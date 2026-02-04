Krásná neznámá
Představuji Vám druhou melodii ze zvláštních snů. I text k ní, který vznikal dlouhých několik týdnů. I videoklip, který dal také nepředstavitelné množství práce…
KRÁSNÁ NEZNÁMÁ
Melodie, text, mix, video: ML
Hudební aranžmá: Suno
.
Krásná neznámá
na nároží stojí, občas dlaň s dlaní spojí,
zvláštní příběh vykládá
o dění tam, kam můžeš jít.
.
O králi králů co vyhrává,
o dívkách v sárí, lodích i barevných očích,
s tajnými slůvky si pohrává,
prý můžeš víc než jenom chtít.
.
Refrén:
Je dítě hippie dětí,
do tajemství zasvětí,
nahlíží přes staletí,
štěstí mívává,
v kouzelném zaujetí
tančí po okvětí,
touží po objetí,
lásku získává.
.
Malého prince prý vídává,
v tuláckém kroji, přesto v zářící zbroji,
k obdivu k fylfotu se vyznává,
čarodějka troufalá.
.
Kvítí rozdává,
co trápení hojí i nadějí voní,
úsměv přidává,
těm co se mračí, zamává.
.
Refrén:
Je dítě hippie dětí,
do tajemství zasvětí,
nahlíží přes staletí,
štěstí mívává,
v kouzelném zaujetí
tančí po okvětí,
touží po objetí,
lásku získává.
.
Krásná neznámá
na nároží stojí, občas dlaň s dlaní spojí,
zvláštní příběh vykládá,
je trochu blázen, tak teď to víš…
Martin Lavay
Tady a teď: přikázal jsem umělé inteligenci zazpívat písničky ze svých snů
Žijeme v dramatických časech, kdy nám umělá inteligence začíná vstupovat do života. Neklepe, hrne se rovnou dovnitř. Drze, nekompromisně. Zkusil jsem ji nehostit, ale přinutit, aby mi sloužila.
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 52x
Narodil se v čase květinových dětí, vyrůstal na ostrově uprostřed šumavských lesů, žil a žije desítkami životů. Prodával zázračné léky na Slovensku, vykládal kamiony z Číny, uváděl ranní i noční show v radiích, natáčel reportáže pro televize, moderoval zpravodajství, napsal stovky článků pro noviny a časopisy i scénáře k celovečernímu filmu Elixír mládí a k Valašským pohádkám. Odstartoval provoz webů ZitrejsiNoviny.info a Zajimavosti.info, vymyslel provokativní stolní společenskou hru, revoluční reality show i neprolomitelnou šifru. Je šéfredaktorem YouTube kanálu Záhady. Aktuálně připravuje k vydání svoji sedmou knihu.
Vychutnává si život bez mobilu, věří v tajemství úsměvu a empatii a občas ví, co se stane. Ve svých snech slýchává zvláštní melodie (už jich shromáždil více než pět set), ke kterým píše ještě zvláštnější texty…
KNIHY:
Černé zrcadlo (2026)
Djatlovova expedice – nová odhalení (2022)
Měsíční šachta (2019)
Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? (2017, 2022)
Houpačka (2014)
Trubač (2013)
Kniha zázraků (2008)