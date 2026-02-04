Krásná neznámá

Je křehká, sebevědomá, zmatená (?). Kolik té cácorce vlastně je? 12? 18? 25? 35? Je hnědovláska nebo blondýnka? Má hnědé nebo modré oči? Ale hlavně: o čem podivném přemýšlí a čím okouzluje okolí?

Představuji Vám druhou melodii ze zvláštních snů. I text k ní, který vznikal dlouhých několik týdnů. I videoklip, který dal také nepředstavitelné množství práce…

KRÁSNÁ NEZNÁMÁ

Melodie, text, mix, video: ML

Hudební aranžmá: Suno

.

Krásná neznámá

na nároží stojí, občas dlaň s dlaní spojí,

zvláštní příběh vykládá

o dění tam, kam můžeš jít.

.

O králi králů co vyhrává,

o dívkách v sárí, lodích i barevných očích,

s tajnými slůvky si pohrává,

prý můžeš víc než jenom chtít.

.

Refrén:

Je dítě hippie dětí,

do tajemství zasvětí,

nahlíží přes staletí,

štěstí mívává,

v kouzelném zaujetí

tančí po okvětí,

touží po objetí,

lásku získává.

.

Malého prince prý vídává,

v tuláckém kroji, přesto v zářící zbroji,

k obdivu k fylfotu se vyznává,

čarodějka troufalá.

.

Kvítí rozdává,

co trápení hojí i nadějí voní,

úsměv přidává,

těm co se mračí, zamává.

.

Refrén:

Je dítě hippie dětí,

do tajemství zasvětí,

nahlíží přes staletí,

štěstí mívává,

v kouzelném zaujetí

tančí po okvětí,

touží po objetí,

lásku získává.

.

Krásná neznámá

na nároží stojí, občas dlaň s dlaní spojí,

zvláštní příběh vykládá,

je trochu blázen, tak teď to víš…

středa 4.2.2026 10:48

Martin Lavay

Novinář, spisovatel, textař, básník… Milovník bílé čokolády a včelího medu, obdivovatel Boucherovy Diany, malého Bubu a Médi Bédi, kronikář tragédie Djatlovovy expedice i hledač ztracené Měsíční šachty a Moctezumova černého zrcadla…

Narodil se v čase květinových dětí, vyrůstal na ostrově uprostřed šumavských lesů, žil a žije desítkami životů. Prodával zázračné léky na Slovensku, vykládal kamiony z Číny, uváděl ranní i noční show v radiích, natáčel reportáže pro televize, moderoval zpravodajství, napsal stovky článků pro noviny a časopisy i scénáře k celovečernímu filmu Elixír mládí a k Valašským pohádkám. Odstartoval provoz webů ZitrejsiNoviny.info a Zajimavosti.info, vymyslel provokativní stolní společenskou hru, revoluční reality show i neprolomitelnou šifru. Je šéfredaktorem YouTube kanálu Záhady. Aktuálně připravuje k vydání svoji sedmou knihu.

Vychutnává si život bez mobilu, věří v tajemství úsměvu a empatii a občas ví, co se stane. Ve svých snech slýchává zvláštní melodie (už jich shromáždil více než pět set), ke kterým píše ještě zvláštnější texty…

KNIHY:
Černé zrcadlo (2026)
Djatlovova expedice – nová odhalení (2022)
Měsíční šachta (2019)
Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? (2017, 2022)
Houpačka (2014)
Trubač (2013)
Kniha zázraků (2008)

