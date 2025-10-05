Ať se Babiš předvede
Sláva vítězům, čest poraženým. Volil jsem skutečnou extrémní pravici a ne víceméně levicové strany, které za extrémní pravici vydávají pomýlení novináři, myslím tím samozřejmě libertariány z Voluntie. No a byl to vyhozený hlas, jak jsem přirozeně dopředu předpokládal. Ale nevadí, program Voluntie mne zaujal a doufám, že to nezabalí a budou pokračovat. Myslel jsem si, že přece jen dostanou o něco více a třeba se jim při troše štěstí podaří dosáhnout na magickou hranici jednoho a půl procenta, což představuje státní příspěvek na volební náklady. Nevyšlo to, snad tedy příště.
Hlas lidu rozhodl, mí spoluobčané masivně zvolili hnutí ANO a já jako demokrat jejich rozhodnutí samozřejmě akceptuji. Kostky jsou tedy vrženy a Andrej Babiš se s tím bude muset nějak vypořádat. Vyhrál sice s velkým náskokem, ale jednobarevnou vládu ANO nesloží, k vládní sto osmičce a tedy k překonání sto jedničkového minima potřebuje vzhledem k současnému rozhození karet minimálně dva subjekty (Motoristé, SPD), se kterými začal vyjednávat o vládě, nebo minimálně ODS, aby získal sto sedmičku, o čemž zatím samozřejmě nikdo neuvažuje, ale kdo ví, co se ještě stane.
Tímto tedy gratuluji vítězi a jsem zvědavý, jakým způsobem se mu podaří přemluvit své možné koaliční partnery k nějakému kompromisu, jenž by se alespoň trochu blížil jeho předvolebnímu cíli, tedy jednobarevné vládě ANO. Pěti koalice Petra Fialy byla pořádný pytel blech, ukočírovat šesti koalici ANO-Motoristé-SPD-Trikolóra-PRO-Svobodní jistě nebude o nic jednodušší. Ale nemá cenu předbíhat, uvidíme, jak se věci vyvinou a k jakému kompromisnímu řešení tato koalice dospěje.
Zbývá mně jen Andreji Babišovi popřát, ať ukáže, co umí. Jakýkoli pořádný zásek do zelené rakoviny lidstva vítám a ocením, tedy i zrušení emisních povolenek během prvního dne vlády, jak slibuje. V tomto bohulibém konání pro záchranu evropského průmyslu a tedy i evropského sociálního státu mu držím palce. Piráti se Zelenými jsou z mého pohledu podobní škůdci jako komunisté, v dnešní době dokonce mnohem horší extremisté, neboť zelená rakovina lidstva metastázuje z jejich zhoubné ideologie. Pokud se ODS neočistí od této historické chyby, kterou kdysi s Bursíkem započal Topolánek svým ideologickým tzv. rozkročením, jak tomu tehdy říkal, nebudu je v budoucnu volit.
No a když jsem již začal s tím státním příspěvkem na volební náklady, tak s ním také skončím. Hnutí Stačilo! si dle dnešního prohlášení všudypřítomné mediální hvězdy Kateřiny Konečné vzalo půjčku třiceti milionů korun na to, aby jejich volební reklama mohla v obrovském množství dennodenně vyskakovat po celém internetu a ze všech tiskovin. Za půjčku bance ručí svým majetkem KSČM. Vzhledem k tomu, že dostali 242 031 hlasů a nepřekročili hranici pro vstup do Sněmovny, mohou od státu získat pouze příspěvek na úhradu volebních nákladů sto korun za hlas. Na splacení půjčky jim pořád chybí skoro šest set tisíc a hnutí Stačilo! je registrované na Vidláka.
Asi tam teď bude vibrovat nějaké finanční napětí mezi KSČM a Vidlákem, řekl bych. Vypadá to tedy na to, že nepotřebuje dary od občanů, o které dnes začal žadonit, pouze jen na uhlí, elektřinu a hodiny klavíru pro své děti. Snad se pýcha, která ho ovládla, po tomto strmém volebním pádu vytratí, no a nahradí ji pokora a zdravý selský rozum. Bůh mu v tom pomáhej...
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
Martin Mařák
