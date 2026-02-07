Olympijská písnička: Trpaslíci vítězí

Tak už i mrňaví trpaslíci míří na olympiádu? Jasně. Poslechněte si o nich písničku. Příjemné poslouchání a podívání...

Vlastní melodie, vlastní text plus dirigování umělé inteligence...

Představuji Vám svoji novou olympijskou písničku. I videoklip plný mrňousků...

TRPASLÍCI VÍTĚZÍ:

TRPASLÍCI VÍTĚZÍ (DLOOOUHÁ VERZE):

Melodie, text, dirigování AI, mix, video: ML

Hudební aranžmá: umělá inteligence

.

Hola, hola, vážení,

co se děje pod zemí,

kdo tu funí, kdo tu heká, kdo tu kvičí?

.

Máte dobré tušení,

sportují tu skrčení,

kluci, holky, trpasličí.

.

Pidižvíci mrňaví,

rezaví a chechtaví,

posilují, poskakují, cvičí s tyčí.

.

Lenošit je nebaví,

ani život sedavý,

tajně touží vyrazit do zahraničí.

.

A

Refrén:

Trpaslíci vítězí,

trpaslíci vítězí,

pod olympijským ohníčkem,

nad Sněhurkou i Smolíčkem,

Rákosníčkem, Krtečkem i Večerníčkem.

.

Ale!

.

Olympijské snažení

pozorují zkažení,

dědek s bábou, co tu taky zahradničí.

.

Jako smyslů zbavení

touží po vykrmení,

na mrňousky v trávě různé pasti líčí.

.

Bacha, trpaslíčci!

.

Praštíme je paličkou,

podeberem pánvičkou,

usmažíme na faldíkách, ať si křičí,

natřem si je na housku,

nejlepší jsou bez fousků,

jupiao, jupié, tak ať to fičí!

.

Jenomže!

.

Refrén:

Trpaslíci vítězí,

trpaslíci vítězí,

pod olympijským ohníčkem,

nad Sněhurkou i Smolíčkem,

Rákosníčkem, Krtečkem i Večerníčkem.

.

Trénující malíčky

nezastaví pastičky,

ať to klidně ňáký truhlík vyslepičí.

.

Nejenom, že prchají,

trýznitele trestají,

brutálně a s úsměvem je polechtají.

.

Jé, jú, to nedělej, nedělej!

Jú, bojim, bojim, bojim, júúú…

.

Začínali rozcvičkou,

teď mávají tlapičkou,

reportérům z TýVí svoje dojmy líčí.

Nad bedničkou s jedničkou,

s olympijskou písničkou,

tam někde u Valašského Meziříčí.

.

Refrén:

Trpaslíci vítězí,

trpaslíci vítězí,

pod olympijským ohníčkem,

nad Sněhurkou i Smolíčkem,

Rákosníčkem, Krtečkem i Večerníčkem.

Autor: Martin Lavay | sobota 7.2.2026 9:48 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Martin Lavay

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 89x
Novinář, spisovatel, textař, básník… Milovník bílé čokolády a včelího medu, obdivovatel Boucherovy Diany, malého Bubu a Médi Bédi, kronikář tragédie Djatlovovy expedice i hledač ztracené Měsíční šachty a Moctezumova černého zrcadla…

Narodil se v čase květinových dětí, vyrůstal na ostrově uprostřed šumavských lesů, žil a žije desítkami životů. Prodával zázračné léky na Slovensku, vykládal kamiony z Číny, uváděl ranní i noční show v radiích, natáčel reportáže pro televize, moderoval zpravodajství, napsal stovky článků pro noviny a časopisy i scénáře k celovečernímu filmu Elixír mládí a k Valašským pohádkám. Odstartoval provoz webů ZitrejsiNoviny.info a Zajimavosti.info, vymyslel provokativní stolní společenskou hru, revoluční reality show i neprolomitelnou šifru. Je šéfredaktorem YouTube kanálu Záhady. Aktuálně připravuje k vydání svoji sedmou knihu.

Vychutnává si život bez mobilu, věří v tajemství úsměvu a empatii a občas ví, co se stane. Ve svých snech slýchává zvláštní melodie (už jich shromáždil více než pět set), ke kterým píše ještě zvláštnější texty…

KNIHY:
Černé zrcadlo (2026)
Djatlovova expedice – nová odhalení (2022)
Měsíční šachta (2019)
Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? (2017, 2022)
Houpačka (2014)
Trubač (2013)
Kniha zázraků (2008)

