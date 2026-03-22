Babišova válka a starý dobrý Petr Fiala
Nikdy by mne nenapadlo, že dezoláti a Putin kolaboranti nakonec jednou začnou se slzou v oku nostalgicky vzpomínat na to, jak dobře se jim žilo za skvělé vlády sociální empatie starého dobrého báťušky Petra Fialy milovaného nad Babišovou drahotou zoufale bědujíce. Pomalu mně však dochází, že se toho nečekaného salta z jejich strany brzy dočkám. Všechny suroviny jsou již v hrnci a koření je na svém místě, stačí již jen trpělivě vyčkat a nechat vše nějakou dobu zvolna probublávat. To jsou konce, tohleto...
Bída, Babišova bída!
„Mámo, ---------- ta nafta je už o šestnáct kaček dražší, nebo co.“
Vedle toho protestanti proti vládní politice zaplnili Letnou a píší o tom i zahraniční zdroje, namátkou třeba Reuters. Teď už jen fakt schází, aby Minář vybudoval další všeci-kradú-jen-my-ne hnutí a bude vymalováno, voličské zázemí má docela silné, jak to tak vypadá.
Babišova drahota!
„A co máslo, ------ táto, jaká je, ježišmarjá, cena másla a vajec, už to začalo zdražovat také?“
S nostalgií vzpomínám, jak pornoRajchl v roce 2022 s obrovským přesvědčením tvrdil: „Vy nemůžete prostě říct, že si zvolili lidi na čtyři roky a mají být z ticha. Jestli máte sto padesát tisíc lidí v ulicích, tak prostě musíte na to reagovat.“
No toto....
https://x.com/MercuryBarbora/status/2019396268163014905
Tady zase na jiné demonstraci stejný fenomén vyzýval Fialovu vládu k přijetí jeho požadavků, nebo k demisi, a hrozil, že pokud tak vláda neučiní, přejde se během příští demonstrace k blokádě vládních budov a tak cosi, no jéje....
Do toho všeho ještě pomalu vchází nová Babišova válka. „My chceme mír!“ vyřvávali ještě nedávno pornoRajchl-Okamura-Babiš dezoláti. Tak teď ho asi budou mít tuplovaný, ježkovy voči...
Ne pornoRajchl-Okamura-Babišově válce!
My chceme mír!
Levná vejce a ne vojáky do Hormuzu!
Nechci malovat čerta na zeď, ale představte si, že v té nové pornoRajchl-Babiš-Okamura válce spojenci ajatoláhů Hútiové naštvou a zablokují průliv Mandeb, no a tím cestu k Suezu, kterým do Evropy proplouvá veškeré zboží z Asie. To by pak teprve byla jízda: „Pánové, držte si klobouky!“
Na Babišově bídě, vládě chudoby a všech těch geopolitických šlamastykách, je nakonec dnes pozitivní jen jedna skutečnost. Angličtina vládního nágl zmocněnce Turka. Alespoň mu nikdo v cizině nerozumí, netuší, co chce říct, a tak nedělá moc ostudy. „Není to ale málo?“ ptám se analyzuje bilanci několika měsíčního Babišova chaosu a neumětelství.
Martin Mařák
Klimatická tíseň
Bezmoc, enviromentální žal, emocionální tíseň z klimatické krize, děs a deprese, cesta do nikam, zánik, smrt, klimatická úzkost, nebo co, smutek, pocit viny, bezmoc, děsivá budoucnost...
Martin Mařák
Babišova brutální drahota
Brutální Babišova drahota jako lepkavá síť pavoučí neprodyšně svírá naše bezbranné obyvatelstvo. Pomóc!
Martin Mařák
Ultralevice zabíjí
Před týdnem skupina takřka deseti maskovaných mladíků z militantní ultralevicové organizace Mladá garda antifašistů ukopala k smrti mladého studenta matematiky v Lyonu.
Martin Mařák
Zákaz sociálních sítí Turkovi a nezletilým
„Jestli on by se stal ministrem, my bychom mu zakázali ty sociální sítě,“ prohlásil premiér Babiš o víkendu v televizi Nova.
Martin Mařák
Macinka-Pavel-Babiš cirkus
Vláda ještě ani nezačala pořádně vládnout a mohutný cirkus se již rozjel na plné obrátky. To je opravdu skvělý úspěch.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
