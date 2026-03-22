Babišova válka a starý dobrý Petr Fiala

Na Babišově bídě, vládě chudoby a všech těch geopolitických šlamastykách, je nakonec dnes pozitivní jen jedna skutečnost. Angličtina vládního nágl zmocněnce Turka.

Nikdy by mne nenapadlo, že dezoláti a Putin kolaboranti nakonec jednou začnou se slzou v oku nostalgicky vzpomínat na to, jak dobře se jim žilo za skvělé vlády sociální empatie starého dobrého báťušky Petra Fialy milovaného nad Babišovou drahotou zoufale bědujíce. Pomalu mně však dochází, že se toho nečekaného salta z jejich strany brzy dočkám. Všechny suroviny jsou již v hrnci a koření je na svém místě, stačí již jen trpělivě vyčkat a nechat vše nějakou dobu zvolna probublávat. To jsou konce, tohleto...

Bída, Babišova bída!

„Mámo, ---------- ta nafta je už o šestnáct kaček dražší, nebo co.“

Vedle toho protestanti proti vládní politice zaplnili Letnou a píší o tom i zahraniční zdroje, namátkou třeba Reuters. Teď už jen fakt schází, aby Minář vybudoval další všeci-kradú-jen-my-ne hnutí a bude vymalováno, voličské zázemí má docela silné, jak to tak vypadá.

Babišova drahota!

„A co máslo, ------ táto, jaká je, ježišmarjá, cena másla a vajec, už to začalo zdražovat také?“

S nostalgií vzpomínám, jak pornoRajchl v roce 2022 s obrovským přesvědčením tvrdil: „Vy nemůžete prostě říct, že si zvolili lidi na čtyři roky a mají být z ticha. Jestli máte sto padesát tisíc lidí v ulicích, tak prostě musíte na to reagovat.“

No toto....

https://x.com/MercuryBarbora/status/2019396268163014905

Tady zase na jiné demonstraci stejný fenomén vyzýval Fialovu vládu k přijetí jeho požadavků, nebo k demisi, a hrozil, že pokud tak vláda neučiní, přejde se během příští demonstrace k blokádě vládních budov a tak cosi, no jéje....

https://x.com/i/status/

Do toho všeho ještě pomalu vchází nová Babišova válka. „My chceme mír!“ vyřvávali ještě nedávno pornoRajchl-Okamura-Babiš dezoláti. Tak teď ho asi budou mít tuplovaný, ježkovy voči...

Ne pornoRajchl-Okamura-Babišově válce!

My chceme mír!

Levná vejce a ne vojáky do Hormuzu!

Nechci malovat čerta na zeď, ale představte si, že v té nové pornoRajchl-Babiš-Okamura válce spojenci ajatoláhů Hútiové naštvou a zablokují průliv Mandeb, no a tím cestu k Suezu, kterým do Evropy proplouvá veškeré zboží z Asie. To by pak teprve byla jízda: „Pánové, držte si klobouky!“

Na Babišově bídě, vládě chudoby a všech těch geopolitických šlamastykách, je nakonec dnes pozitivní jen jedna skutečnost. Angličtina vládního nágl zmocněnce Turka. Alespoň mu nikdo v cizině nerozumí, netuší, co chce říct, a tak nedělá moc ostudy. „Není to ale málo?“ ptám se analyzuje bilanci několika měsíčního Babišova chaosu a neumětelství.

Autor: Martin Mařák | neděle 22.3.2026 19:07 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Klimatická tíseň

Bezmoc, enviromentální žal, emocionální tíseň z klimatické krize, děs a deprese, cesta do nikam, zánik, smrt, klimatická úzkost, nebo co, smutek, pocit viny, bezmoc, děsivá budoucnost...

13.3.2026 v 17:42 | Karma: 6,64 | Přečteno: 196x | Diskuse | Kultura

Babišova brutální drahota

Brutální Babišova drahota jako lepkavá síť pavoučí neprodyšně svírá naše bezbranné obyvatelstvo. Pomóc!

10.3.2026 v 12:05 | Karma: 23,42 | Přečteno: 1802x | Diskuse | Politika

Ultralevice zabíjí

Před týdnem skupina takřka deseti maskovaných mladíků z militantní ultralevicové organizace Mladá garda antifašistů ukopala k smrti mladého studenta matematiky v Lyonu.

22.2.2026 v 9:03 | Karma: 17,00 | Přečteno: 288x | Diskuse | Politika

Zákaz sociálních sítí Turkovi a nezletilým

„Jestli on by se stal ministrem, my bychom mu zakázali ty sociální sítě," prohlásil premiér Babiš o víkendu v televizi Nova.

8.2.2026 v 17:28 | Karma: 10,43 | Přečteno: 145x | Diskuse | Politika

Macinka-Pavel-Babiš cirkus

Vláda ještě ani nezačala pořádně vládnout a mohutný cirkus se již rozjel na plné obrátky. To je opravdu skvělý úspěch.

1.2.2026 v 13:24 | Karma: 13,44 | Přečteno: 348x | Diskuse | Politika
Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku zemřel člověk

ilustrační snímek
22. března 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Jeden člověk zemřel v noci na sobotu při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku. Požár...

Další lyžařské areály v hradeckém kraji skončily, hlavní střediska dál v provozu

ilustrační snímek
22. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Další lyžařské areály v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji dnes ukončily...

Bruce Willis si ji možná už nepamatuje, ona ho miluje dál. Manželka dojala vzpomínkou k 17. výročí

Bruce Willis a Emma Heming Willis
22. března 2026  18:11

Emma Heming Willis sdílela k výročí s Brucem Willisem jedinou větu a svatební fotografii. V...

Protesty nepomohly. Kraj sloučí umělecké školy v Ostravě-Jihu, řešil i název

Jeden z projevů protestů pedagogů a rodičů žáků Základní umělecké školy Viléma...
22. března 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Protestům rodičů dětí i zástupcům školy navzdory schválila v pondělí většina krajských zastupitelů...

Martin Mařák

Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

