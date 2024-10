Tommyknockeři: Sci-fi horor, který vás zavede do městečka ovládaného mimozemšťany

Pokud v lese někdy naleznete záhadný předmět, rozhodně se ho nepokoušejte vykopat. Taky byste mohli dopadnout jako hrdinové knihy Tommyknockeři spisovatele Stephena Kinga. A věřte, že to nebude nic hezkého.

Ačkoliv nepatřím mezi Kingovy skalní fanoušky, čas od času se mi do rukou dostane některá z jeho knih. Tentokrát to byla kniha Tommyknockeři, která mě zaujala svou kombinací sci-fi a hororu, a hlavně mi připomněla kultovní Invazi lupičů těl. Nakladatelství Beta před nedávnou dobou vydalo nové vydání této Kingovy knihy a my se na ní podíváme v recenzi.

Zprvu neškodný nález

Příběh knihy začíná vcelku nenápadně. Spisovatelka Bobbi Andersonová objeví v lese záhadný kovový objekt. Doslova o něj zakopne. Nakonec se tento nález ukáže být částí mimozemské lodi. To, co na první pohled působí jako nevinný objev, brzy odstartuje řetězec událostí, jež postupně mění životy obyvatel malého městečka Haven. Zpočátku neškodné změny se však brzy promění v naprosté peklo. Místní lidé získávají zvláštní schopnosti, ale ztrácejí svou lidskost, což vytváří mrazivou, neklidnou atmosféru, která čtenáře stále hlouběji vtahuje do temného světa mimozemské invaze.

Je to dobré, ale příliš dlouhé

Kingovi se opět povedlo stvořit mistrně propracovaný a řemeslně téměř dokonalý příběh. Co se týče atmosféry, Tommyknockeři jsou plní dusivého napětí a pocitu nevyhnutelné zkázy. Pocit izolace maloměsta, jehož obyvatelé pomalu podléhají neznámé síle, se zdá být téměř hmatatelný. King opět prokazuje svůj talent na budování atmosféry, která je nejen strašidelná, ale vydatně působí i na psychiku. Zatímco děs postupně roste, čtenář se stále více propadá do světa, kde neznámé a nepochopitelné síly mají absolutní kontrolu.

Přestože je kniha napínavá a dobře napsaná, občas je až zbytečně popisná. A možná bych se nebál říct, že i trochu natahovaná. King často rozvádí detaily na úkor tempa a tím příběh natahuje. Na druhou stranu chápu, že právě tyto detaily a pomalé budování napětí jsou tím, co Kingovi věrní fanoušci zbožňují. Bohužel, já se mezi ně neřadím, proto s naprostým klidem napíšu, že kniha mohla mít o dvě stovky stran měně.

Mistrně napsané postavy

Jednou z věcí, které na Kingových knihách opravdu oceňuji, jsou mistrně napsané charaktery. A Tommyknockeři nejsou výjimkou. Hlavní postavy, Bobbi Andersonová a její přítel Jim Gardner, jsou pečlivě vykreslené a do příběhu přinášejí lidskou stránku. Gardner, jenž patří mezi ty, kteří dokážou odolat působení záhadné síly, čelí nejen zlu, které mění město, ale také svým vnitřním démonům. J https://blog.idnes.cz/martinkudelka/kala-prvotridni-thriller-z-irskeho-zapadakova.Bg24100515 eho charakter tak obohacuje příběh o další vrstvy a dodává ději morální rozměr, který je pro Kingovy knihy typický. Perfektní péči se samozřejmě dostalo i ostatním hrdinům příběhu. Kéž by všichni autoři věnovali ve svých knihách takovou pozornost postavám, jako to dělá Stephen King.

Doporučení s výhradami

I když nemůžu říct, že by mě Tommyknockeři nadchli stejně jako jiné Kingovy knihy, které jsem zatím četl, nakonec jsem se ve výsledku dobře bavil. Zvlášť na mě zapůsobila výrazná sci-fi složka příběhu. Na druhou stranu, celkový dojem kazí pomalý rozjezd a na můj vkus až přílišná popisnost. Zatímco jindy mi Kingovy několikastránkové popisování jedné a té samé situace nevadí, tady mi to místy lezlo na nervy.

Ať už jste skalním fanouškem Stephena Kinga, nebo ho čtete jen příležitostně, Tommyknockeři jsou rozhodně kniha, která stojí za pozornost. Pro milovníky Kingových děl je to téměř povinná četba, ale i ti, kdo se s jeho tvorbou teprve seznamují, zde najdou silný příběh plný napětí a pečlivě propracovaných postav. Kniha má co nabídnout každému čtenáři, který ocení promyšlenou kombinaci sci-fi a hororu.

HODNOCENÍ: 8/10