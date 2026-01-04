Chcimírství je k ničemu
Ve Venezuele vládla diktatura, o tom není pochyb. Není však dle mého názoru vhodné a z hlediska křehkého mezinárodního pořádku žádoucí, aby vnitřní záležitosti suverénního státu řešila nějaká třetí strana. No a to právě udělaly USA, i když šlo oproti ruské agresi Ukrajiny o relativně čistou a bleskově rychlou akci bez většího počtu kolaterálních škod, tedy mrtvých vojáků a zejména civilistů (podle údajů deníku New York post bylo zabito čtyřicet Venezuelanů, mezi které patří i civilisté).
Po okupaci ukrajinských průmyslových oblastí a regionů bohatých na nerostné suroviny a vzácné kovy Ruskem ovládly USA největší zásoby ropy na světě a po Ukrajině a Venezuele jistě v blízké budoucnosti přijde na řadu Čínu dráždící existence nezávislého Tchaj-wanu a pak nějaký další suverénní stát a podobně, dveře jsou otevřené. Prezident Ukrajiny k tomu prohlásil něco v tom smyslu: „Co k tomu říct? Pokud je možné dělat tohle s diktátory, tak Spojené státy vědí, co mají dělat dál.“
Patrně si přeje, aby něco podobného provedly americké ozbrojené síly i v Kremlu s Putinem. Ale Rusko jednak není Venezuela a jedná se o jadernou velmoc, no a navíc není vyloučené, že se USA v rámci své nové doktríny budou věnovat hlavně území amerického kontinentu a Evropu s Asií přenechají jiným globálním velmocem. Co se týče Evropy, jsem u tom celkem přesvědčen již od zvolení Donalda Trumpa prezidentem a jeho výroků týkajících se Evropské unie, NATO, výdajů na zbrojení a budoucnosti amerického ochranného pláště nad Evropou.
Naši vrcholní politici se k únosu prezidenta Venezuely zatím příliš nevyjadřují, je ale neděle dopoledne, do pondělka se jistě k nějaké reakci vymáčknou. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout postoj francouzských národovců, který je kupodivu stejný jako postoj můj, a to jak stranické jedničky Marine LePen, tak šéfa strany Jordana Bardelly, pro které je státní suverenita něco posvátného.
Marine Le Pen zdůrazňuje nutnost dodržování mezinárodního práva (musím uznat, že podobným způsobem stejně jako u nás z toho tzv. spíše proruského prostředí Miloš Zeman odsoudila i okupaci Ukrajiny Ruskem): „Existuje zásadní důvod, proč se postavit proti změně režimu, kterou Spojené státy právě vyvolaly ve Venezuele. Suverenita států není nikdy předmětem vyjednávání, bez ohledu na jejich velikost, moc nebo kontinent, na kterém se nacházejí. Je nedotknutelná a posvátná. Vzdát se dnes tohoto principu ve prospěch Venezuely, nebo jakéhokoli jiného státu, by znamenalo přijmout zítra naše vlastní otroctví.“
„Rudý režim Nicolase Madura je mnohými zcela oprávněně kritizován z demokratického hlediska. Miliony Venezuelanů trpěly pod touto krvavou a nemilosrdnou diktaturou, která zbavila opozici politických práv a udržovala zemi v nekonečné hospodářské krizi. Nikdo ji nebude litovat. Respektování mezinárodního práva a suverenity států však nemůže být proměnlivé. Vnější svržení vlády silou nemůže být přijatelnou odpovědí, protože pouze zhoršuje geopolitickou nestabilitu naší doby,“ napsal mezi jiným na X Jordan Bardella.
No a jaké z toho všeho plyne ponaučení pro Evropskou unii, nebo pro naši zemi v případě těch, kteří si přejí, aby se EU rozpadla? Chcimírství je o ničem, chodit na demonstrace s květinami a křičet o míru, jak si to představuje pornoherec Rajchl a jemu podobní naivové z PRO a SPD, k ničemu nevede. Je třeba opravdu a moderně vyzbrojit naši armádu a být připraven na akutní evropskou hrozbu, kterou je v dnešní době bezesporu ruský agresivní imperialismus a ruské choutky na opětné získání bývalé sféry ruského vlivu ve střední a východní Evropě.
