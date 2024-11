Seriál České televize řeší fenomén placeného obsahu pro dospělé

Modelky, které prodávají své intimní fotky na platformách pro dospělé, jsou fenoménem posledních let. Toto téma se snaží zpracovat seriál Vlastně se nic nestalo. A nutno říct, že se mu to příliš nedaří.

Minisérie Vlastně se nic nestalo, kterou si můžete pustit na iVysílání, vypráví o dvou dívkách, Žofii a Andree, které nabízejí své fotky na internetu. Je třeba říct, že každá z nich má pro to rozdílnou motivaci. Zatímco Žofie se snaží díky této platformě znovu vybudovat poškozené sebevědomí po rozchodu se svým partnerem, Andrea si chce splnit sen o finanční nezávislosti, přičemž se vzdaluje původnímu cíli živit se serózním modelingem. Tvůrci se v minisérii soustředí na fenomén posledních let, na tzv. sexmodelky, které prodávají své lechtivé fotografie na platformách pro dospělé. Ač oceňuji, že se tvůrci tohoto tématu chopili, musím dodat, že to šlo udělat líp.

Dobré herecké výkony

Pochválit musím herecké výkony obou hlavních představitelek. Denisa Barešová se role zhostila na jedničku, stejně tak i Elizaveta Maximová, byť ta by si zasloužila více prostoru. Každá z nich má svou dějovou linku, které se v určitém bodě lehce protnou. Tady je potřeba říct, že kdyby se obě dějové linky více prolínaly, mohl výsledek působit více kompaktně a zajímavě. Takhle to vyvolává dojem, že jde o dva různé projekty, které spojuje jedno téma. Pochválit musím stopáž, která se pohybuje lehce přes dvacet minut, což je v dnešní době natahovaných seriálu moc fajn. Skvělý byl i hudební podkres, který na někoho možná mohl působit poněkud experimentálně, ale skvěle doplňuje moderní vzhled seriálu.

Zahozená šance

Zvolené téma je opravdu zajímavé, bohužel tvůrci s ním nepracují moc dobře. Seriál klouže po povrchu a divákům, které dané téma neznají, vlastně nic moc neřekne. To málo navíc křičí do světa, že prodávat své fotky na internetu je v podstatě super přivýdělek. Podle mě tvůrci málo zdůraznili negativa tohoto fenoménu. Problém je i samotný příběh, který je takový o ničem. Seriálu zoufale chybí nějaký silnější moment, marně hledat budete i nějaké vyvrcholení. Zkrátka po scenáristické stránce to působí docela prázdně. Je to škoda, protože si myslím, že kdyby se tomuhle projektu věnovalo trochu více péče, mohl vzniknout opravdu zajímavý seriál, který probírá vcelku důležité téma. Takhle je to jen sice pěkně vypadající, ale jinak vcelku nezáživný počin.