Čau lidi, všechno zdraží, sorry jako
V sobotu jsem se podíval na tu Doníkovu sociální síť a na jeho prezidentský účet, no a zaznamenal jsem, že je velmi rozezlen na jakýsi fake news tisk, který údajně píše o tom, jak USA prohrály válku s Íranem. Trump pak naštvaně popisuje, jak skvělá americká armáda v Íránu všechno zničila a jaké to je úžasné vítězství.
No, osobně to všechno považuji spíše za jakousi nevýhru, která by se dala popsat tak, že zatímco Doník úspěšně ničí světovou ekonomiku, situace kolem Íránu je zatím podstatně horší, než tomu bylo před válkou, Hormuz je údajně zaminovaný
(tvrzení americké strany, US Central Command: https://x.com/CENTCOM/status/2043005033600479516 ),
no a teď dokonce hermeticky zašpuntovaný báječným americkým námořnictvem, režim nepadl, napětí a nejistota v celém regionu přetrvává, íránská pozemní armáda a protivzdušná obrana fungují docela normálně (to bylo na amerických materiálních ztrátách a velkých těžkostech vidět při záchraně katapultovaných letců), Čína údajně dodá Íránu další účinné prostředky protivzdušné obrany, stovky kilogramů obohaceného uranu volně pobíhají někde po rozlehlém íránském území, vše směřuje k vojenské diktatuře revolučních islámských gard, no a ani jednání o míru v Pákistánu se nějak zvlášť nadějně nikterak nevyvíjí.
„Trump, díky své neuváženosti, snížil důvěryhodnost NATO více, než jak o to dlouhodobě usiluje Vladimir Putin,“ hodil do toho všeho granát prezident Pavel, jenž asi zvolna rozjíždí volební kampaň a vymezuje se tak stále více proti politice naší vlády, která je známá svým velkým obdivem k americkému prezidentovi a jeho báječným činům. „Trump je nejlepším řešením pro Evropu i svět,“ prohlásil Babiš, „hnutí ANO má totožný program. Vzhledem k tomu, že Babišova drahota má po neúspěchu mírových jednání nakročeno k velkému pozitivnímu růstu, to ale vypadá tak, že dlouhodobá strategie prezidenta Pavla je správná.
Ministr zahraničí vydal jakési prohlášení vlády k názoru prezidenta Pavla, vyjádřil nad ním politování a zdůraznil, že se nejedná o postoj vládní koalice. Docela by mne zajímalo, jestli se jedná o jeho partyzánskou akci, nebo jestli ono prohlášení konzultoval s premiérem a koaličními partnery. Zajímá mne to z toho důvodu, abych věděl, kdo vládě skutečně šéfuje, prostě aby zase nedošlo k nějakému překvapení na ose Rajchl-Okamura-Babiš, nebo tak něco jako posledně v souvislosti s Ukrajinou.
Do toho všeho Macinkův Michelangelo v Maďarsku totálně projel volby a mocný kyj na rozbití Evropské unie (Orbán, Babiš, Fico) tak nějak bleskově zpráchnivěl a rozpadl se na hromadu neškodného prachu. Mohutné vměšování do vnitřních záležitostí cizí země (Trump, Vance, Babiš, Macinka.......) na tak velkolepé úrovni, že celý slavný Soros je vedle toho úplný amatér, vedlo k další nevýhře Doníka a jeho party unijních rozbíječů. Matička národů EU dobrotivá tak nadále pevně stojí jako obrovský žulový menhir, sláva jí.
Nezbývá mně, než objektivně podotknout, že tento víkend se Trumpovi a jeho příznivcům příliš nevydařil. Ekonomická nejistota způsobena tou jeho válkou přetrvává, pohonné hmoty se nezlevní, hnojivo a další produkty z ropy také asi nebudou nějak levnější, na palubě nevládne příliš optimistická nálada, řekl bych.
Čau lidi, všechno zdraží, sorry jako.
Martin Mařák
