolové hradbě sevřených, zvedni svou hlavu, hrdě cizákovi se postav a chorály starobylé zapěj. Českou televizi do bezvýznamnosti zničit si nenechej.
Vlastenče, národ Tě volá, naděje umírá naposled.
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