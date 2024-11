The Cure se po šestnácti letech povedlo natočit téměř dokonalou desku

Dlouhých šestnáct let museli fanoušci britské kapely The Cure čekat na nové album. První listopadový den vyšla deska Songs Of A Lost World a je naprosto fantastická.

Čekání je u konce. Před několika dny spatřila světlo světa dlouho očekávaná deska Songs Of A Lost World a ze všech koutů světa se ozývají první nadšené ohlasy. Není divu, protože jde o skutečně mistrovský počin. The Cure na své čtrnácté studiové desce přinášejí osm výtečných skladeb, které posluchače vtáhnou do svého světa a přimějí je k zamyšlení. Za veškerou hudbou a texty stojí frontman Robert Smith, který se rovněž podílel na produkci a míchání desky, a na desce otiskl svůj nezaměnitelný rukopis.

Soundtrack k deštivému počasí

Deska vás vtáhne od prvních vteřin, kdy se rozezní úvodní tóny skladby Alone. Pomalé tempo této úvodní písně nastavuje náladu celého alba. Atmosférické, melancholické, plné hlubokých emocí a neuspěchaných hudebních přechodů, to vystihuje desku asi nejlépe. Zvuk je vrstvený a bohatý, takže posluchač má pocit, jako by se ponořil do husté, sonické mlhy, ze které se pomalu vynořují nové a nečekané detaily.

Zbylé skladby na albu se nesou ve stejném duchu: pečlivě budovaná gradace, jemné a táhlé plochy, které posluchače obklopují, a poklidné melodie, které dávají prostor zasnít a zamyslet se. Každá skladba přináší svůj vlastní příběh a nuance, ale všechny sdílejí typický rukopis The Cure. Zadumané texty, hluboký emotivní náboj a charakteristický zpěv Roberta Smithe, který svou expresivitou dodává hudbě další vrstvu. Zastavit se musím u jeho hlasu. Ten totiž jakoby odolával zubu času a i po několika dekádách zní stále ohromně. A to i na živo.

Čekání stálo za to

Během poslechu alba Songs Of A Lost World se posluchač ocitá v prostoru, kde se čas zdánlivě zastavil a kde se dá ztratit ve zvucích a náladách. Zkrátka klasičtí The Cure.

I když se album z velké části nese na melancholické vlně, nechybí mu momenty, které překvapí svěžími prvky a originálním přístupem, jež dokazují, že The Cure i po tolika letech dokážou inovovat a přesto zůstat věrni svému jedinečnému stylu. Trvalo to dlouhých šestnáct let, ale to čekání stálo rozhodně za to.