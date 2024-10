Nejdelší kniha na světě vyšla majitele na ohromnou částku

Výtvor Ilana Manouacha, který čítá více než 21 tisíc stran, byl okamžitě po vydání vyprodán. Jeho majitelé si ho však ve skutečnosti nikdy nepřečtou.

Zajímalo vás někdy, která kniha je na světě nejdelší? A kolik stránek by taková kniha mohla mít? Odpověď vás možná překvapí. Nejdelším knižním dílem je totiž limitovaná edice manga komiksu One Piece, která má neuvěřitelných 21 450 stran! Představte si obrovský svazek, který je tak rozsáhlý, že jej ani fyzicky nelze přečíst.

Tato monumentální „kniha“ vyšla na podzim roku 2022 v limitovaném nákladu pouhých padesáti výtisků. Během několika dní byly všechny exempláře vyprodány, a to i přesto, že jejich cena dosahovala závratných 1900 eur, což v přepočtu činí téměř 50 tisíc korun. Fascinující na tom je, že i když si ji majitelé nikdy nebudou moci přečíst, skutečnost, že vlastní tak unikátní a limitovaný kousek, byla pro mnohé zřejmě důležitější než samotné čtení.

Limitovaná edice od Manouacha, která vychází z mangy One Piece, představuje jedinečné spojení světa japonského komiksu a výtvarného umění. Autorem původní mangy je Eiičiró Oda, jehož dílo vychází nepřetržitě již od roku 1997, a to každý týden v prestižním časopise Šónen Džump. Mangaka Oda si svým příběhem o dobrodružstvích pirátů získal celosvětovou popularitu a vytvořil jeden z nejdéle běžících komiksů v historii.

Na scénu však vstupuje Manouach, který tento ikonický komiks posouvá na zcela novou úroveň. Vydavatelství JBE uvádí, že Manouach přepracoval digitální verzi One Piece a transformoval ji do umělecké sochy. Tento čin nejenže stírá hranice mezi literaturou a výtvarným uměním, ale také mění způsob, jakým nahlížíme na médium komiksu. Socha, vytvořená z tisíců digitálních stran mangy, se stává vizuálním manifestem dlouholeté kultury a fenoménu, který One Piece představuje.