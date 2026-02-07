Olympijská písnička: Trpaslíci vítězí
Vlastní melodie, vlastní text plus dirigování umělé inteligence...
Představuji Vám svoji novou olympijskou písničku. I videoklip plný mrňousků...
TRPASLÍCI VÍTĚZÍ:
TRPASLÍCI VÍTĚZÍ (DLOOOUHÁ VERZE):
Melodie, text, dirigování AI, mix, video: ML
Hudební aranžmá: umělá inteligence
.
Hola, hola, vážení,
co se děje pod zemí,
kdo tu funí, kdo tu heká, kdo tu kvičí?
.
Máte dobré tušení,
sportují tu skrčení,
kluci, holky, trpasličí.
.
Pidižvíci mrňaví,
rezaví a chechtaví,
posilují, poskakují, cvičí s tyčí.
.
Lenošit je nebaví,
ani život sedavý,
tajně touží vyrazit do zahraničí.
.
A
Refrén:
Trpaslíci vítězí,
trpaslíci vítězí,
pod olympijským ohníčkem,
nad Sněhurkou i Smolíčkem,
Rákosníčkem, Krtečkem i Večerníčkem.
.
Ale!
.
Olympijské snažení
pozorují zkažení,
dědek s bábou, co tu taky zahradničí.
.
Jako smyslů zbavení
touží po vykrmení,
na mrňousky v trávě různé pasti líčí.
.
Bacha, trpaslíčci!
.
Praštíme je paličkou,
podeberem pánvičkou,
usmažíme na faldíkách, ať si křičí,
natřem si je na housku,
nejlepší jsou bez fousků,
jupiao, jupié, tak ať to fičí!
.
Jenomže!
.
Refrén:
Trpaslíci vítězí,
trpaslíci vítězí,
pod olympijským ohníčkem,
nad Sněhurkou i Smolíčkem,
Rákosníčkem, Krtečkem i Večerníčkem.
.
Trénující malíčky
nezastaví pastičky,
ať to klidně ňáký truhlík vyslepičí.
.
Nejenom, že prchají,
trýznitele trestají,
brutálně a s úsměvem je polechtají.
.
Jé, jú, to nedělej, nedělej!
Jú, bojim, bojim, bojim, júúú…
.
Začínali rozcvičkou,
teď mávají tlapičkou,
reportérům z TýVí svoje dojmy líčí.
Nad bedničkou s jedničkou,
s olympijskou písničkou,
tam někde u Valašského Meziříčí.
.
Refrén:
Trpaslíci vítězí,
trpaslíci vítězí,
pod olympijským ohníčkem,
nad Sněhurkou i Smolíčkem,
Rákosníčkem, Krtečkem i Večerníčkem.
Martin Lavay
Krásná neznámá
Je křehká, sebevědomá, zmatená (?). Kolik té cácorce vlastně je? 12? 18? 25? 35? Je hnědovláska nebo blondýnka? Má hnědé nebo modré oči? Ale hlavně: o čem podivném přemýšlí a čím okouzluje okolí?
Martin Lavay
Tady a teď: přikázal jsem umělé inteligenci zazpívat písničky ze svých snů
Žijeme v dramatických časech, kdy nám umělá inteligence začíná vstupovat do života. Neklepe, hrne se rovnou dovnitř. Drze, nekompromisně. Zkusil jsem ji nehostit, ale přinutit, aby mi sloužila.
Narodil se v čase květinových dětí, vyrůstal na ostrově uprostřed šumavských lesů, žil a žije desítkami životů. Prodával zázračné léky na Slovensku, vykládal kamiony z Číny, uváděl ranní i noční show v radiích, natáčel reportáže pro televize, moderoval zpravodajství, napsal stovky článků pro noviny a časopisy i scénáře k celovečernímu filmu Elixír mládí a k Valašským pohádkám. Odstartoval provoz webů ZitrejsiNoviny.info a Zajimavosti.info, vymyslel provokativní stolní společenskou hru, revoluční reality show i neprolomitelnou šifru. Je šéfredaktorem YouTube kanálu Záhady. Aktuálně připravuje k vydání svoji sedmou knihu.
Vychutnává si život bez mobilu, věří v tajemství úsměvu a empatii a občas ví, co se stane. Ve svých snech slýchává zvláštní melodie (už jich shromáždil více než pět set), ke kterým píše ještě zvláštnější texty…
KNIHY:
Černé zrcadlo (2026)
Djatlovova expedice – nová odhalení (2022)
Měsíční šachta (2019)
Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? (2017, 2022)
Houpačka (2014)
Trubač (2013)
Kniha zázraků (2008)